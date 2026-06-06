Equipo de Moto3 niega acusaciones de trampa tras la descalificación de seis carreras

Leopard Racing ha respondido por primera vez después de que su piloto Adrian Fernandez fuera descalificado de las seis primeras carreras de Moto3 de 2026 por los "indicios de manipulación del motor".

En la víspera del Gran Premio de Hungría de este fin de semana, los comisarios declararon culpable a Leopard de abrir dos motores pertenecientes a la moto de Fernandez sin autorización.

Tras las comprobaciones rutinarias instigadas por el proveedor Honda, el director técnico señaló que los precintos de seguridad habían sido manipulados, concluyendo que había pruebas de un "desmontaje y montaje no autorizados".

Por ello, se tomó la decisión de excluir a Fernandez de los resultados de las seis primeras carreras, en las que se utilizaron dichos motores. Solo su cuarto puesto en el Gran Premio de Italia, donde se utilizó una unidad diferente, permanece intacto.

Posteriormente, Leopard apeló la decisión de los comisarios el viernes por la tarde, pero fue rechazada por los comisarios, ya que el equipo fue "incapaz de proporcionar una explicación sólida sobre el estado de los precintos de seguridad y la consiguiente evidencia de que se había producido un proceso invasivo dentro del motor".

Ahora, la escuadra con sede en Luxemburgo ha emitido un comunicado, "rechazando cualquier sugerencia de que algún motor fuera abierto o modificado sin autorización".

Subrayó que no había "pruebas claras" de que hubiera infringido el reglamento ni "indicación alguna de que se obtuviera alguna ventaja técnica o deportiva".

Leopard afirmó además que ningún representante del equipo estuvo presente durante las inspecciones. Añadió que está evaluando sus próximos pasos junto con sus asesores legales.

La descalificación causó revuelo en el paddock y supuso un duro golpe para las esperanzas de Fernandez de luchar por el título de 2026. El español, hermano menor del ganador de una carrera de MotoGP Raul Fernandez, ocupaba la tercera posición antes de la investigación. Tras haber perdido ahora dos podios y varios otros resultados con puntos, ha caído al 20.º puesto en la clasificación.

Adrian Fernandez, Leopard Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Comunicado completo

Leopard Racing reconoce la decisión emitida por el panel de comisarios de FIM MotoGP en relación con los motores #810 y #811 y la consiguiente modificación de los resultados de los Grandes Premios de Tailandia, Brasil, España, Francia y Catalunya para el piloto #31 Adrian Fernandez.

El equipo discrepa respetuosamente de las conclusiones alcanzadas y confirma que ya ha iniciado todos los procedimientos disponibles conforme al reglamento aplicable con el fin de proteger sus derechos y los de su piloto, mientras evalúa, junto con sus asesores legales, los próximos pasos a seguir.

Leopard Racing siempre ha operado en pleno cumplimiento del reglamento técnico y deportivo del Campeonato del Mundo de Moto3 y rechaza firmemente cualquier sugerencia de que algún motor fuera abierto o modificado sin autorización.

También se señala que las inspecciones técnicas realizadas en cuatro motores no identificaron ningún componente ilegal, modificación que mejorara el rendimiento, pieza no conforme o elemento técnico contrario al reglamento de Moto3.

Además, los motores utilizados durante el Gran Premio de Italia en Mugello fueron sometidos a exhaustivas comprobaciones técnicas y se determinó que cumplían plenamente con el reglamento aplicable.

La presente disputa se refiere únicamente a la interpretación de ciertos elementos relacionados con el sistema de sellado del motor y a las conclusiones extraídas de esas observaciones.

Leopard Racing considera que varias cuestiones técnicas y de procedimiento significativas siguen sin resolverse, incluida la metodología utilizada para establecer la supuesta infracción y la proporcionalidad de las sanciones impuestas. También se señala que ningún representante del equipo estuvo presente durante estas inspecciones.

El equipo considera que no se ha presentado ninguna prueba clara para determinar si la supuesta infracción ocurrió y cuándo se dice que ocurrió, ni indicación alguna de que se obtuviera alguna ventaja técnica o deportiva.

Leopard Racing continuará defendiendo su posición a través de todos los canales disponibles, con determinación y confianza en la corrección de su conducta, manteniendo al mismo tiempo pleno respeto por las instituciones deportivas implicadas.

Por último, nos gustaría dar las gracias a nuestros pilotos, nuestros socios, patrocinadores y aficionados por su continua confianza y apoyo durante este proceso.