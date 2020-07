133 días después del arranque del Mundial de Moto3 en Qatar, donde Albert Arenas logró una brillante victoria que le colocó líder del campeonato, Jerez fue el escenario este domingo de una exhibición de pilotaje del piloto del Gaviota Aspar Team, que sumó su segunda victoria del curso y se consolidó al frente de la general.

Junto al piloto de Girona, Ai Ogura y Tony Arbolino completaron el podio, con el japonés situándose segundo del campeonato con 36 puntos, a 14 de Arenas.

La carrera empezó con la caída de Carlos Tatay, pero pese a la lucha cuerpo a cuerpo contante no se vieron excesivos choques hasta las últimas vueltas, que fueron claves para el desenlace final.

Arenas estuvo en todo momento en la parte delantera del grupo del cabeza, con una docena de corredores girando con el mismo ritmo. Aunque lo intentaron varios, nadie pudo tomar distancia y a falta de 11 vueltas para el final Arenas se puso líder, tratando de romper el pelotón.

Sergio García, que había protagonizado una gran remontada, fue sancionado con una long lap, perdiendo sus opciones, mientras que delante, en cabeza, se empezaron a mover Tony Arbolino, John McPhee y Darryn Binder, que parecían rivales de peso para Arenas.

A falta de cinco vueltas, Arbolino se puso líder con Binder a rueda, pero el sudafricano se fue al suelo cuando restaban dos giros.

En la última vuelta Arenas se mantenía tercero, por detrás de McPhee y Arbolino. El español se mantuvo muy cerca de los dos primeros y esperó su momento para atacar, que llegó en la curva Jorge Lorenzo, la última antes de la meta, donde McPhee se tocó con Arbolino, se fue al suelo y abrió un hueco por el que se coló magistralmente el piloto de Girona para cruzar primero bajo la bandera de cuadros, seguido del japonés Ogura y del italiano Arbolino, que al final cerró el podio. Raúl Fernández terminó sexto, por delante de Gabri Rodrigo, con Jaume Masià cerrando el top 10.

“Veníamos muy motivados, pero con los nervios de volver tras tanto tiempo trataba de mantenerme calmado. Por la mañana hemos hecho un último cambio para la carrera y ha sido increíble el trabajo del equipo, como he aguantado y el final. Estoy muy feliz porque el trabajo ha sido excelente. No he buscado hacerme ver porque sí, durante el fin de semana, aquí todos van a hacer una vuelta, yo trato de rodar, de sentirme cómodo solo y en grupo", explicó el líder del Mundial al final de la carrera.

"Al principio he tenido muchos toques, con Raúl Fernández, con Arbolino, con Alcoba… no ha sido fácil. En Moto3 siempre pasan muchas cosas y hay que fomentar el fair play. Yo también sé adelantar dando hachazos, pero eso no es lo bueno. Somos muy afortunados de estar aquí, hemos crecido mucho durante el confinamiento. Ha sido triste correr sin público pero espero que lo haya visto mucha gente por la tele. También quiero desear una pronta recuperación a Alex Rins, que tuvo muy mala suerte ayer”.

