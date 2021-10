El fuerte accidente en Moto3 que detuvo la carrera en Austin

La carrera, que se suspendió por dos veces, dejó un espeluznante accidente en el que además de Acosta estuvieron involucrados Andrea Migno, Deniz Öncü y Jeremy Alcoba.

El catalán hizo el afilador con el turco en la recta de atrás del Circuito de las Américas, en un punto donde se superan los 200 km/h. La Honda del piloto del equipo Gresini quedó tirada en mitad de la trazada y Migno y Acosta salieron catapultados al no poder esquivarla.

El líder del campeonato se llevó la peor parte e incluso llegó a golpear contra el raíl, aunque por fortuna todo quedó en un susto: "Estoy bien. Me dolía un poco la espalda y por eso me he quedado ahí, pero estoy bien. Solo he visto tierra para arriba y para abajo, pero estoy bien" comentó Acosta en DAZN.

Tras mostrarse la bandera roja por segunda vez, los comisarios le dieron la victoria final a Izan Guevara en base al resultado de la primera carrera. Paradójicamente, el balear había abandona en la segunda una vuelta antes del accidente cuando lideraba. Dennis Foggia (segundo) y John McPhee (tercero) completaron el podio. Acosta 'terminó' octavo y tendrá opción matemática de proclamarse campeón del mundo de Moto3 en Misano dentro de tres semanas.

En la primera salida, Xavi Artigas llegó líder a la primera curva tras acelerar mejor que nadie, tanto que se adelantó al semáforo y fue sancionado con dos Long Lap Penalties. Jaume Masiá recuperó la cabeza de la carrera después del primer viraje, pero antes de pasar por meta volvió a adelantarle el del Leopard.

Nada más arrancar el segundo giro, Izan Guevara se situó líder. El balear encabezó el grupo de 14 pilotos que le perseguía hasta que la carrera fue suspendida en la vuelta 8 por una caída de Filip Salac en la curva 12, que obligó a entrar a las asistencias para sacarle de la pista.

Con los resultados del séptimo paso por meta, se formó la parrilla para una carrera al sprint a 5 vueltas en la que Guevara partió desde la pole, seguido de Dennis Foggia y con Pedro Acosta en la octava plaza.

Guevara lo retomó donde lo dejó en la segunda carrera y mantuvo el liderato en la primera de las cinco vueltas programadas. Por detrás, Acosta trató de ganar plazas, sin éxito.

Sin embargo, en la segunda vuelta, el campeón del FIM CEV Repsol sufrió un problema en su Gas Gas al llegar a la curva 12 y tuvo que retirarse. John McPhee heredó el liderato, seguido de su compañero Darryn Binder.

Una más tarde, la carrera tuvo que volver a ser suspendida. Jeremy Alcoba hizo el afilador con Deniz Öncü en la recta de atrás y el español se fue al suelo. Pedro Acosta y Andrea Migno, que venían por detrás se encontraron la moto tirada en medio de la pista y salieron catapultados. El murciano incluso llegó a golpear con los raíles, pero milagrosamente todos se levantaron por su propio pie.

Resultados de la carrera del GP de las Américas 2021 de Moto3

(en construcción)