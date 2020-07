Festejo de Marini en Jerez con Moto2

El italiano, que no puntuó en Qatar, dominó la carrera casi de principio a fin y se impuso por más de un segundo sobre el ganador en Losail, Tetsuta Nagashima, que amplía el liderato del campeonato. Jorge Martín, que salía desde la pole, intentó tirar al inicio, pero fue perdiendo terreno y acabó tercero lejos de su compañero de equipo.

Al inicio se formó un grupo de cinco del que tiraba Martín, con Marini a su rueda. Arón Canet, Nagashima y Marco Bezzecchi –que acabó en el suelo– también se enganchaban, mientras que Marcel Schrotter y Sam Lowes comenzaban a perder terreno. Quien no estaba por ahí era Jorge Navarro, que quedaba fuera por una caída a las primeras de cambio.

Marini tomaba la cabeza y empezaba a escaparse. Nagashima también pasaba a Martín y se iba a por el piloto del Sky VR46. Aunque durante algunas fases de la carrera dio la impresión de que el japonés se le podía echar encima, el hermano de Rossi administró la ventaja en todo momento y consiguió la victoria sin mucha oposición.

“Estoy muy contento. El miércoles trabajamos muy bien en el test, la carrera ha sido más lenta de lo esperado y Nagashima más rápido de lo que pensaba. Al final tuve que empujar un poco, pero la carrera ha ido igual que en Qatar si no hubiese tenido problemas con la goma delantera. Todo está muy igualado y es importante ir ganando carreras porque el Mundial es muy corto”, señaló Marini.

Martín cruzaba la meta en tercer lugar, consiguiendo así el primer podio con la Kalex. Sam Lowes protagonizó una carrera de menos a más para acabar cuarto.

“Ha sido una carrera dura para mí, muchas dificultades con el tren delantero que se me cerraba como en Qatar. Dejé que se marchasen para no caerme y Lowes se me acercó mucho, pero al final supe aguantar y hacer una buenas vueltas.Para mí este podio es como una victoria”, comentó Martín.

Excelente quinta plaza de Arón Canet en su segundo carrera en Moto2, siendo además la mejor Speed Up, mientras que su compañero Hafizh Syahrin fue sexto.

Remy Gardner acabó séptimo, por delante de los italianos Lorenzo Baldassarri y Enea Bastianini. Xavi Vierge completó el top 10.

En la general del campeonato, Nagashima abre un interesante hueco. Saca 17 puntos a Baldassarri y 20 a Marini, segundo y tercero respectivamente. Canet es sexto a 26, con tres más que Martín.

“Ha sido muy difícil, traté de empujar desde el principio para estar con los de cabeza. Cuando llegué Marini estaba un poco lejos y cada vez que intentaba recortar casi me caía. Al final cambié de mentalidad y fui a asegurar un segundo puesto que es muy bueno para el campeonato”, explicaba Nagashima.

Resultados de la carrera: