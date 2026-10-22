Moto2 Phillip Island

David Alonso, duro contra Dani Holgado: "Cuando uno no es buena persona no se puede hacer nada"

David Alonso, que subirá a MotoGP en 2027 con LCR, dejó claro este jueves en Phillip Island que la relación con su compañero en el Aspar Team está rota tras el nuevo incidente que vivieron en Indonesia.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 22 oct 2026, 10:22

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David Alonso ha cargado duramente este jueves, en su llegada a Phillip Island, contra su compañero de equipo, Dani Holgado. Han sido múltiples los incidentes entre ambos pilotos desde que comparten el garaje del Aspar Team, pero parece que lo ocurrido hace dos semanas en la carrera de Moto2 en Indonesia ha sido definitivo para romper la relación entre ambos.

El desembarco del campeón del mundo de Moto3 2024 en Australia debía estar marcado, en principio, por otro tono, habida cuenta de que esta misma semana se confirmó la estructura con la que el de Torrejón del Rey subirá a MotoGP (algo que ya se sabía) en 2027, el LCR, al ser Diogo Moreira el elegido por el equipo oficial de Honda. Pero lo que sucedió en Lombok aún colea, y mucho, según ha expresado el 'Parce' este jueves.

La carrera de Alonso en Indonesia no pasó de la primera curva, después de que su compañero, Dani Holgado, tocara levemente la rueda trasera de su moto, pero lo justo como para tirarle y arruinarle su actuación. Y es que la moto del #80 acabó lo suficientemente tocada como para que en su lado del box la pudieran arreglar, lo que impidió que pudiera volver a salir a la reanudación tras la bandera roja que se mostró. Alonso, además, abandonó Mandalika con una contusión pulmonar.

Holgado, por su parte, tuvo mucha más suerte en el incidente, pese a ser el causante. Por un lado, los comisarios no consideraron la acción lo suficientemente grave como para sancionarle. Y por otro, no sufrió daño físico ni su moto quedó irreparable, lo que hizo que pudiera volver a salir a la carrera, desde su posición de parrilla original. Eso le llevó a subirse al podio, tercero, tras Izan Guevara y Manu González.

Este jueves, Alonso fue preguntado en DAZN por lo ocurrido en Indonesia con su compañero. En su respuesta, el hispano-colombiano lanzó una dura crítica a Holgado, considerando que no es una buena persona y dejando claro que la relación entre ambos está completamente rota.

"Ahora estoy bien físicamente. He hecho un gran trabajo con mi fisio en casa, y estoy recuperado, listo para Australia", empezó diciendo, antes de criticar duramente al de Sant Vicent del Raspeig.

"La acción con Holgado me pareció igual que las anteriores. Pero, al final, la vida es bonita y hay que seguir adelante. Cuando uno no es buena persona, no se puede hacer nada. Yo sigo con lo mío, y él con lo suyo, y ya está".

"No hay nada de relación, no hay nada de rollo en el equipo, y no es un equipo. Lo de menos es la acción. ¿Me tira alguien? Esto son carreras, una vez te pueden tirar a ti, otra vez yo puedo tirar a alguien, eso es lo de menos. Hay mucho más detrás, yo simplemente sigo por mi camino, no hay que gastar tiempo con personas que no merecen la pena", prosiguió.

Holgado: "En caliente se dicen cosas sin pensar; yo tengo buena relación con Alonso"

Cabe destacar que Dani Holgado ha tenido la opción de responder a Alonso. DAZN fue a preguntar al valenciano por las duras declaraciones de su compañero, pero el #96 adoptó un papel más políticamente correcto.

"Por desgracia, en este deporte pasan cosas de estas. A mí mismo me tiraron en Misano. Pero bueno, siempre hay que mantener la humildad. Un día lo haces tú, otro día te lo hacen a ti. Creo que es importante gestionar estos momentos. Yo ya pedí disculpas, porque le fastidié a Alonso la carrera en la primera curva, y es algo que nunca quieres hacer, ni a ti mismo, porque yo en ese momento me caí, ni ocasionar caídas a otros pilotos", comentó.

"Al final, le tengo muchísimo respeto a todos mis rivales, porque nos jugamos la vida cada vez que salimos a pista, todo por dar espectáculo también a los fans. Y bueno, a veces pasan estas cosas. Pero yo al final lo entiendo un poco; cuando pasan estas cosas, en caliente se dicen cosas sin pensar, que te salen en el momento. Pero bueno, yo tengo buena relación con él, siempre la hemos tenido, y no sé, yo estoy muy a lo mío. Le saludo sin ningún problema, y en el equipo está todo igual".

Cuestionado por lo que dijo Alonso de que no hay relación interna en Aspar, Holgado detalló: "Es normal, llevamos solo dos días en Australia y no hemos hablado del tema. Me gustaría hablarlo, porque no tengo ningún problema, y creo que somos ya mayores para hablar estas cosas. Pero bueno, seguro que lo hablaremos en el futuro. No lo tengo en cuenta, son cosas que pasan, rivalidad pura y dura, y esto forma parte de este deporte", cerró.

Alonso busca crear una nueva familia en el LCR

Por su parte, Alonso también se explayó sobre su llegada al LCR en MotoGP para 2027, tras no ser elegido sobre Diogo Moreira en Honda. El joven talento piensa que la estructura monegasca es de las mejores para dar el salto a las motos pesadas, y espera crear una familia allí.

"Estoy muy contento, porque ya se ha hecho oficial. Me gustó mucho el vídeo que hicieron para anunciarlo. He podido conocer un poco a Lucio Cecchinello, a la jefa de prensa, me queda conocer a más gente, pero me han dicho que en el LCR son todos muy familiares. Creo que es un sitio muy bueno para empezar en MotoGP, para crear una nueva familia. Estoy muy ilusionado, y también veo la ilusión en sus ojos. Así que yo creo que es la opción correcta".

"Creo que es perfecto, porque en cuanto al tema técnico tendremos el mismo material que el equipo oficial, y luego estaré un poco en segundo plano, que creo que me vendrá bien para lo que será mi primer año en MotoGP. Para todo lo que hay que aprender, es el equipo perfecto", concluyó.

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