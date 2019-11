Alex Márquez se proclama campeón del mundo de Moto2 en Malasia

A la segunda fue la vencida. Alex Márquez volvía a tener un match ball y esta vez dependía de sí mismo. El piloto del Estrella Galicia 0,0 no lo desaprovechó y dejó sentenciado el campeonato a falta de una carrera.

Con el de Alex, los Márquez se convierten en los primeros hermanos que además de ser campeones lo hacen en las dos categorías inferiores, elevando a 10 el total de la familia junto a los 8 de Marc. También es el primer piloto en proclamarse campeón del mundo de Moto3 y Moto2, y con este, España ya suma 52 títulos entre todas las categorías.

“Quiero dar las gracias al equipo y le dedico la victoria al piloto que falleció en la Talent Cup [Afridza Munandar], es un sueño hecho realidad ser campeón del mundo y ahora quiero vivir este sueño”, dijo Alex Márquez en el parque cerrado tras proclamarse campeón.

Tras una tensa carrera en la que se las tuvo que ver con sus dos principales rivales por el título, Brad Binder y Tom Luthi, el de Cervera (Lleida) cruzaba la meta por detrás del sudafricano y por delante del suizo. La victoria del piloto de KTM obligaba a Márquez a ser segundo y que el helvético no le superase.

El catalán llegó a liderar la carrera tras un fallo de Binder, pero cuando el de Potchefstroom volvió a ponerse primero se mantuvo hasta el final a su estela. Luthi puso la emoción rodando siempre a unas pocas décimas del español, sabedor de que si le adelantaba retrasaba la resolución hasta Valencia, pero finalmente tuvo que ceder y conformarse con un tercer lugar que le hará jugarse el subcampeonato en la última carrera con el #41.

“Lo he dado todo, el máximo, he ido más allá del límite y en la última vuelta cometí un error y no pude con los dos de delante. La enhorabuena a Alex que ha hecho una gran temporada. Un poco triste por no haber podido luchar hasta el final por el campeonato”, declaraba Luthi.

Binder ganaba la carrera sin oposición e intentará acabar subcampeón antes de dar el salto a MotoGP el año que viene en el equipo oficial de KTM.

“No me siento decepcionado, lo he dado todo, había muy poco agarre y era difícil mantener el tren delantero. Veía que Alex estaba cerca y empujaba para abrir hueco, no ha ido todo como esperábamos pero al final hemos podido ganar la carrera”, declaraba Binder.

