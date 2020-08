Las 8 horas de Suzuka 2020, canceladas

La carrera más relevante del Mundial de Resistencia (EWC) ya había sido trasladada de julio a noviembre como resultado de la pandemia del COVID-19.

Se esperaba que en otoño las restricciones para viajar se hubieran relajado lo suficiente como para permitir los vuelos internacionales a Japón, pero ciudadanos de más de 140 países todavía tienen prohibido ingresar al país excepto en circunstancias excepcionales.

Sin cambios a la vista, se ha tomado la decisión de no celebrar las 8 horas de Suzuka solo con pilotos locales, por lo que la carrera se cancela por primera vez desde que se estrenó en 1978.

Así, la temporada 2019/20 del EWC finalizará en septiembre con el Bol d'Or en Paul Ricard, después de las 24 horas de Le Mans a finales de este mes.

Francois Ribeiro, jefe de Eurosport Events, promotor del EWC, dijo: “Hemos estado trabajando duro con Mobilityland [propietario del Circuito de Suzuka] para trasladar la carrera de julio a noviembre, por primera vez desde 1978, y luego conseguir un visado especial de entrada a Japón para los equipos y participantes internacionales".

"Nuestros planes se han evaporado debido a las restricciones para los extranjeros. La cancelación de las 8 horas de Suzuka 2020 no se debe una cuestión del acceso de los espectadores. La decisión se tomó para no disputarla como un evento local. Las 8 horas de Suzuka, la carrera de resistencia más prestigiosa del mundo en los últimos 40 años, no se celebrará sin los mejores pilotos internacionales".

Entre las estrellas que tenían previsto correr este año en Suzuka se encontraban los tres pilotos de Kawasaki en el WorldSBK, Jonathan Rea, Alex Lowes y Xavi Forés, así como la pareja de Yamaha en el EWC, Niccolo Canepa y Marvin Fritz.

En 2019, Rea y su entonces compañero de equipo en el WorldSBK, Leon Haslam, consiguieron la primera victoria de Kawasaki en Suzuka desde 1993, tras un polémico final.