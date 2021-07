Peugeot presenta las primeras imágenes de su Hypercar 9X8 para Le Mans

Versalles (Francia).- Peugeot Sport (ahora bajo el nombre de Stellantis Sport) descorrió la tela oscura que ocultaba su última creación en su sede de Versalles el lunes, pasadas las 11:30 de la mañana, ante un reducido grupo de medios, entre los que estuvo Motorsport.com. La reacción de los allí presentes fue fácilmente palpable por los responsables del proyecto, pese a las mascarillas: cejas al cielo y ojos como platos. El nuevo 9X8 con el que la marca del león volverá a la resistencia en 2022 solo puede provocar algo así.

Las líneas estéticas de este nuevo prototipo –con tintes futuristas– destinado a conquistar las 24 horas de Le Mans y el WEC en un futuro no muy lejano lucen limpias (quizás demasiado) en esta primera versión, con los grupos ópticos característicos de los últimos modelos de calle del fabricante galo, unas profusas tomas de aire delanteras en la zona baja del morro y lo más sorprendente: sin un alerón trasero como tal.

En uno de los múltiples guiños que atesora la primera decoración de este 9X8 (en gris Sélénium y negro con pequeños detalles Kryptonite, un amarillo-verdoso fosforito), los responsables de diseño han incluido un “No queríamos alerón trasero” en el spoiler negro brillante que ocupa su lugar. Otro de ellos es un “Mi otro coche es un 508 (en referencia a la berlina de la marca)” en el lateral derecho del cockpit.

La ausencia del alerón trasero se la explicó a Motorsport.com Olivier Jansonnie, director técnico de Peugeot Sport, del siguiente modo: “Era una nueva oportunidad que teníamos con la nueva normativa LMH. Todo el rendimiento aerodinámico que hemos logrado es ligeramente inferior que el que solía ser en el pasado y, lo más importante, tenemos mucha libertad en las formas y eso nos ha permitido trabajar de manera diferente en la parte posterior del coche y en el capó motor. Hemos logrado cumplir los requisitos del equilibrio de rendimiento sin el alerón trasero".

Peugeot Hypercar 9X8 1 / 18 Foto de: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8 2 / 18 Foto de: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8 3 / 18 Foto de: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8 4 / 18 Foto de: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8 5 / 18 Foto de: Peugeot Sport Volante del Peugeot Hypercar 9X8 6 / 18 Foto de: Peugeot Sport Cabina del Peugeot Hypercar 9X8 7 / 18 Foto de: Peugeot Sport Cabina del Peugeot Hypercar 9X8 8 / 18 Foto de: Peugeot Sport Cabina del Peugeot Hypercar 9X8 9 / 18 Foto de: Peugeot Sport Detalle del Peugeot Hypercar 9X8 10 / 18 Foto de: Peugeot Sport Detalle del Peugeot Hypercar 9X8 11 / 18 Foto de: Peugeot Sport Detalle del Peugeot Hypercar 9X8 12 / 18 Foto de: Peugeot Sport Detalle del Peugeot Hypercar 9X8 13 / 18 Foto de: Peugeot Sport Detalle del Peugeot Hypercar 9X8 14 / 18 Foto de: Peugeot Sport Detalle del Peugeot Hypercar 9X8 15 / 18 Foto de: Peugeot Sport Logo del Peugeot Hypercar 9X8 16 / 18 Foto de: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8 17 / 18 Peugeot Hypercar 9X8 18 / 18 Foto de: Peugeot Sport

"Hemos desarrollado una carga aerodinámica que no es muy alta, es ligeramente inferior a la que había en el pasado con los LMP1. Y esa característica es igual para todos y viene definida por el reglamento. Para lograr ese nivel de carga hay varios caminos: puedes hacerlo a través de un alerón trasero, pero en nuestro caso lo hemos hecho desde otras partes del coche que tienen más libertad en el diseño, lo que nos permite una optimización diferente".

Los pasos de rueda traseros alargan su presencia hasta unirse con el spoiler de la parte trasera del prototipo, además de subir en altura varios centímetros más de lo normal, pero no, no hay alerón trasero. Aunque las líneas limpias que podéis apreciar en las imágenes que acompañan a este artículo no lo serán tanto cuando el coche se estrene en pista a finales de año –eso esperan los responsables del proyecto–, cuando incorporará unos cuantos apéndices aerodinámicos extra para dar un plus de carga aerodinámica.

La letra X de la denominación del nuevo prototipo hace referencia a la tracción 4x4 gracias al propulsor eléctrico del tren delantero, mientras que el 8 es el último dígito de la gama actual de coches de calle de Peugeot.

La marca del león, que ya sabe lo que es ganar las 24h de Le Mans en 1992, 1993 (ambas con el 905 Evo 1B) y 2009 (con el español Marc Gené al volante del 908 HDi), aún tiene que decidir cuáles serán las decoraciones definitivas de las dos unidades con las que competirá en el WEC desde 2022, y por delante tiene unos meses clave. En primer lugar, los test en bancada de motor V6 y el tren motriz delantero 100% eléctrico ya están en marcha y su primera prueba conjunta se espera para octubre.

El 9X8 cuenta con un motor de combustión interna V6 biturbo que ha heredado toda la experiencia del último cuatro cilindros con el que Citroën compitió en el WRC y que accionará las ruedas traseras a través de un cambio secuencial de siete velocidades, produciendo 300 kW (alrededor de 400 CV). Así mismo, una unidad motor-generador eléctrica propulsará las ruedas delanteras con 200 kW (272 CV) para dar un total de 680 CV (700 cuando esté recuperando energía al final de las rectas).

La experiencia del Grupo PSA en la Fórmula E está siendo de gran ayuda en este último apartado para el proyecto del regreso a la resistencia y la batería de alta intensidad de 900 V (que se ubicará dentro del monocasco, a la derecha del piloto) está siendo desarrollada junto a Saft, subsidiaria de la compañía de lubricantes Total.

Los pilotos de esta nueva aventura de la marca del león serán Kevin Magnussen, Loci Duval, Jean-Eric Vergne, Paul di Resta, Gustavo Menezes y Mikkel Jensen, con James Rossiter de reserva, como ya se anunció a principios de febrero de este año.

Lo que quedó claro este lunes es que Peugeot no va a dejar piedra sin remover para volver a reinar en Le Mans, se respira en el ambiente de la fábrica (ampliaciones recientes incluidas), se intuye en las conversaciones con sus responsables y se palpa en un 9X8 que parece traído del futuro. Pero en unos meses será partícipe del comienzo de una nueva era dorada para la resistencia internacional.