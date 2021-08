"Pechito" López: "Es especial ganar Le Mans cuando se sufre como nosotros"

El piloto argentino no pudo contener las lágrimas cuando Kamui Kobayashi cruzó la meta como ganador al volante del Toyota GR010 HYBRID #7, rompiendo con la maldición en Le Mans que los había aquejado a los tres –junto on Mike Conway- para poder ganar la clásica carrera francesa de resistencia.

López lo consiguió en su quinta participación y en particular luego de dos duras frustraciones en los últimos años, uniéndose a José Froilán González como el segundo piloto de Argentina que logra conquistar Le Mans, 67 años después que su compatriota.

"Sí, venimos de muy lejos", dijo López a Tom Kristensen, hombre récord en Le Mans con sus nueve victorias, cuando en diálogo para Eurosport el danés le recordó sus orígenes como argentino.

"Fueron tiempos difíciles, hace mucho tiempo que no veo a mi padre. Mucho trabajo, sabes lo dura que es esta carrera, y cuando sufres como nosotros en los años anteriores creo que es especial. La primera siempre es muy especial".

Preguntado sobre cuál fue el momento más difícil durante la 89° edición de las 24 Horas de Le Mans, "Pechito" respondió: "Subirme al coche justo por la noche cuando perdimos el liderato, creo que fue la mejor parte para mí, volví a estar adelante y me alejé un poco. Eso fue bueno".

"Luego, al final, cuando tuvimos este problema de combustible tuvimos que hacer muchas cosas en el coche. Fue muy estresante", agregó.

Más tarde en conferencia de prensa el argentino tuvo tiempo para ampliar sobre sus primeras sensaciones al vencer en Le Mans: "Es difícil de creer. Por supuesto pasamos algunas carreras en Le Mans que salieron mal para nosotros como equipo y ser parte de esto es increíble. Es un sueño hecho realidad sinceramente".

El cordobés no ahorró elogios para sus compañeros de equipo: "Fueron muchos años para cumplir este sueño. No podría elegir mejores compañeros en Mike y Kamui, son hermanos para mí ahora. Les he visto hacer cosas increíbles en el auto , soy muy afortunado de tenerlos."

López tampoco se olvidó del trabajo que existe detrás de escena en Toyota para alcanzar resultados como este: "Al final nosotros nos llevamos la gloria, subimos al podio pero detrás de nosotros hay más de 600 personas en la sede del equipo en Colonia (Alemania) y más de mil en Japón trabajando y haciendo posible que esto suceda".

Conway también expresó sus primeras palabras luego de sacarse la espina de ganar Le Mans: "Sabes que hemos estado cerca muchas veces, y conseguirlo aquí con el nuevo Hipercoche, también con estos chicos. Los compañeros de equipo hicieron un trabajo estelar como siempre. Muchas emociones. Estaba llorando como una niña", dijo el británico.

Kobayashi, por su parte, disfruta de la victoria pero también sabe que se vienen grandes desafíos en los próximos años para repetir el triunfo con la llegada de nuevos rivales.

"También soñaba con ganar esta carrera, es un ambiente increíble. En el futuro la categoría Hypercar y LMDh será grande y Le Mans será una carrera enorme. Estoy deseando luchar con ellos", dijo el japonés en referencia al ingreso de Peugeot en 2022 y los demás fabricantes que se esperan para las siguientes temporadas.

Información adicional por Jamie Klein

Galería: Las fotos de José María López en las 24 Horas de Le Mans

