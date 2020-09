López: "En Le Mans hay cosas que no podés manejar"

El Toyota TS050 Hybrid #7 que el piloto argentino comparte con Kamui Kobayashi y Mike Conway había logrado una cómoda diferencia al frente de las 24 Horas de Le Mans –en parte por un problema en los frenos sufrido por el Toyota #8 hacia el final de la sexta hora- pero un inconveniente en el turbo al llegar a la mitad del recorrido cambió todos los planes.

El auto #7 debió estar detenido en el garaje de Toyota durante 30 minutos mientras se solucionaba el problema en el colector de escape, lo que le hizo perder toda posibilidad de victoria, esto después que un pinchazo sobre el final privara a López, Kobayashi y Conway del triunfo en 2019.

El piloto argentino finalmente llevó al #7 hasta la tercera posición, a seis vueltas del #8, que le dio a Toyota su tercer triunfo consecutivo en Le Mans.

"Primero quiero felicitar al equipo, al auto 8, es un gran logro para Toyota ganar esta gran carrera por tercera vez, por todo el trabajo de los mecánicos, que estuvieron muy ocupados durante la noche y el día ayer. Todos hicieron un trabajo fantástico", comenzó López su análisis en la conferencia de prensa posterior.

"Desafortunadamente para nosotros no terminó como queríamos. De mi parte lo único que puedo hacer es ver lo positivo, ver el trabajo que hicimos como pilotos. Mike y Kamui hicieron un trabajo fantástico, yo hice mi parte", agregó.

"Pechito" destacó el trabajo "casi perfecto con los ingenieros" pero aceptó que "hay cosas que no podés manejar, son cosas que pasan y no hay arrepentimientos. Por supuesto es decepcionante decir que por segundo año fuimos el auto más rápido y cuando no podés (ganar) es frustrante".

El tres veces campeón del WTCC encontró consuelo en que la próxima edición de las 24 Horas de Le Mans será en su fecha tradicional de junio y no en septiembre, como obligó este año el coronavirus.

"Lo positivo es que tenemos que esperar menos para el próximo Le Mans, no será un año, será algo como nueve meses", finalizó López.

Información adicional por James Newbold

