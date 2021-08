López: "Haber estado tan cerca antes me da aún más ganas para Le Mans"

La 89° edición de las 24 Horas de Le Mans se encuentra a la vuelta de la esquina y de los 183 pilotos que tomarán parte de la carrera entre los 61 coches que iniciarán la competencia, hay tres protagonistas que sueñan con conquistar Francia de una buena vez, después de haber pagado ya su cuota de frustraciones. Se trata de los integrantes del Toyota GR010 Hybrid #7 –José María López, Mike Conway y Kamui Kobayashi-, para quienes el único resultado que los dejará felices este domingo será cruzar la meta en el primer lugar.

El argentino, el británico y el japonés quedaron a las puertas del triunfo en 2019 cuando durante más de 22 horas el Toyota #7 parecía encaminado a la victoria solo para que un pinchazo a poco más de una hora para el final frustrara sus chances y los dejara en segundo lugar después de liderar 339 de las 385 vueltas completadas al circuito de La Sarthe.

El año pasado el coche de López, Conway y Kobayashi había logrado una cómoda diferencia a –en parte por un problema en los frenos sufrido por el Toyota #8 - pero un inconveniente en el turbo al llegar a la mitad del recorrido hizo perder toda posibilidad de triunfo. A esto hay que sumarle que tanto Kobayashi como Conway tuvieron además otras frustraciones en 2016 y 2017.

Preguntado en una entrevista exclusiva con Motorsport.com Latinoamérica a horas de Le Mans 2021 si en su cabeza están las ganas de tomarse revancha por lo sucedido en los dos últimos años, López lo tiene claro: "Seguro que sí, es la carrera que más quiero ganar. Eso no hay dudas y el hecho que se haya escapado por tan poco los últimos años te da aún más ganas".

El piloto argentino agrega que se encuentra muy a gusto con el GR010 Hybrid de Toyota, tal como lo demostró en cada salida a pista desde que comenzó la actividad el miércoles.

"Me siento muy bien, muy cómodo, fui muy competitivo en todas las tandas. Siempre seguramente llegás a la carrera con alguna duda, alguna cosita que te faltó en alguna de las tandas. Somos tres pilotos, siempre por ahí sentís que te faltó un poco de tiempo en pista pero me siento muy bien. No me cuesta entrar rápido en ritmo, me siento cómodo con el auto, eso es importante".

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: JEP / Motorsport Images

A lo largo de una carrera de 24 horas las sorpresas pueden aparecer en cualquier momento y forma, tal como "Pechito" López ya sufrió en carne propia. Pero al consultarle qué es lo que más le preocupa a poco de iniciar su quinta participación en Le Mans, el cordobés responde: "Los eventos que no dependen de uno no preocupan tanto. Si al auto le pasa algo sé que puede suceder y que está fuera del alcance de nuestras manos. Lo que más preocupa siempre es saber que son carreras difíciles, carreras que vuelta a vuelta vas a ir pasando entre seis, siete, diez autos, cada uno de ellos con pilotos diferentes, pilotos que pueden tomar diferentes decisiones, que se pueden equivocar también".

"Hay que estar concentrado, es complicado saber lo que va a pasar en la noche, las temperaturas, decidir qué neumático utilizar en cada una de las situaciones, estar al 100% con los sistemas, estar hermanado con el auto. Son muchas las cosas que van pasando por la cabeza y todo este tiempo es preparación pura y siempre la idea es tratar de llegar al 100% para la carrera. De todos modos no se llega nunca a un 100% en realidad".

En los últimos años la pelea por la victoria en la general de Le Mans ha sido exclusividad de los coches de Toyota, pero para este fin de semana se espera otro panorama con lo que puedan hacer Glickenhaus y Alpine, quienes llegan con aspiraciones personales.

"Este año creo que lo que cambia más que nada es que tenemos un sistema de regulación de performance que hace que básicamente no puedas tener diferencia con respecto a tus rivales, que la diferencia se haga básicamente en quién haga mejor las cosas durante la carrera pero no en performance", dice "Pechito".

"Obviamente el Alpine es un auto viejo que ha corrido muchas veces acá, que no tiene prácticamente problemas de confiabilidad y es un auto muy rápido. Por otro lado está Glickenhaus que es un auto más parecido al nuestro que va muy rápido pero no tiene la cantidad de kilómetros que hemos hecho nosotros como equipo".

"Está bueno tener rival, es lindo, entusiasma, te exige pero siempre digo que más allá que otros años hemos tenido la diferencia nosotros y hemos por ahí tenido que competir solamente entre los autos del equipo Toyota, el nivel de concentración, de exigencia que tiene esta carrera siempre es la misma, no cambia y en todos los años anteriores siempre ha sido un poco así", comentó el campeón mundial reinante del WEC.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

López explicó además cómo encaran internamente con Conway y Kobayashi la gestión de un fin de semana que potencialmente podría dejarlos en la historia de una de las carreras más importantes del deporte motor mundial.

"Nos concentramos netamente en tratar de estar los tres lo más hermanados posible, conseguir una buena puesta a punto que nos permita a los tres sacar el 100% cada vez que estamos arriba del auto y estar cada vez más unidos. Somos tres compañeros de equipo que nos sentimos muy bien entre nosotros y hemos tenido momentos duros pero creo que estamos más fuertes que nunca. Sabemos que potencialmente podemos ser competitivos para ganar la carrera y hay que correrla y ver qué pasa".

"Siempre tratamos de motivarnos, de ver qué piloto le falta un poco, cuál es el que no se está sintiendo quizás en el momento ese de la mejor manera, darle confianza. Tratamos de motivarnos entre nosotros para estar al 100%. Acá de nada sirve que uno se sienta bien, sea rápido y los otros dos no se sientan conformes con cómo se sienten arriba del auto. Esto es un trabajo en equipo y hay que hacer eso", finalizó.

