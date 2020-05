Legendarias fotos de Porsche recreadas con Lego

El cese de las competencias provocadas por la pandemia del COVID-19, y el consecuente encierro, han permitido que muchas iniciativas originales florezcan en los últimos dos meses. El fotógrafo británico Dominic Fraser decidió dedicar su tiempo a realizar una labor sorprendente, y ante la falta de acción en la pista, recreó escenas emblemáticas de Porsche en competencia ... ¡en Lego!

"Tengo muchas cámaras que no se usaban en casa y me pareció increíblemente frustrante porque todo lo que quería hacer era crear algo", dijo. "En lugar de no hacer nada, decidí usar los Lego Speed ​​Champions para tratar de recrear algunas de mis tomas favoritas en el automovilismo. Comencé con el Audi Quattro porque tenía esta caja de Lego, entonces decidí hacer una serie de fotos con Porsches porque los autos y las imágenes son muy emblemáticos".

Dominic Fraser ha reconstruido así el paso del Porsche 917K en el festival Goodwood, una parada en boxes para el Porsche 919 Hybrid en las 24 horas de Le Mans o incluso un salto legendario del Porsche 930 Turbo. Para lograr esto, el fotógrafo se enfrentó a un nuevo desafío, crear las decoraciones de las escenas originales.

"Realmente tuve que pensar en las técnicas de disparo y visualizar exactamente lo que estaba tratando de capturar", explicó. "Fue más un proceso conceptual que lo que estoy acostumbrado a hacer con autos reales. En la vida real, ahora tomas muchas más fotos”.

