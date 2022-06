Le Mans: El Toyota #8 se acerca al triunfo y González sigue al frente

Tras el problema del híbrido delantero del Toyota GR010 Hybrid #7 durante las primeras horas de la mañana, que le hizo perder una vuelta, José María López pudo volver a la vuelta del líder tras adelantar y desdoblarse de Brendon Hartley (en el #8, líder de la carrera), a falta de unas cinco horas para el final de la carrera.

Kamui Kobayashi continuó con la remontada de López cuando se puso al volante del #7, marcando una nueva vuelta rápida de carrera en el giro número 294, pero Ryo Hirakawa fue capaz de mantener la ventaja para el #8 rondando la marca de los tres minutos.

A falta de cuatro horas, Hirakawa aventajaba en 2:55 a su compatriota Kobayashi, mientras Franck Mailleux aún iba a cuatro vueltas en la tercera posición con el mejor de los dos Glickenhaus 007 LMH, el coche #709.

La carrera de Alpine fue de mal en peor cuando Matthieu Vaxiviere sufrió una salida de pista en las curvas Porsche mientras intentaba pasar al Porsche de la clase GTE Am de GR Racing.

"Fui por el exterior del Porsche pero se movió justo cuando llegué a él", dijo Vaxiviere. "Creo que pensó que estaba por el interior, no me vio. Entonces me fui por el exterior. Y él fue completamente por la izquierda".

"Para evitarle tuve que irme por la hierba y entonces toqué el muro por desgracia. Es una pena. Estábamos trabajando bastante bien durante la noche, salirme así es una pena, pero forma parte del juego".

El Alpine perdió alrededor de seis minutos en ese incidente y, después de volver a los boxes, pasó 20 minutos en el garaje mientras era reparado, dejando al LMP1 con 17 vueltas de desventaja y 27º en la general.

En LMP2, el primer periodo de coche de seguridad de la carrera hizo mella en la ventaja del JOTA Oreca 07-Gibson #28, que lideró la categoría durante mucho tiempo y que comparte el mexicano Roberto González.

El Safety Car salió a pista cuando Robin Frijns perdió el control de su WRT Oreca al salir de la curva Indianápolis, estrellándose contra las barreras del lado izquierdo.

Will Stevens iba una vuelta por delante de sus rivales cuando entró para dejar el coche a Antonio Félix da Costa, pero perdió un tiempo considerable retenido por una luz roja al final del pitlane mientras un puñado de coches esperaban para reincorporarse al siguiente tren del coche de seguridad.

Sin embargo, el JOTA seguía cómodamente en camino para los honores de la clase con cuatro horas restantes, ya que da Costa corrió con 2m06s de ventaja sobre el segundo clasificado, el Prema Oreca #9 conducido por Lorenzo Colombo.

El segundo coche de JOTA, el #28 de Oliver Rasmussen, consiguió afianzar su posición en el podio final, rodando con la mayor parte de una vuelta de ventaja sobre el Oreca #13 de TDS Racing y el coche #5 de Team Penske.

El aspecto de la carrera de GTE Pro se vio transformado por el accidente que eliminó al Corvette C8.R de Alexander Sims, líder de la clase, que salió ileso tras ser arrasado por el coche LMP2 de AF Corse de François Perrodo.

En ese momento, James Calado, con el Ferrari 488 GTE Evo nº 51, aventajaba al Porsche 911 RSR-19 de Frederic Makowiecki en unos ocho segundos, pero la diferencia se redujo a nada con el periodo de coche de seguridad, poniendo a los dos líderes cabeza a cabeza.

Alessandro Pier Guidi estaba ahora a bordo del Ferrari líder de la categoría con Makowiecki respirando en su nuca, escapando con una advertencia al cortar la pista en la chicane Dunlop, pero el italiano se vio obligado a entrar en boxes antes de tiempo debido a un pinchazo en la parte trasera derecha, dejando al coche #51 fuera de la secuencia.

Cuando se cumplieron las 20 horas, el Porsche #91, ahora con Gianmaria Bruni al volante, estaba a 40 segundos de Pier Guidi, mientras que el segundo Ferrari, el #52 de Antonio Fuoco, se aferraba a duras penas a la primera vuelta.

El retrasado Porsche #92 se había recuperado hasta el cuarto puesto de la clase en manos de Kevin Estre, por delante del esforzado Ferrari de Riley Motorsports, con el ex piloto de fábrica Sam Bird a bordo.

En GTE Am, Ben Keating mantenía una sólida ventaja de dos minutos a bordo de su Aston Martin Vantage #33 de TF Sport por delante de Julien Andlauer en el Porsche #79 de WeatherTech Racing.

Harry Tincknell se encontraba un minuto más atrás en la tercera posición a bordo del Porsche #77 de Dempsey-Proton.