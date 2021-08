Películas y documentales de las 24 Horas de Le Mans para no perderse

Las 24 horas de Le Mans son una leyenda del mundo del motor, y la carrera anual la guinda del pastel de cualquier aficionado a la resistencia.

También es una carrera con una amplia historia, cuyo pasado forma parte de ella tanto como su futuro.

Para todos aquellos que quieran conocer más sobre ese pasado, o simplemente perderse en el mundo de Le Mans, hemos recopilado las mejores películas y documentales sobre la carrera más dura del mundo.

Le Mans, un proyecto apasionante creado por el aficionado del motor y el legendario actor Steve McQueen. Es tan famosa por su argumento "relajado" como por sus imágenes de coches de la época. La película utiliza una mezcla de imágenes de la carrera real de Le Mans de 1970 con escenas filmadas específicamente para la película, utilizando un Porsche 917 y un Ferrari 512.

El filme es también el origen de una de las frases más famosas del automovilismo: "Las carreras son la vida, todo lo que ocurre antes o después es solo una espera".

En 2015 se estrenó un documental independiente, Steve McQueen: The Man & Le Mans, que recoge el rodaje de la película.

Le Mans '66, o Ford contra Ferrari, según el lugar los países, narra las 24 horas de Le Mans de 1966 y los acontecimientos que las precedieron. Con las actuaciones de Matt Damon como Carroll Shelby y Christian Bale como Ken Miles, la película ganó dos Oscars y ofrece una mirada cautivadora sobre cómo era Le Mans en la década de 1960, el inicio del dominio de los Ford GT 40 y lo que sucedió en la que posiblemente sea la carrera más memorable de la historia de Le Mans.

Bruce McLaren / Chris Amon, Shelby American Inc., Ford Mk II, and Ken Miles / Denis Hulme, Shelby American Inc., Ford Mk II, drive side by side on the straight ahead of Ronnie Bucknum / Richard Hutcherson, Holman & Moody, Ford Mk II