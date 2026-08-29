Zak Brown explica por qué eligió ir a la IndyCar en Washington en lugar de la F1 en Zandvoort

Zak Brown tenía la vista puesta en Zandvoort mientras estaba en Washington D.C., pero, por supuesto, el CEO de McLaren Racing no puede estar en dos lugares a la vez.

Brown se unió a Will Buxton para una entrevista con SPEED esta semana, donde explicó por qué decidió asistir a la primera carrera de IndyCar de su tipo en lugar del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1, donde McLaren finalmente logró la pole y la victoria con Lando Norris.

"Me gustaría estar en ambos, pero no he podido resolver cómo hacerlo", dijo Brown. "Así que uso mi portátil doble-triple ultrasecreto para conectarme con Países Bajos. Mi papel es ir donde pueda tener el mayor impacto en nuestros equipos de carreras, donde haya más actividad comercial, el mayor crecimiento para las distintas series de carreras en las que estamos y los equipos.

"Y esta carrera es épica. No he visto nada igual, así que necesitaba estar aquí y, afortunadamente, cuando tienes un gran grupo de personas, la realidad es -- no se lo digan a nadie -- que nuestros tres equipos de carreras pueden sobrevivir perfectamente cuando no asisto a un fin de semana de carrera.

"Presencié la pole de Lando en Países Bajos (la entrevista tuvo lugar antes del día de la carrera), así que es un poco más difícil para mí atribuirme el mérito de eso. Les he dicho a mis tres chicos (en IndyCar) que alguien necesita conseguir una pole aquí para que pueda atribuirme el mérito aquí."

El impacto comercial

Pato O'Ward, Arrow McLaren Photo by: Penske Entertainment

Brown también señaló el impacto comercial de la carrera de IndyCar, que contó con varios líderes empresariales destacados (así como con el presidente de Estados Unidos). FOX informó más tarde que el Freedom 250 Grand Prix fue la carrera de IndyCar no Indy 500 más vista desde 1995, con un promedio de más de 3,2 millones de espectadores.

"Al fin y al cabo, por eso estoy aquí", dijo Brown. "Tenemos grandes socios en Países Bajos, pero esto es nuevo, así que tenemos muchos socios primerizos aquí, muchos prospectos aquí, la atención que esto ha atraído hacia IndyCar, la NTT IndyCar Series es increíble, así que tenía que estar aquí. Es algo obvio."

Mientras Lando Norris logró ganar el Gran Premio de los Países Bajos desde la pole position, Arrow McLaren se quedó a las puertas de la victoria en IndyCar en D.C., con Christian Lundgaard terminando segundo por detrás del ganador de la carrera, Kyle Kirkwood. Los compañeros de Lundgaard en McLaren, Nolan Siegel y Pato O'Ward, terminaron sexto y 16.º, respectivamente.

Brown elogió más tarde el evento, considerándolo un éxito tremendo.