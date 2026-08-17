Yuki Tsunoda negocia un asiento en IndyCar para 2027 con Meyer Shank
Tras 111 salidas en la F1 y su actual etapa como piloto reserva de Red Bull, Motorsport.com tiene constancia de que el piloto japonés está en conversaciones con Meyer Shank Racing para 2027.
El veterano de la Fórmula 1 Yuki Tsunoda podría estar preparándose para un cambio importante en su carrera y cruzar el Atlántico para competir en la temporada 2027 de la IndyCar Series.
Según ha podido saber Motorsport.com, Tsunoda aspira a ocupar el asiento del coche n.º 66 de Meyer Shank Racing (MSR), propulsado por Honda, lo que supondría un posible segundo acto en el automovilismo norteamericano de monoplazas. Marcus Armstrong ocupa actualmente ese puesto, pero pasará al coche hermano n.º 60 cuando Felix Rosenqvist —actual ganador de las 500 Millas de Indianápolis— abandone el equipo al final de la temporada.
Tras acumular 111 participaciones en Grandes Premios desde su debut en la categoría reina en 2021 —destacando un cuarto puesto en el Gran Premio de Abu Dabi de ese mismo año, su mejor resultado hasta la fecha—, Tsunoda ha pasado esta temporada ejerciendo como piloto de pruebas y reserva de Red Bull Racing. Dado que los asientos de carrera en la Fórmula 1 siguen siendo muy disputados, una transición al automovilismo estadounidense seguiría la exitosa senda abierta por su compatriota Takuma Sato, quien pasó de piloto de F1 a bicampeón de las 500 Millas de Indianápolis.
El piloto japonés, de 26 años, ya tiene cierta experiencia con los monoplazas de IndyCar, tras haber pilotado uno durante un evento promocional de Honda a finales de 2024, previo al Gran Premio de Las Vegas. Al volante del coche n.º 93 con motor Honda preparado por Chip Ganassi Racing, Tsunoda recibió instrucción directa de Scott Dixon, seis veces campeón de la IndyCar. Completó dos tandas que sumaron unos 30 minutos en un circuito de aproximadamente 1,3 millas situado en las inmediaciones del Las Vegas Motor Speedway.
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing
Photo by: Jayce Illman / Getty Images
En su momento, durante una mesa redonda posterior con los medios, Tsunoda reconoció el atractivo de vivir y competir en Estados Unidos, aunque no restó importancia a lo intimidante que resulta el automovilismo en óvalos estadounidenses y el legendario Indianapolis Motor Speedway.
"Si se presenta la oportunidad y siento que es el momento adecuado, sin duda me encantaría", dijo Tsunoda entonces. "Me gusta Estados Unidos, así que no me importaría vivir aquí. Pero siento que no es el momento, porque no me imagino pilotando en el Indianapolis Motor Speedway: una carrera de más de dos horas yendo a más de 200 millas por hora (unos 320 km/h) o la velocidad que sea en cada vuelta. Para mí, da miedo. No me imagino pilotando más de dos horas en ese coche. No lo sé. Por ahora, no tengo la IndyCar como objetivo ni estoy pensando en ella, pero... ¿por qué no en el futuro?".
Ese futuro hipotético podría estar cobrando forma concreta a medida que avanzan las negociaciones para un posible debut en 2027.
Al ser consultado al respecto, Mike Shank, copropietario de MSR, declaró a Motorsport.com: "Todavía no hemos decidido nada. Estamos hablando con todo el mundo en todas las disciplinas del automovilismo que sean comparables o relevantes para la IndyCar. Seguimos evaluando a los candidatos que van surgiendo y analizando todo tipo de opciones".
Share Or Save This Story
Prueba Pirelli: Ferrari, Aston Martin y Cadillac completan más de 1,500 km en el primer día
Yuki Tsunoda merece un regreso a tiempo completo, dice Laurent Mekies
Christian Horner: el cambio Lawson-Tsunoda en Red Bull "no fue mi decisión"
Ganadores y perdedores de la carrera de IndyCar en Portland 2026
IndyCar Portland: Rosenqvist arrebata la pole a Palou por 0.018s; O’Ward fuera del top 12
Meyer Shank Racing ficha a Marcus Armstrong con una extensión multianual
Últimas noticias
El director ejecutivo de NASCAR, Steve O’Donnell, explica por qué no le molestan las peleas entre pilotos
Connor Zilisch firma con Hendrick Motorsports para 2028 en un acuerdo multianual
Cómo Mahindra se quedó sin la victoria en Londres, pero cerró su mejor temporada en la Fórmula E
Guenther Steiner admite que permaneció en el equipo Haas de F1 "dos años de más"
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments