VIDEO: Felix Rosenqvist sufre un violento accidente en la práctica inicial en Phoenix
El sueco perdió el control de su monoplaza del equipo MSR apenas 20 minutos después de iniciada la sesión de la IndyCar en Phoenix.
El fin de semana de carrera de Felix Rosenqvist comenzó de forma complicada tras sufrir un accidente en la práctica inicial para el Good Ranchers 250 en Phoenix Raceway.
El sueco de 34 años estaba rodando en el tri-óvalo de una milla cuando su Honda #60 de Meyer Shank Racing perdió estabilidad a mitad de la curva 3 y terminó impactando con fuerza de espaldas contra el muro exterior. Había completado seis vueltas, con una mejor velocidad de 167.250mph, antes del incidente, que ocurrió aproximadamente a 20 minutos de iniciado el entrenamiento de una hora y provocó una bandera roja. Afortunadamente, pudo salir del auto accidentado por sus propios medios y fue revisado y dado de alta por la Unidad Médica de IndyCar.
"Simplemente lo perdí a la salida de la curva 2", dijo Rosenqvist, refiriéndose a la antigua configuración de curvas del circuito.
"Se me fue un poco de atrás en el medio, medio que lo recuperé y después volvió a irse y ya no pude controlarlo. Sí, estoy súper, súper decepcionado.
"Fue muy temprano en la práctica, todavía estaba empezando a tomar ritmo. Es una situación difícil de salvar. Fue un golpe grande, grande, así que espero que podamos recomponernos.
"Sí, estoy súper decepcionado por todos en el equipo. El auto se sentía bastante bien hasta ese momento, solo un poco suelto. Veremos qué podemos hacer a partir de aquí".
Cuando la sesión llegaba a su final, un representante de Meyer Shank Racing confirmó a Motorsport.com que el equipo todavía está evaluando si será necesario utilizar un coche de reserva a medida que se acerca la clasificación de esta tarde a las 2pm ET.
La sesión terminó con David Malukas, de Team Penske, en lo más alto con una vuelta lanzada a 175.605mph. Marcus Armstrong, compañero de equipo de Rosenqvist en el Honda #66 de Meyer Shank Racing, fue 16° en la general con una mejor vuelta de 172.600mph.
