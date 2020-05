VIDEO: Norris critica a Pagenaud tras accidente en Indy virtual

Durante la última carrera del campeonato IndyCar iRacing Challenge disputada en el circuito virtual de Indianápolis, Lando Norris peleó por la victoria ante sus compañeros de Arrow McLaren SP, hasta que en las últimas vueltas se impactó con el monoplaza del francés Simon Pagenaud, Penske.

El piloto de McLaren Fórmula 1 lideraba la carrera y se disponía a quitarle un giro de diferencia a Paganaud, contra el que terminó chocando, lo cual le costó abandonar la competencia.

Un video posterior a la competencia donde se veía la cámara de Pagenaud y su transmisión respecto a la competencia en la plataforma iRacing mostró el momento en que el ganador de las 500 Millas de Indianápolis regresaba a pista tras su última detención en pits y dijo: “Saquemos a Lando. Hagámoslo”. El incidente entre el piloto de Penske y el de McLaren se produjo minutos después.

Ante esta situación, Norris se tomó su tiempo en su canal de Twitch para hablar sobre lo sucedido, en donde criticó la forma en que algunos pilotos tomaron la competencia.

“También me siento muy mal por los muchachos. Tal vez algunas personas no se lo estén tomando en serio. Simplemente piensan que es un juego, no importa”, dijo el integrante del equipo de Fórmula 1.

“Pero todavía hay muchos otros pilotos que como yo, que tengo a Jarv y a los ingenieros y los muchachos que hacen la estrategia, todavía le dedicamos tiempo, ya sea que estemos en casa o no haciendo nada, todavía están trabajando y tratando de hacer cosas”.

“Ellos podrían estar haciendo otras cosas con sus familias. Todavía están queriendo participar en esto y divertirse un poco e intentar ganar una carrera. Luego, algunos pilotos se vuelven egoístas y no les importa nada de eso”.

En su reporte oficial en la web de IndyCar, la serie consideró que Norris impactó con Pagenaud cuando el francés se dirigía lento a los pits.

Mira el video con la cámara onboard del accidente.