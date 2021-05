VIDEO: el accidentado arranque del domingo de IndyCar en Texas

El accidente se produjo cuando el Dale Coyne Racing de Pietro Fittipaldi golpeó la parte trasera del AJ Foyt Racing-Chevy de Sebastien Bourdais, haciéndolo chocar con el coche de Andretti Autosport de Alexander Rossi. Fittipaldi sufrió un esguince en el dedo consecuencia de los impactos que siguieron.

Eso desencadenó más caos, con Dalton Kellett y Ed Jones también siendo víctimas. El equipo Carlin también quedó eliminado, ya que su único representante, Conor Daly, se estrelló.

Accidente en el arranque Photo by: NBC

El impacto de Daly terminó con su #59 volcado y estrellándose contra la barrera SAFER, deslizándose por la pista hasta llegar a la hierba del infield, lugar donde su coche quedó en posición normal.

"En general, en la IndyCar creo que tenemos demasiados choques en las arrancados y creo que probablemente deberíamos analizarlo", dijo Daly a NBC SN. "Hay un efecto acordeón. Sinceramente todo parecía estar bien, todo el mundo estaba acelerando, yo tenía la mejor vista porque era el último, pero sólo hace falta que una persona choque".

"Todo lo que sé es que estar boca abajo no es divertido, no me había pasado antes en la IndyCar, pero se suma a las cosas terribles que nos han pasado en lo que va del año. No sé qué seguirá".

Crash at race start Photo by: NBC

Bourdais se retiró por segundo día consecutivo tras ser golpeado por Josef Newgarden en la carrera del sábado. Su equipo se quedó despierto hasta la medianoche para arreglar el coche, sólo para que el domingo volviera a chocar.

"Obviamente, no vi nada, pero Pietro se disculpó por chocar contra nosotros, así que supongo que nos tocó y eso fue lo que desencadenó todo", dijo Bourdais.

Crash at race start Photo by: NBC

"Dos días seguidos en que nos han tocado, un par de días caros para AJ Foyt Racing".

"Los chicos que trabajaron hasta medianoche para arreglar el coche anoche después de que Josef nos sacara, ¡y luego no podemos ni siquiera tomar la bandera verde!"

Galería: el accidente al arranque de la cuarta fecha de IndyCar

Choque al inicio de la carrera 1 / 9 Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images Choque al inicio de la carrera 2 / 9 Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images Choque al inicio de la carrera 3 / 9 Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images Choque al inicio de la carrera 4 / 9 Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images Choque al inicio de la carrera 5 / 9 Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images Choque al inicio de la carrera 6 / 9 Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images Choque al inicio de la carrera 7 / 9 Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images Choque al inicio de la carrera 8 / 9 Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images Choque al inicio de la carrera 9 / 9 Foto de: NBC