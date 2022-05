Un equipo de IndyCar invita a Vettel para una prueba

Sebastian Vettel, cuatro veces campeón de la Fórmula 1, actualmente compite para el equipo Aston Martin de F1, y comentó el fin de semana que prefiere los circuitos estadounidenses "de verdad", como Road America, al trazado urbano de Miami Gardens.

Cuando el respetado bloguero de la IndyCar, Matt Archuleta, citó el comentario del as alemán, el piloto estadounidense Graham Rahal respondió: "Lo redoblaré y lo diré; Seb, si alguna vez quieres probar un IndyCar en RoadAmerica lo haremos realidad. ¡Sería un honor tenerte en nuestro coche!”.

Bobby Rahal, que es copropietario del equipo Rahal Letterman Lanigan con David Letterman y Mike Lanigan, respondió al tuit de su hijo, declarando: "Seb, ¡hay trato si lo deseas!", lo que provocó que Graham añadiera "Bob ha hablado. Vamos a rodar".

El propio Vettel fue preguntado por la posibilidad después de la carrera y respondió: "Tengo que echar un vistazo. Pero es una gran pista, así que veremos”.

En declaraciones a Motorsport.com el lunes, el tres veces campeón de la Indy y ganador de la Indy 500 en 1986, Bobby Rahal, dijo que su oferta era seria.

"No tenemos ninguna oportunidad ahora mismo, pero ¿por qué no?", dijo. "No se podría mostrar la IndyCar en un lugar mejor que Road America, y no se podría rodar en Road America mejor que en un IndyCar. Así que me encantaría ver lo que piensa Vettel”.

"En última instancia, ¿un tipo como él quiere ir a la IndyCar después de una carrera muy exitosa en la Fórmula 1? No lo sé. A muchos europeos no les gusta la idea de las carreras en óvalo. Pero sólo tiene 30 años, así que le quedan muchos años para probar otras formas de competición".

Cuando RLL amplió a tres coches en la temporada baja, añadiendo a Christian Lundgaard al equipo, Rahal dejó claro que esperaba que su ex novato de la Fórmula 2 corriera el calendario completo, en lugar de hacer lo que Romain Grosjean y Jimmie Johnson hicieron el año pasado, que fue centrarse en los circuitos permanentes y callejeros de la IndyCar. Cuando se le preguntó si estaría más dispuesto a que Vettel corriera un calendario a tiempo parcial para quizás evitar los óvalos, Rahal dijo: "Nunca digas nunca".

Explicó: "Ahora mismo, nuestros patrocinadores quieren a su hombre en el coche de tiempo completo. Nunca nos hemos encontrado en una situación como la de Ed Carpenter este año, que ha añadido un coche extra para correr sólo en los óvalos".

"Así que para que lo hagamos, tendría que ser exactamente la situación adecuada. Pero si se presentara la oportunidad de poner a alguien como Seb en un coche extra para algunas carreras, ciertamente tendríamos que considerarlo fuertemente."

Rahal señaló que hay suficiente flexibilidad en las normas para que un equipo pueda probar a un piloto incluso sin ninguna garantía de que se comprometa con la serie. Desde el final de la temporada pasada, cinco pilotos que no están en la temporada 2022 han rodado, entre los que están Ryan Hunter-Reay con Ed Carpenter Racing, Nyck De Vries con Meyer Shank Racing, Dane Cameron con el equipo Penske y tanto Nico Hulkenberg como Stoffel Vandoorne con Arrow McLaren SP.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Creo que otros equipos tratarían de cuestionarlo o gritarían si probáramos a Vettel", dijo Rahal. "Pero si luego hiciera una o dos carreras, la serie te concede esos días de novato. Y me gustaría pensar que la IndyCar estaría encantada de que un piloto de Fórmula 1 de primera fila y campeón del mundo probara uno de nuestros coches".

La 53ª y más reciente victoria de Vettel se produjo hace unos dos años y medio, fue superado ampliamente por Charles Leclerc en 2020 en un Ferrari ciertamente pobre. En Aston Martin a veces es superado por Lance Stroll. Sin embargo, Rahal dijo que cree que Vettel todavía tiene lo que se necesita para sobresalir, y en cambio se pregunta sobre su motivación.

Dijo: "Me parece que después de ganar cuatro campeonatos del mundo con Red Bull y luego conseguir muchas victorias en Ferrari - conduciendo para dos de los mejores equipos de la historia de la Fórmula 1 - tiene que ser difícil reunir la energía y el entusiasmo para correr con un coche en el que sabes que no tienes realmente una esperanza de éxito”.

"Así que tal vez entrar en la IndyCar reviviría a un tipo como Seb, sabiendo que el éxito depende en gran medida de él y no de la tecnología. No lo sé con certeza, pero ciertamente se podría rumiar eso”.

"Ahora estamos hablando de Vettel como si pudiera venir a la IndyCar, ¡y puede que no tenga ningún interés en ello! Pero me encantaría que probara uno de nuestros coches, y tiene razón: Road America sería un gran lugar para empezar".