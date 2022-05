VeeKay le niega la pole a O'Ward en Barber

Firestone Fast Six

VeeKay rodó en 66,2507 segundos en el circuito de 2,366 millas del Barber Motorsports Park para batir al ganador de la pole del año pasado, el mexicano Pato O'Ward, por 0,15 segundos y conseguir su primera pole desde 2020 en el circuito mixto de Indianápolis.

O'Ward, del Arrow McLaren SP-Chevrolet, informó que su coche se deslizó demasiado mientras intentaba tomar impulso para su vuelta final, por lo que se contentó con clasificar en primera fila por primera vez en la temporada.

Saldrá justo por delante de Alex Palou, de Chip Ganassi Racing-Honda, ganador de la carrera de Barber el año pasado y defensor del título de la serie.

Scott McLaughlin, que ha sido el líder del equipo Penske-Chevrolet durante todo el fin de semana, fue el cuarto más rápido. El único representante de Andretti Autosport-Honda fue Alex Rossi en la quinta posición, una notable remontada tras su accidente de la mañana, mientras que Felix Rosenqvist aseguró que dos Arrow McLaren SP-Chevys salieran desde las tres primeras filas.





P No Nombre Tiempo Dif. Dif. FL Laps LapTime LPit Led ST FSpeed Elapsed Engine Tire Points Team 1 21 Rinus VeeKay 1:06.2507 1:06.2507 0.000 4 4 1:06.2507 2 5 124.980 6:23.6806 Chevy A 16 Ed Carpenter Racing 2 5 Pato O'Ward 1:06.4003 0.1496 0.1496 2 2 1:06.4003 0 1 124.698 3:46.9716 Chevy A 4 Arrow McLaren SP 3 10 Alex Palou 1:06.4415 0.1908 0.0412 4 4 1:06.4415 2 6 124.621 6:39.2766 Honda A 9 Chip Ganassi Racing 4 3 Scott McLaughlin 1:06.4967 0.2460 0.0552 2 2 1:06.4967 0 2 124.517 6:15.9596 Chevy A 2 Team Penske 5 27 Alexander Rossi 1:06.5549 0.3042 0.0582 4 4 1:06.5549 2 3 124.409 6:30.2889 Honda A 18 Andretti Autosport 6 7 Felix Rosenqvist 1:06.6410 0.3903 0.0861 3 3 1:06.6410 1 4 124.248 5:12.3679 Chevy A 6 Arrow McLaren SP

Q2

Rinus VeeKay tuvo que cumplir una penalización de drive-through antes de su última vuelta rápida por infringir el límite de velocidad del pitlane, pero eso no le impidió producir una vuelta de 66.2732s y eso fue suficiente para meterse entre los cinco primeros, especialmente cuando dos de los rápidos coches de Andretti Autosport no pudieron avanzar.

Pato O'Ward y Felix Rosenqvist avanzaron para el equipo Arrow McLaren SP-Chevrolet con el primer y cuarto mejor tiempo respectivamente, intercalándose el Penske de Scott McLaughlin y la máquina de Andretti Autosport de Alexander Rossi.

Alex Palou fue el único coche de Ganassi en el Fast Six, ya que su compañero de equipo Marcus Ericsson tuvo una salida de pista en la curva 7 en los últimos dos minutos y provocó la bandera roja, impidiendo que se mejoran los tiepos en el cierre.

Ese incidente significó que Colton Herta no pudo completar su última vuelta lanzada, al haber salido tarde del pitlane, por lo que iniciará décimo, directamente detrás de su compañero de equipo Romain Grosjean, que se quedó a 0.07s de pasar de fase.

Callum Ilott se ha lamentado de haber cometido un pequeño error en su mejor vuelta, pero su 11° puesto en la parrilla ha sido un gran avance para Juncos Hollinger Racing.

P No Name FTime Diff Gap FL Laps LapTime LPit Led ST FSpeed Elapsed Engine Tire Points Team 1 5 Pato O'Ward 1:06.1054 1:06.1054 0.000 6 7 1:18.2831 4 3 125.255 10:44.8014 Chevy A 4 Arrow McLaren SP 2 3 Scott McLaughlin 1:06.1474 0.0420 0.0420 6 7 1:18.8779 4 1 125.175 11:00.0722 Chevy A 2 Team Penske 3 27 Alexander Rossi 1:06.1839 0.0785 0.0365 6 7 1:15.8329 4 9 125.106 10:50.8963 Honda A 18 Andretti Autosport 4 7 Felix Rosenqvist 1:06.2721 0.1667 0.0882 7 7 1:06.2721 4 5 124.939 10:09.8087 Chevy A 6 Arrow McLaren SP 5 21 Rinus VeeKay 1:06.2732 0.1678 0.0011 6 7 1:11.1331 5 8 124.937 10:41.6423 Chevy A 16 Ed Carpenter Racing 6 10 Alex Palou 1:06.3153 0.2099 0.0421 7 7 1:06.3153 4 7 124.858 10:00.4075 Honda A 9 Chip Ganassi Racing 7 2 Josef Newgarden 1:06.3348 0.2294 0.0195 7 7 1:06.3348 4 6 124.821 10:15.5444 Chevy A 1 Team Penske 8 28 Romain Grosjean 1:06.3820 0.2766 0.0472 7 7 1:06.3820 4 2 124.733 10:02.8781 Honda A 19 Andretti Autosport 9 15 Graham Rahal 1:06.6339 0.5285 0.2519 6 7 1:08.3823 4 11 124.261 10:25.9998 Honda A 13 Rahal Letterman Lanigan Racing 10 26 Colton Herta 1:06.7295 0.6241 0.0956 5 6 1:14.0744 4 4 124.083 10:51.7686 Honda A 17 Andretti Autosport 11 77 Callum Ilott 1:07.2000 1.0946 0.4705 6 7 1:23.7307 4 10 123.214 11:10.0771 Chevy A 26 Juncos Hollinger Racing 12 8 Marcus Ericsson 1:07.3561 1.2507 0.1561 2 6 1:06.4930 4 12 122.929 9:14.2238 Honda A 7 Chip Ganassi Racing

Q1 Grupo 2

Los compañeros de Andretti Autosport Romain Grosjean y Colton Herta no fueron tan rápidos como McLaughlin en el primer grupo, pero hicieron lo suficiente para liderar su grupo, con el tres veces ganador de Barber Josef Newgarden en tercera posición para Penske-Chevrolet. Rinus VeeKay repitió el ritmo que mostró esta mañana para llevar el Ed Carpenter Racing-Chevy a la Q2, pero la historia de la sesión fue Callum Ilott. El piloto de Juncos Hollinger Racing, el único de la IndyCar sin compañero de equipo, ha sido el quinto más rápido, por delante de Marcus Ericsson.

Helio Castroneves sufrió un incidente al salir de la curva 9, pero volvió a ponerse en marcha y no provocó una bandera roja, pero no fue lo suficientemente rápido para pasar a la Q2. No obstante, fue más rápido que su compañero de equipo en Meyer Shank Racing-Honda, Simon Pagenaud.

El debutante David Malukas también tuvo un trompo después de completar su última vuelta rápida, patinando sobre la hierba justo después de la línea de cronometraje y haciendo contacto con una barrera.

P No Name FTime Diff Gap FL Laps LapTime LPit Led ST FSpeed Elapsed Engine Tire Points Team 1 28 Romain Grosjean 1:06.2000 1:06.2000 0.000 5 7 1:18.0349 4 3 125.076 10:39.5417 Honda A 19 Andretti Autosport 2 26 Colton Herta 1:06.3396 0.1396 0.1396 5 7 1:14.1598 4 2 124.812 10:26.2447 Honda A 17 Andretti Autosport 3 2 Josef Newgarden 1:06.3799 0.1799 0.0403 6 7 1:15.3648 4 6 124.737 10:01.4408 Chevy A 1 Team Penske 4 21 Rinus VeeKay 1:06.5477 0.3477 0.1678 6 7 1:15.7461 4 1 124.422 10:12.0223 Chevy A 16 Ed Carpenter Racing 5 77 Callum Ilott 1:06.6649 0.4649 0.1172 5 7 1:32.3682 4 5 124.203 10:53.9240 Chevy A 26 Juncos Hollinger Racing 6 8 Marcus Ericsson 1:06.7305 0.5305 0.0656 6 7 1:15.7568 4 4 124.081 10:22.9578 Honda A 7 Chip Ganassi Racing 7 30 Christian Lundgaard 1:06.7462 0.5462 0.0157 6 7 1:19.8101 4 8 124.052 10:19.5219 Honda A 21 Rahal Letterman Lanigan Racing 8 06 Helio Castroneves 1:06.8138 0.6138 0.0676 2 6 1:31.5689 4 11 123.926 10:10.9903 Honda A 5 Meyer Shank Racing 9 18 David Malukas 1:06.8898 0.6898 0.0760 6 6 1:06.8898 4 9 123.786 9:10.4265 Honda P 14 Dale Coyne Racing with HMD 10 29 Devlin DeFrancesco 1:07.0242 0.8242 0.1344 5 6 1:07.9870 4 10 123.537 9:35.5054 Honda A 20 Andretti Steinbrenner Autosport 11 20 Conor Daly 1:07.0350 0.8350 0.0108 6 6 1:07.0350 4 7 123.518 9:29.1603 Chevy A 15 Ed Carpenter Racing 12 60 Simon Pagenaud 1:07.1052 0.9052 0.0702 6 7 1:19.8074 4 13 123.388 10:35.4696 Honda A 25 Meyer Shank Racing 13 48 Jimmie Johnson 1:09.0075 2.8075 1.9023 2 6 1:11.4422 5 12 119.987 9:44.6181 Honda A 23 Chip Ganassi Racing

Q1 Grupo 1

Pato O'Ward, de Arrow McLaren SP-Chevrolet, marcó el mejor tiempo con una vuelta de 66.8752s por delante de Scott McLaughlin y Alex Palou antes de que todos se dirigieran a los boxes para cambiar neumáticos. Alexander Rossi, cuyo equipo había llevado su coche al pitlane con sólo ocho minutos de sobra después de cambiar toda la parte trasera tras su accidente en los entrenamientos de la mañana, fue el quinto más rápido.

McLaughlin, con los neumáticos rojos, bajó a 66.0289s, por delante del dúo de Arrow McLaren SP, de Alex Palou, del impresionante Rossi, y de Graham Rahal, que se recuperó de un viernes desastroso para pasar a la Q2.

Los que quedaron fuera por sorpresa en esta fase fueron Scott Dixon, de Ganassi, en la séptima posición, y Will Power, del equipo Penske, en la décima. Ambos parecían bastante desconcertados por su ritmo, ya que no tenían grandes quejas sobre el comportamiento de sus coches.

P No Name FTime Diff Gap FL Laps LapTime LPit Led ST FSpeed Elapsed Engine Tire Points Team 1 3 Scott McLaughlin 1:06.0289 1:06.0289 0.000 6 7 1:13.3885 4 2 125.400 10:42.6708 Chevy A 113 Team Penske 2 5 Pato O'Ward 1:06.2448 0.2159 0.2159 6 7 1:06.2518 4 1 124.991 10:23.5302 Chevy A 63 Arrow McLaren SP 3 7 Felix Rosenqvist 1:06.3855 0.3566 0.1407 7 7 1:06.3855 4 9 124.726 10:10.3351 Chevy A 42 Arrow McLaren SP 4 10 Alex Palou 1:06.3877 0.3588 0.0022 6 7 1:06.4958 4 3 124.722 10:03.9299 Honda A 103 Chip Ganassi Racing 5 27 Alexander Rossi 1:06.3962 0.3673 0.0085 6 6 1:06.3962 4 10 124.706 10:00.4030 Honda A 40 Andretti Autosport 6 15 Graham Rahal 1:06.5016 0.4727 0.1054 7 7 1:06.5016 4 6 124.508 10:32.9724 Honda A 60 Rahal Letterman Lanigan Racing 7 9 Scott Dixon 1:06.5142 0.4853 0.0126 7 7 1:06.5142 4 4 124.485 10:29.7859 Honda A 83 Chip Ganassi Racing 8 45 Jack Harvey 1:06.6511 0.6222 0.1369 6 7 1:06.8740 4 5 124.229 10:45.0870 Honda A 32 Rahal Letterman Lanigan Racing 9 51 Takuma Sato 1:06.7541 0.7252 0.1030 7 7 1:06.7541 4 11 124.037 10:53.5935 Honda A 44 Dale Coyne Racing w/RWR 10 12 Will Power 1:06.7775 0.7486 0.0234 7 7 1:06.7775 4 8 123.994 11:29.1153 Chevy A 102 Team Penske 11 14 Kyle Kirkwood 1:06.8213 0.7924 0.0438 7 7 1:06.8213 4 7 123.913 10:18.3003 Chevy A 38 AJ Foyt Enterprises 12 4 Dalton Kellett 1:07.6869 1.6580 0.8656 7 7 1:07.6869 4 12 122.328 10:50.7102 Chevy A 23 AJ Foyt Enterprises 13 11 Tatiana Calderon 1:07.9248 1.8959 0.2379 6 7 1:11.2959 4 13 121.900 11:08.2244 Chevy A 20 AJ Foyt Enterprises

Takuma Sato, Dale Coyne Racing with RWR Honda 1 / 15 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA El ganador del premio NTT P1, Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet, celebra su premio de la pole 2 / 15 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA El ganador del premio NTT P1, Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet, celebra su premio de la pole 3 / 15 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA El ganador del premio NTT P1, Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet, celebra su premio de la pole 4 / 15 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA El ganador del premio NTT P1, Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet, celebra su premio de la pole 5 / 15 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda 6 / 15 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA David Malukas, Dale Coyne Racing with HMD Honda 7 / 15 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Devlin DeFrancesco, Andretti Steinbrenner Autosport Honda 8 / 15 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Devlin DeFrancesco, Andretti Steinbrenner Autosport Honda 9 / 15 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Helio Castroneves, Meyer Shank Racing Honda 10 / 15 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Jack Harvey, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 11 / 15 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Jimmie Johnson, Chip Ganassi Racing Honda 12 / 15 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet 13 / 15 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet 14 / 15 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda 15 / 15 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA