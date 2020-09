Veach deja Andretti Autosport con efecto inmediato

Andretti confirmó la noticia de que Veach no estará en las tres últimas carreras de la temporada 2020 de la Serie IndyCar, agregando que "un piloto de reemplazo para el #26 será nombrado en los próximos días".

Veach comentó: "Se ha tomado la decisión de que no seguiré en 2021 con Andretti Autosport en el coche Gainbridge #26. Esto, junto con el hecho de saber que existen pruebas limitadas para los equipos debido al COVID-19, me han llevado a la decisión de salir del coche por lo que queda de la temporada de IndyCar 2020".

"Hago esto para permitir al equipo tener tiempo con otros pilotos mientras se preparan para 2021, y para que yo también pueda explorar mis propias opciones para 2021".

"Esta es la decisión más difícil que he tomado jamás, pero para mí las carreras se tratan de la familia, y creo que uno cuida de su familia. Andretti Autosport es mi familia y creo que esto es lo mejor para ayudarnos a todos a dar el siguiente paso".

"Siempre estaré agradecido a Michael (Andretti, dueño del equipo) y al equipo por todo su apoyo a lo largo de los años. No estaría donde estoy hoy si no fuera por una relación que comenzó hace muchos años en el Road to Indy".

"También estaré eternamente agradecido a Dan Towriss por su amistad y por la oportunidad que él y Gainbridge me han dado".

"Mi amor por este deporte y la gente involucrada es inconmensurable, y espero seguir estando entre el mundo de las carreras y los aficionados en 2021".

Veach corrió para Andretti Autosport en USF2000, Indy Pro 2000 (entonces llamada Star Mazda) e Indy Lights, terminando tercero en el campeonato de 2014 esta última.

Desde que se unió al equipo de IndyCar en 2018, sus logros más destacados han sido un cuarto lugar en Long Beach y un quinto en Gateway en sus temporada de novato, y un cuarto lugar en la apertura de la temporada de 2020 en Texas Motor Speedway.

Andretti dijo: "Dimos la bienvenida a Zach al equipo Andretti en sus días de USF2000 y hemos disfrutado viéndolo crecer y evolucionar como corredor y como persona".

"Su decisión de permitirnos usar las últimas carreras para explorar nuestras opciones para 2021 muestra la medida de su carácter. Zach siempre ha puesto al equipo y a la familia en primer lugar, y estamos muy contentos de haberlo tenido como parte de nosotros durante tantos años".

"Le deseamos lo mejor en lo que le pueda traer 2021 y siempre lo consideraremos un amigo".