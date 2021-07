Tatiana Calderón: "Me gustaría ver qué puedo hacer en IndyCar"

La colombiana Tatiana Caderón sumó un nuevo hito a su carrera profesional al subirse por primera vez a un monoplaza de la Serie IndyCar el martes en el marco de un test que realizó junto al equipo AJ Foyt Racing.

Calderón estuvo al volante del monoplaza que habitualmente conduce Sébastien Bourdais y superó las expectativas a lo largo de una intensa jornada de trabajo en la que completó 87 vueltas y alcanzó tiempos a altura de lo que se vio durante el pasado fin de semana de carrera de la categoría en este mismo escenario.

La piloto de 28 años, que ya sabe lo que es conducir un Fórmula 1, ha competido en la Fórmula 2 y actualmente lo hace tanto en el Mundial de Resistencia de la FIA como en la Súper Fórmula de Japón, expresó sus sensaciones al manejar un coche de IndyCar.

"La verdad que me sorprendieron mucho los frenos, lo bien que para el carro. Yo creo que es casi un Fórmula 1 actual. El freno es bastante más pesado, tiene un poco menos de carga aerodinámica, es menos ágil que otros de los fórmula que he manejado pero la potencia cuando entra es dura", explicó.

"Me divertí mucho, es bastante difícil de ir rápido, como en todo. No tienes dirección asistida en este carro, que sí lo tienes en otros, entonces volver a adaptarse creo que fue muy bueno. También tenía un poco de miedo con el Aeroscreen por saber cuánto aire te entra, si vas a sentirte un poco con claustrofobia o algo así. Me di cuenta que uno no se da cuenta hasta que para en los pits y ahí sí que hace calor".

Tatiana Calderón, A.J. Foyt Enterprises Photo by: Yesid Pamplona.

Fue un día en que todo era nuevo para Calderón, no solo el coche y el equipo, sino también la pista de Mid-Ohio. Sobre cómo se preparó para esta jornada, la colombiana contó: "El circuito es de los más técnicos, con elevaciones y hay que saber muy bien dónde poner el carro. Desde que supe que iba a hacer el test trabajé en mi casa el iRacing, que no es lo más profesional pero me aprendí la pista".

"El equipo también me pasó todos los onboards, la data con JR Hildebrand, que es el coach de los pilotos. Todo eso ayudó a que el día sea un poco más tranquilo. Sin dudas es un circuito bastante activo. Es como la vieja escuela: si pones la rueda afuera, el muro está cerca y creo que eso es lo que más me gusta. Hoy en día hay tanta tecnología en F1, en Fórmula E, en todas partes, que aquí el timón tiene tres botones y hágale", dijo.

Actualmente Calderón tiene un calendario muy apretado con sus obligaciones actuales, pero confesó su interés por tener una oportunidad en IndyCar próximamente.

"Me gustaría ver qué puedo hacer en IndyCar. Es la mayor categoría de monoplazas en Estados Unidos y es muy atractiva. Hoy en día hay muchos ex pilotos de F1 que están viniendo para acá porque precisamente hay una gran atmósfera y mucho nivel, circuitos súper interesantes. Entonces veremos qué depara el futuro pero sí me gustaría estar aquí", comentó.

Tatiana Calderón junto a JR Hildebrand (izquierda). Photo by: Yesid Pamplona.

Hildebrand: "Tatiana ha hecho un gran trabajo"

JR Hildebrand, experimentado corredor de IndyCar que actualmente se desempeña como coach de pilotos en AJ Foyt Racing, acompañó el test de Tatiana Calderón y destacó la actuación realizada por la colombiana.

"Ha hecho un gran trabajo. No conocía la pista antes del test, nunca antes había conducido este coche. El de IndyCar no es el coche más fácil del mundo para conducir. No tiene dirección asistida, es muy físico cuando lo llevas al límite", dijo el estadounidense

"Quedé impresionado durante el día, ella fue mejorando en cada salida a la pista. Nunca se la vio abrumada por tantas cosas nuevas y completó muchas millas", agregó.

Luego de esta prueba con IndyCar, Tatiana Calderón regresará a Europa para disputar las 6 Horas de Monza del Mundial de Resistencia el fin de semana del 16 al 18 de julio.

