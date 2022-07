¿Qué sucede con el patrocinio de Tatiana Calderón en IndyCar?

El coche #11 ha sido compartido este año por la colombiana Tatiana Calderón en circuitos mixtos y callejeros y por el experimentado JR Hildebrand en óvalos.

Sin embargo, antes de la novena ronda de la temporada este fin de semana, la Honda Indy 200 en Mid-Ohio, las notas previas al evento de AJ Foyt Racing contenían un añadido de aspecto inquietante.

"El futuro del Chevrolet #11 más allá de la carrera de este fin de semana en Mid-Ohio no está garantizado debido a problemas de financiación con el patrocinador principal ROKiT que el presidente del equipo, Larry Foyt, está tratando de resolver".

"Estamos tratando de resolver una situación difícil, ya que sé que ROKiT desea continuar con el programa, pero hay algunos problemas que pueden impedirlo. Seguiremos intentando resolverlo con ROKiT o intentaremos encontrar una financiación alternativa, lo cual es difícil en el mejor de los casos a estas alturas de la temporada...'"

En la víspera de que la IndyCar salga a la pista este viernes en el circuito de 2,258 millas en Lexington, OH., Foyt dijo a Motorsport.com: "Sé que ROKiT lo está intentando, y no es que no hayan pagado nada. Simplemente se han quedado un poco atrás, y este no es un deporte barato, aunque tenga un gran valor en comparación con otras series".

"Así que tenemos que aclarar la situación e intentar conseguir algo más si ROKiT no puede continuar. No quiero hablar por ellos en cuanto a por qué los pagos han sido lentos, y ciertamente hemos tenido mucho diálogo. Lo único que sabemos es que ambos queremos que esta campaña siga adelante con el #11, tenemos una ambición compartida -y también la compartimos con Tatiana y JR-, así que no me gustaría dar la impresión de que los estoy criticando".

Calderón, de 29 años, ha conseguido un 15° resultado en el Gran Premio de Indianápolis, que se disputó bajo la lluvia, y un 16° en Long Beach, y Foyt dice que no le preocupa la percepción de sus esfuerzos por parte de ROKiT, tanto dentro como fuera de la pista.

"Creo que ROKiT está contento con nosotros y con Tatiana", dijo. "En ese sentido, todo es superpositivo. Ella atrae mucha atención, lo que para nuestros patrocinadores es estupendo. Siempre me impresiona, al final de cada sesión, la cantidad de aficionados que quieren verla, y ella lo lleva muy bien".

"En cuanto al rendimiento, todos los implicados entramos en esto con los ojos bien abiertos, sabiendo que iba a ser una curva de aprendizaje enorme para Tatiana, porque es increíblemente difícil para un novato progresar con tan pocos días de pruebas disponibles, y porque casi todas las pistas son nuevas para ella, a diferencia de los chicos que vienen del Road To Indy".

"Y trabajar con JR ha sido estupendo: encaja muy bien en este equipo. Nos encanta tenerlo a bordo".

Aunque el Foyt-Chevy #14 del actual campeón de la Indy Lights, Kyle Kirkwood, también está respaldado por ROKiT -como lo estuvo cuando lo condujo Sébastien Bourdais en 2021- Foyt enfatizó que no está bajo las mismas nubes que el #11. Por un lado, Bourdais se aseguró de que el #14 recibiera financiación del Leader Circle por parte de la IndyCar, después de terminar bien dentro del Top 22 en el campeonato de 2021; en segundo lugar, Kirkwood llegó con una beca de 1,25 millones de dólares del Road To Indy.

Cuando se le preguntó si el nublado futuro financiero del coche #11 era un asunto tan urgente que podría no cruzar la frontera con Canadá para la décima ronda en Toronto, Foyt respondió: "Todos estamos trabajando en cosas, ROKiT incluido, así que espero que no sea el caso. Sólo tenemos que ver qué se puede hacer en las próximas dos semanas. Hemos recibido algunas llamadas de otros pilotos interesados en hacerse cargo del coche, pero sinceramente, hemos reconocido su interés pero estamos mucho más centrados en intentar mantener a Tatiana y a ROKiT a bordo."

Foyt dijo que era irónico que estos interrogantes surgieran antes de Mid-Ohio y Toronto, pistas en las que tenía grandes esperanzas para el equipo en su conjunto, con Kirkwood, Calderón y el #4 apoyado por K-Line, Dalton Kellett.

"Kyle dice que le encanta Mid-Ohio [donde ganó ocho de sus nueve carreras allí en tres categorías de Road To Indy] y tuvimos una prueba decente en el circuito mixto de Indy la semana pasada", dijo Foyt. "Creemos que hemos encontrado algunas cosas relacionadas con los amortiguadores que se pueden trasladar bien a Mid-Ohio. Dalton también se mostró bien allí, y por supuesto en el caso de Tatiana, es la única pista que conoce en un IndyCar porque es donde probó por primera vez para nosotros el año pasado. Estoy muy emocionado por ella".

"Y luego Toronto, estoy muy contento de que Dalton corra con un IndyCar delante de sus fans por primera vez [el evento fue cancelado los dos últimos años debido a las restricciones del COVID-19] y creo que hemos demostrado tener una buena configuración de circuito urbano".

