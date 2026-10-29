IndyCar

Sting Ray Robb deja Juncos Racing y la IndyCar para correr en la Asian Le Mans con United Autosports

El piloto estadounidense se une a Ian Aguilera y Giorgio Roda en el #22 ORECA 07 para el calendario invernal con base en Europa

Joey Barnes

Edited: 29 oct 2026, 12:55

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Sting Ray Robb, Juncos Hollinger Racing

Foto de: Penske Entertainment

Sting Ray Robb hará su debut en autos deportivos con United Autosports este invierno, dando el salto a la Asian Le Mans Series tras cuatro temporadas en la IndyCar Series.

El estadounidense de 25 años pilotará el #22 ORECA 07 Gibson junto a la joven promesa Ian Aguilera y al veterano de la serie Giorgio Roda. Propiedad de Zak Brown y Richard Dean, United Autosports afronta la campaña con el objetivo de aprovechar su condición de ex campeón de la serie 2018–19.

La próxima campaña tendrá un calendario de tres eventos disputado íntegramente en circuitos europeos debido al conflicto en curso en Medio Oriente, comenzando en el Circuit Paul Ricard el 14 y 15 de noviembre.

"Estoy increíblemente emocionado de unirme a United Autosports para la Asian Le Mans Series", dijo Robb. "Después de cuatro temporadas compitiendo en IndyCar, tuve la oportunidad de correr contra algunos de los mejores pilotos del mundo, y estoy entusiasmado por llevar esa experiencia a un desafío completamente nuevo".

Después de conseguir dos resultados entre los 10 primeros durante su etapa en IndyCar, Robb exploró varias oportunidades en el IMSA WeatherTech SportsCar Championship para 2027. Sin embargo, el foco pasó a la Asian Le Mans Series, que posiciona a Robb para una trayectoria internacional más amplia en LMP2, con la posibilidad de ampliar aún más su programa dentro de la estructura de United Autosports.

"Una de las cosas más importantes que me atrajo de United fue la cultura ganadora que han construido", dijo Robb. "Es una organización que sabe cómo competir por victorias y campeonatos, y ese es exactamente el tipo de entorno en el que quiero estar. Las carreras de resistencia presentan un conjunto diferente de desafíos, pero el objetivo es el mismo: pelear adelante y ganar carreras.

"Tengo muchas ganas de trabajar con Giorgio, Ian y todo el equipo de United Autosports. Todos aportamos experiencias diferentes al auto, y creo que esa será una de nuestras fortalezas. Estoy emocionado por ponerme a trabajar, contribuir al éxito del equipo y, ojalá, sumar algunos trofeos más a la colección!"

Robb se suma a una interesante combinación de talentos a bordo del #22. Aguilera llega después de una temporada impresionante en la European Le Mans Series con CLX Motorsport, donde terminó noveno en puntos tras formar parte de la alineación de pilotos más joven en la historia de las 24 Horas de Le Mans. Roda aporta una estabilidad y una experiencia cruciales a la alineación, después de haber competido cerca de la punta de la clase ELMS LMP2 Pro-Am mientras anteriormente pilotaba para United en la serie asiática de la temporada pasada.

El trío completa la inscripción de varios autos de United Autosports para la serie invernal, alineándose junto a la inscripción hermana ya confirmada de Mikkel Jensen, Hunter McElrea y Phil Fayer.

"Siempre es emocionante ver a pilotos de diferentes disciplinas dar el paso a las carreras de resistencia, y estamos deseando apoyarlos durante esta transición", dijo el CEO de United Autosports, Richard Dean.

"Giorgio mostró un ritmo excepcional con nosotros la temporada pasada y sabe exactamente qué se necesita para ser competitivo en este campeonato, mientras que Ian es un joven talento prometedor que ya adquirió una valiosa experiencia en LMP2 y en Le Mans, sin mencionar la experiencia que Sting Ray aportará desde IndyCar. Es una combinación de pilotos realmente emocionante, y tenemos toda la intención de pelear por victorias en carreras y por el campeonato".

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