Shank considera a Pagenaud en una corta lista de candidatos para Indy

Meyer Shank Racing-Honda, que ganó este año las 500 millas de Indianápolis con Helio Castroneves, anunció hace tres semanas que el veterano brasileño correrá a tiempo completo con el #06 en 2022.

Al mismo tiempo, se reveló que el actual piloto a tiempo completo del equipo, Jack Harvey, se marcharía, una decisión tomada por su propia voluntad.

Los propietarios del equipo, Jim Meyer y Michael Shank, decidieron que 2022 sería el año en que se pasaría a tener un coche de tiempo completo y con la posibilidad de tener los dos en todo el calendario, lo que dejaba un atractivo asiento permanente disponible.

Motorsport.com entiende que Pagenaud dejará el equipo Penske al final de la temporada, después de siete años en los que acumuló un total de 11 victorias -incluyendo las 500 millas de Indianápolis de 2019-, así como el campeonato de 2016 y dos subcampeonatos. Sin embargo, aunque dos fuentes internas afirman que su acuerdo con Meyer Shank Racing está cerrado, Shank insiste en que no es así.

"Eso es lo que he oído durante el fin de semana, también - que hemos firmado Simon - pero no es cierto. Por supuesto, él está ciertamente en nuestra lista, pero no está allí todavía", explicó el directivo de MSR.

Cuando se le preguntó si Pagenaud era el número 1 de esa lista, Shank respondió: "Está entre los cinco primeros con los que estamos hablando, sin duda".

Shank dijo que juzgaría a cualquier nuevo piloto potencial para el coche #60 con los mismos criterios en mente que los que rigieron la contratación del piloto #06.

"Es el mismo argumento exacto que tuve cuando hicimos el trato con Helio", dijo. "¿Qué necesitamos ahora para nuestro negocio? ¿Tenemos tiempo para desarrollar a un joven? Me gusta esa idea, esa premisa. ¿O necesitamos un tipo que pensamos que puede construir nuestro programa, ayudarlo en general - como en los dos coches - y qué es lo mejor para nuestros socios?

"Así que fuimos por el camino de Helio y nos fue bastante bien. Entonces, ¿volvemos a hacer eso? Eso es lo que me quita el sueño ahora mismo".

Shank cree que la combinación de Castroneves -ahora cuatro veces ganador de la Indy- y Pagenaud, que no sólo es un antiguo ganador de las 500, sino que también llegó a terminar en un cercano tercer puesto este año, podría darle dos potenciales contendientes por la victoria en la edición del próximo año.

“Simon podría hacerlo sin duda", dijo, "pero también podría Ryan Hunter-Reay si hablamos de tipos que son grandes en el Speedway. Pero hay varios pilotos que podrían hacer el trabajo allí”.

Dijo que sus esperanzas son altas de poder reemplazar a Harvey con alguien que tenga un talento similar.

"Jack tiene mucho potencial y, por alguna razón, no hemos sido capaces de aprovecharlo. No importa: ¡su velocidad es real! Y no es mentira, no es falsa, y sinceramente creo que sería difícil ser tan rápido como él en algunos sitios. Este fin de semana, por ejemplo, será muy fuerte en el IMS”.

"Así que sustituir a Jack es una tarea difícil. Por eso, en cierto modo, me he inclinado por ir con un chico más joven que, con suerte, podría llegar... si pudiera convencer a mis patrocinadores".

El equipo MSR tiene "algo de espacio para vender en los coches", pero Shank añadió: "Ahora estamos en un punto en el que podemos ir a por los pilotos que queremos. Por eso anunciamos a Helio y por eso estamos trabajando en el otro piloto ahora mismo. Intentaré vender un poco más, pero Sirius y AutoNation han sido enormes para nosotros y esperamos que continúen".