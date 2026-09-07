Scott McLaughlin cumple una 'promesa' a su hija con la victoria en Laguna Seca

Liderar 87 de 95 vueltas desde la pole en WeatherTech Raceway Laguna Seca para ganar la final de temporada de IndyCar puso fin a una racha de 35 carreras sin victorias que se remontaba a 2024, pero para Scott McLaughlin, cruzar la meta primero significó algo mucho más profundo que los libros de récords. Es su octava victoria en su carrera, pero la primera como padre.

“Un poco de todo, para ser sincero. Diría que un poco de alivio porque le he estado prometiendo a Lucy durante mucho tiempo una victoria en una carrera,” dijo McLaughlin, refiriéndose a su hija. “Ella no tiene ni idea. No me dio nada en FaceTime antes. Eso es parte de ello.”

El neozelandés de 33 años, al volante del Chevrolet #3 de Team Penske, le dio a Team Penske su 312.ª victoria en la IndyCar Series mientras cerraba la temporada 2026 sexto en la clasificación, impulsado por una victoria, cuatro podios, siete top-5, 12 top-10 y tres poles. Cerrando un año muy disputado en el que lideró tanto la primera como la última vuelta del campeonato, el triunfo alcanzó una marca personal importante.

“Estoy muy emocionado,” dijo McLaughlin. “Lo dije en la televisión, para mí ganar como padre, he querido ganar por Lucy muchísimo. Eso es lo principal.”

Cambiando la tendencia

Acompañado después de la carrera por el presidente de Team Penske, Jonathan Diuguid, McLaughlin reflexionó sobre cómo un avance en verano preparó el escenario para su dominio en Laguna Seca.

“Una culminación de mucho trabajo duro,” dijo McLaughlin. “Creo que todo el equipo, los tres autos, simplemente ha estado trabajando básicamente, creo que desde la prueba de Mid-Ohio para nosotros, al menos en mi auto, encontramos un poco de dirección. Siempre sentí que, sí, Raul era mi hombre. Hemos tenido esa buena energía, esa sensación de que podíamos hacer esto, pero solo se trataba de juntar las piezas.”

Conquistar Laguna Seca tuvo una importancia extra dadas las dificultades pasadas del equipo en trazados similares.

“Hoy fue fantástico,” dijo McLaughlin. “Hemos conseguido poles. No hemos terminado de completar las carreras. Se podía ver que estaba ahí. Muy orgulloso de conseguir nuestra primera victoria juntos en un circuito rutero donde en los últimos dos años probablemente tuvimos más dificultades.

“Sí, qué gran manera de terminar la temporada. Tenemos mucho trabajo duro que hacer durante la temporada baja para volver más fuertes, combatir contra el #10 (Alex Palou). Creo que J.D. (Diuguid) estaría de acuerdo, es simplemente un buen final de temporada, entusiasma a todos.”

Scott McLaughlin, Team Penske Photo by: Icon Sportswire via Getty Images

Dominando el stint final

Contener los ataques del final de carrera requirió fineza táctica con neumáticos duros primarios, donde la degradación de los neumáticos fue un desafío.

“Probablemente me sorprendió lo mal que estaba al final de un stint con neumático negro,” dijo McLaughlin. “Pero lo fuimos mejorando progresivamente. Eso es lo que necesitas hacer.” Señaló los ajustes de configuración dentro del auto y la confianza total con el ingeniero de carrera Raul Prados como la clave para mantenerse al frente.

“Eso es mucha confianza en mí mismo y en Raul, descifrando qué barra trasera y barra delantera queremos, todo ese rollo,” dijo McLaughlin. “Como dije, está bien.”

Cuando Andretti Global y Kyle Kirkwood montaron los neumáticos alternativos más blandos al final de la carrera, McLaughlin mantuvo la compostura.

“Agradecí que Kirkwood tuviera rojos para poner al final,” dijo McLaughlin. “Estaba rápido con los negros. Sabía que si podía simplemente superar las vueltas de salida, y luego controlar esa primera parte del stint, probablemente él caería un poco peor que yo. Eso es más o menos lo que pasó.”

Cuando le preguntaron si alguna vez sintió la presión de un margen que se reducía, respondió: “No. Mi objetivo era mantenerlo en dos segundos todo el tiempo.”

Confianza en el muro de boxes

McLaughlin se aseguró de dar crédito a toda la tripulación del #3, destacando al ingeniero de rendimiento Malcolm Finch junto a Prados por su esfuerzo conjunto.

“Sí, estoy muy feliz por él (Prados). Malcolm Finch también queda olvidado. Es mi ingeniero de rendimiento. Ha estado fantástico,” dijo McLaughlin. “Para que nosotros consiguiéramos ese éxito, nunca dejamos de creer. Sabíamos que podíamos hacerlo. Era cuestión de juntarlo todo y de la sensación que necesitaba para ir rápido y confiar en el auto. Realmente dimos con eso este fin de semana, pero incluso en los últimos dos eventos. Pensé que veníamos en una buena racha.

“Sí, los tres trabajando bien. Creo que todo el muro del #3 es fantástico. T.C. (Tim Cindric, estratega de carrera) estuvo increíble por la radio. Su experiencia fue fantástica. Dave Faustino. Todos, de verdad, en los últimos eventos, básicamente desde junio, julio, creo que hemos estado realmente muy bien. Solo se trata de conseguir algo de ritmo en el auto para controlar como lo hicimos hoy. Fue increíble.”

Mirando atrás a la ejecución del equipo en cada sesión, añadió: “Sí, es simplemente un buen, buen día. Buen día. Es genial simplemente tener un buen fin de semana. Quiero decir, estuvimos entre los cinco primeros en cada sesión. Desde el inicio sentí que teníamos muy buena velocidad.”

Aunque se prepara para llevarse el trofeo a casa, a Charlotte, el piloto sigue centrado en la evolución continua antes de 2027.

“Sí, lo celebraremos, pero también aprenderemos de ello,” dijo McLaughlin. “No creo que hayamos sido tan buenos a lo largo de los stints. Tenemos que averiguar por qué estamos usando los neumáticos traseros un poco más que el 27 allí. Sí, estoy muy feliz, pero hay trabajo por hacer.”