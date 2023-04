McLaughlin: "Canapino ya tiene la velocidad, el resto es tiempo"

Si alguien sabe lo que está viviendo Agustín Canapino con su transición de los coches de turismo a la IndyCar Series, ese es Scott McLaughlin. El piloto neozelandés de 29 años recorrió un camino similar al del argentino hace un par de temporadas cuando abandonó el campeonato Supercars, después de tres títulos consecutivos, para iniciar una empinada curva de aprendizaje en la serie de monoplazas de Estados Unidos tras una carrera dedicada a los autos con techo.

Después de una primera temporada completa de adaptación en 2021, McLaughlin se convirtió el año pasado en uno de los principales animadores del campeonato de IndyCar, ganando tres carreras para finalizar cuarto en los puntos con uno de los coches del Team Penske.

En la previa de la tercera ronda del certamen 2023 que tiene lugar este fin de semana en Long Beach, McLaughlin dialogó en exclusiva con Motorsport.com sobre cómo fue su propia adaptación a la IndyCar, los desafíos que afrontó, los parecidos que encuentra entre su recorrido y el de Canapino y por qué el argentino no debe cambiar sus metas pese a su muy buen arranque de temporada junto al equipo Juncos Hollinger Racing.

- Al venir de un mundo diferente en el automovilismo como es el de los Supercars, ¿puedes explicar lo que pasaste durante tu adaptación a la IndyCar?

Lo más difícil de entrada: primero es que ya no tienes techo, y segundo el peso del coche es básicamente la mitad. Confías mucho en la aerodinámica. Y, ya sabes, he llegado a un coche con motor trasero desde uno con motor delantero, hay toda una serie de cosas que son muy diferentes. Así que realmente he tenido que desprenderme de un montón de hábitos que había aprendido a través de mis años en Supercars al realmente no confiar en la aerodinámica, y adaptarme a la adherencia del coche y la comprensión de dónde se puede ganar más tiempo. Todavía hay cosas a las que me estoy adaptando. Por ejemplo, yo solía usar el pie derecho para frenar en un Supercar. En este coche se frena con el pie izquierdo, y fue la primera vez en mi carrera fuera de los go karts. Así que aprender eso fue difícil y conseguir la fuerza en mi pierna izquierda para presionar el freno también. Eso tomó tiempo, y el control de todo eso también. A veces, el control en las curvas rápidas, sobre todo cuando en realidad no estás frenando tan fuerte, sino que sólo estás pisando el freno un poco, pero el control es una sensación muy diferente a la que he tenido nunca. En mi pie derecho, estoy bien. Puedo tener el freno en la cantidad correcta de presión, pero siempre me encontraba poniendo demasiada presión con mi pie izquierdo. Y realmente no fue hasta el año pasado que me sentí realmente cómodo con eso.

"Yo pensé que lo tenía bajo control, Pero no lo estaba. Y me tomó un año entero para hacer eso. Nunca me había pasado en mi carrera que me costara tanto acostumbrarme" - Scott McLaughlin

- ¿Recuerdas el momento exacto en el que te sentiste 100% a gusto, o casi, conduciendo en IndyCar?

Hubo un momento durante mi primera temporada en el que tuve que analizar qué me faltaba, qué no podía sentir. Miré algunas viejas imágenes a bordo mías conduciendo en Supercars y la cantidad de volante que usaba, porque me sentí muy cómodo en óvalos y realmente no requieren mucho trabajo de volante. Es algo muy meticuloso y la cantidad de bloqueo que colocas en el coche para conseguir que gire. Decidí que necesitaba que el coche casi girara más rápido para mí. Así que hicimos algunos cambios de configuración en torno a eso para ayudar. Y básicamente, a partir de ese momento, me sentí realmente cómodo teniendo la ventana del coche en un área más pequeña en el volante en lugar de poner un montón de bloqueo y tener un momento en que se me va de atrás y luego hacer ese gran ajuste en la salida. Así que eso realmente me cambió, me sentí como si estuviera por delante del coche. Y eso fue probablemente a mitad de camino, a tres cuartas partes del final de la temporada pasada. Y me sentí muy cómodo hacia el final de la temporada pasada, simplemente no lo ejecutamos, pero yo sabía que estaba allí. La luz se encendió probablemente alrededor de la segunda carrera en el circuito mixto en Indianápolis".

Scott McLaughlin, Equipo Penske Chevrolet Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

- Imagino que te sientes identificado con lo que Canapino está pasando esta temporada. ¿Te sorprende su rendimiento? ¿Cuál es su evaluación de su trabajo en St. Pete y en Texas?

Es interesante. No sé si me sorprende porque no sabía nada de él, no sabía realmente quién era. Y eso no es una falta de respeto a él o a de dónde es, es sólo que no seguía donde él corría antes. No mucha gente lo hacía. Así que cuando Ricardo (Juncos) lo trajo, fue emocionante para él, emocionante para la categoría. Recuerdo que lo conocí en el test de principios de año (en Thermal Club), para presentarme. Enseguida me pareció un tipo simpático y me pareció increíble que aprendiera inglés tan rápido. Y cosas así, como su dedicación, son realmente impresionantes. Por supuesto que hay similitudes entre lo que ambos hemos hecho y supongo que no voy a darle demasiados consejos, por el competidor que llevo dentro, pero se trata un poco de ser capaz de darle una mano, un mensaje aquí o allá, sólo un par de cosas. Pero no hemos hablado mucho. Honestamente no le he dado muchos consejos. Ha sido muy bueno y sólido, y sin duda ha sorprendido a mucha gente en la categoría. Creo que es muy bueno.

- Justamente Canapino contó y valoró ese acercamiento de tu parte en Thermal. ¿Qué te llevó a recibirlo de esa forma tan cálida en la categoría?

Bueno, es algo que me ha pasado. Yo era un poco como un cachorro perdido cuando llegué aquí inicialmente, y tuve suerte, conocía a mis compañeros de equipo, obviamente, y algunas otras personas en la categoría, pero ya sabes, hay un montón de gente que sale de la nada, como Conor Daly, Colton Herta, que de alguna manera me dieron la bienvenida a la categoría. Y sentí que era una gran cosa, él (Canapino) ha mudado toda su vida a Estados Unidos, un lugar en el que nunca había estado antes, y sé lo que es, así que, sí, es parte de mi naturaleza, supongo. Tuvimos una buena charla, nos llevamos muy bien enseguida. Aún no hemos tomado una copa juntos, pero lo haremos en algún momento".

"Canapino ha sido muy bueno y sólido, y sin duda ha sorprendido a mucha gente en la categoría. Creo que es muy bueno" - Scott McLaughlin

- Pese a llegar con cero experiencia en óvalos, Canapino dijo que se sintió más cómodo en Texas que en St. Pete. Le pareció que correr en óvalos es más como un arte, mientras que en circuitos mixtos se trata más de la técnica. ¿Lo ves de la misma manera?

Sí. Ya sabes, ninguno de los dos había estado en óvalos antes, y no había malos hábitos conductivos. Era como una hoja de papel en blanco, como has dicho, y sólo tienes que ir allí y simplemente averiguarlo. Y ves el flujo de aire y te das cuenta de todo eso a lo largo del camino y tienes pequeños momentos en los que el coche se desliza y patinas durante un par de vueltas y luego vuelves y te pones en marcha de nuevo. Pero todo eso forma parte de ello. Solo tienes que, ya sabes, subirte a la ola de lo que has aprendido. Creo que, sí, es interesante. Me he sentido casi más cómodo en un óvalo inicialmente que en un circuito mixto o urbano en IndyCar y eso es puramente porque creo que tenía una hoja de papel en blanco para aprender y algunos muy buenos compañeros de equipo para apoyarme también.

Agustín Canapino, Juncos Hollinger Racing Chevrolet Photo by: Gavin Baker / Motorsport Images

- ¿Crees que lo más difícil ya ha quedado atrás para Canapino o lo que viene será aún más desafiante?

Lo más difícil, y a mí me pasó lo mismo, es que tuve un par de primeras carreras muy buenas en IndyCar y piensas que estás en la cima del mundo y llegas a un punto en el que tus objetivos empiezan a cambiar, pero no es realista. Así que todavía tiene un montón de carreras, diferentes pistas a las que va a ir, a nuevas pistas. A veces el coche podría no estar en la ventana de rendimiento tan bien como lo ha sido, va a haber cosas y obstáculos que tienes que averiguar, y tienes que aprender. Yo pensé que lo tenía bajo control, Pero no lo estaba. Y me tomó un año entero para hacer eso. Nunca me había pasado en mi carrera que me costara tanto acostumbrarme. Pero creo que lo principal para él es que la velocidad está ahí. Es sólo una cuestión de tener el tiempo y el apoyo, que creo que tiene, obviamente de Ricardo y el equipo allí en Juncos para construir y aprender y, sí, creo que va a estar bien. Pero habrá altibajos, como todo. Pero si puede minimizarlos, estará bien.

- Volviendo a tu carrera, todavía eres muy joven a tus 29 años. ¿Te gustaría un largo futuro en IndyCar?

Sí. Le dije a mi esposa durante la semana: "aquí es donde quiero estar". No hay ningún otro tipo de aspiraciones. Claro, me gustaría competir en algunas carreras diferentes, me gustaría probar coches diferentes. Pero, ya sabes, para mí, estoy muy emocionado de ser parte de esta categoría en el futuro. Y, y la trayectoria en la que está con la serie documental que está por salir (100 Días para Indy), la forma en que la categoría está siendo reconocida a nivel mundial, más ahora, y especialmente aquí en Estados Unidos, está en una trayectoria ascendente muy buena. Realmente puedo verme conduciendo aquí en Estados Unidos todo el tiempo que pueda. Y eso es exactamente lo que quiero hacer. Mi objetivo siempre fue estar aquí en Estados Unidos. He conseguido lo que quería lograr en Australia y ahora se trata de tratar de terminar mi carrera en los Estados Unidos.

"Cuando estaba en Supercars tenía muchos fans argentinos que me seguían en Twitter y me escribían. Por desgracia, yo no hablo el idioma, pero ellos me seguían con montones de tweets muy positivos. Tenía que traducirlos, pero recibí mucho apoyo de Argentina, así que fue genial" - Scott McLaughlin

- Mientras corres en Estados Unidos, ¿NASCAR algo que quizás te gustaría probar en los próximos años cuando hayas cumplido tus objetivos IndyCar?

Sí, quiero decir, mira, pon una pegatina del Team Penske en el lado de una carretilla, y correré con ella, no me importa. Se ha hablado mucho de NASCAR definitivamente debido a mi pasado y para mí, estoy seguro de que un día si sigo haciendo el trabajo que estoy haciendo, las oportunidades pueden surgir, o no. Pero me siento muy privilegiado con la oportunidad que tengo en IndyCar y si nada más pasa después de esto, está bien. He marcado los objetivos. Me encanta Estados Unidos. Me encanta vivir aquí. Como he dicho, siempre he querido estar aquí y la razón por la que siempre he querido estar aquí, es simplemente porque es uno de los países más grandes, si no el país más grande, en el mundo. Tiene tanto que ofrecer, un gran futuro para mi futura familia, con suerte, mi mujer es estadounidense. Así que, sí, no tengo ninguna duda de que si estoy aquí el tiempo suficiente, probablemente seré ciudadano estadounidense, y continuaré hasta probablemente retirarme aquí.

- Como piloto extranjero en la IndyCar, ¿te gustaría disputar carreras fuera de EE.UU.? Hay una posibilidad en Argentina, una vez que Australia fue un evento muy grande.

Sí, creo que tenemos una gran oportunidad de hacer que esta categoría vaya a otros lugares. Sé que Mark Miles (CEO de IndyCar) ha estado en Argentina y sé que tenemos gran cantidad de aficionados allí. Incluso cuando estaba en Supercars tenía muchos fans argentinos que me seguían en Twitter y me escribían. Por desgracia, yo no hablo el idioma, pero ellos me seguían con montones de tweets muy positivos. Tenía que traducirlos, pero recibí mucho apoyo de Argentina, así que fue genial. Y luego, sí, me encantaría volver a Australia. Ciudad de México sería genial con el apoyo que tiene Pato (O'Ward). Y, obviamente, me encantaría correr en todos esos lugares, ir a sitios en los que nunca he estado sería genial. Pero al mismo tiempo, también tenemos que maximizar esa base aquí, no somos de ninguna manera lo más destacado aún en Estados Unidos y no queremos morder más de lo que podemos masticar y llevar a la categoría demasiado lejos. Creo que Roger (Penske) tiene las mismas creencias. Pero estoy emocionado de ser parte de una categoría que está avanzando y espero que podamos mostrarla a más gente en el futuro.

Scott McLaughlin, Equipo Penske Chevrolet Photo by: IndyCar Series