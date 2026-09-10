Rossi prueba el IndyCar IR-28 de próxima generación en Indianapolis

La IndyCar Series dio un paso importante hacia su futuro el miércoles, cuando Alexander Rossi completó las primeras vueltas en óvalo en la configuración de superspeedway del chasis IR-28 de próxima generación de la serie en Indianapolis Motor Speedway.

Con temperaturas que subían hasta poco más de 90 grados en una tarde calurosa y húmeda en el óvalo de 2,5 millas, el piloto de ECR registró un kilometraje de referencia crucial para iniciar la siguiente fase de desarrollo de la maquinaria nueva para 2028.

“Hace todo lo que la maquinaria de la IndyCar Series debería hacer por aquí”, dijo Rossi. “Pasamos por algunos cambios mecánicos y aerodinámicos básicos para entender un poco las compensaciones que nos presentarán en un par de años, y no hubo sorpresas. Fue realmente bastante estándar”.

La sesión histórica marcó la primera tanda en óvalo para el IR-28 construido por Dallara tras su debut público en pista a principios del mes pasado en el circuito rutero de IMS, una prueba de tres días prolongada por la lluvia. Diseñado para ser más ligero que el chasis actual, el IR-28 presenta una aerodinámica revisada pensada para aumentar la estabilidad y mitigar la turbulencia causada al seguir de cerca a otro coche.

El miércoles brindó a los responsables e ingenieros su primera visión en condiciones reales de cómo se comportan esos objetivos de diseño en un óvalo de alta velocidad.

“No diría que hubiera nada drásticamente diferente entre este coche y el coche actual que tenemos”, dijo Rossi. “Algunas cosas sutiles aquí y allá si uno se pone realmente quisquilloso, pero, en general, creo que es importante recordar que el coche de Speedway de la generación actual que tenemos por aquí está bastante afinado y es bastante bueno”.

Con la referencia establecida, el programa pasa de buscar cambios drásticos en el rendimiento a aislar los ajustes incrementales que definirán el paquete de carrera de 2028.

“No creo que realmente tenga que haber problemas importantes y evidentes”, dijo Rossi. “Todo está apenas en sus primeras etapas y se trata de sumar tiempo con él y entender qué hacen los pequeños ajustes aquí y allá. No hay nada enorme que lo separe del coche actual que tenemos”.

Rossi, en representación de los equipos Chevrolet durante la prueba, cedió el testigo el jueves al recién coronado cinco veces campeón de la IndyCar Series y ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2025, Alex Palou, quien ya estaba rodando con intensidad en representación de los equipos Honda por parte de Chip Ganassi Racing. El tiempo en pista de Palou dará a IndyCar y Dallara una perspectiva secundaria de piloto para comparar con los datos de telemetría mientras el desarrollo continúa hacia el debut en competición del chasis previsto para 2028.