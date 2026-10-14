IndyCar

Alexander Rossi asume las pruebas del IR-28 mientras IndyCar lleva el nuevo chasis al límite en Sebring

El día 2 de pruebas expone el chasis de 2028 a condiciones al estilo de un circuito urbano mucho antes de su debut en competición

Joey Barnes

Publicado: 14 oct 2026, 4:01

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Alexander Rossi testing the Dallara IR-28 at Sebring International Raceway

Foto de: Penske Entertainment

En el segundo día de pruebas en Sebring International Raceway, el desarrollo del coche IR-28 de próxima generación de IndyCar continuó sobre los baches y maltratos de la pista, tras sesiones anteriores en la superficie sedosa de Indianapolis Motor Speedway.

Alexander Rossi, que pilota a tiempo completo para ECR con motor Chevrolet, asumió las tareas de prueba el martes en el histórico circuito de Florida. El ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2016 continuó la evaluación del coche que debutará al inicio de la temporada 2028 en la IndyCar Series.

La prueba de Sebring marca la primera oportunidad de evaluar el IR-28 fuera de Indianápolis, tras las sesiones iniciales en el circuito permanente de 2.439 millas y 14 curvas y en el óvalo de 2.5 millas en agosto y septiembre. El cinco veces campeón de la serie y vigente monarca Alex Palou completó 43 vueltas el lunes en el bucle exterior de Sebring, poniendo a prueba el nuevo coche en un circuito reconocido por su superficie castigadora y su exigente mezcla de asfalto y concreto. Rossi completó 134 vueltas el martes.

Palou, piloto de Chip Ganassi Racing con motor Honda, y Rossi también fueron elegidos para encargarse de las tareas de prueba en ambas configuraciones de IMS. La sesión de pruebas de dos días en Sebring representa otro paso importante en el amplio programa de desarrollo de la serie, con el IR-28 enfrentándose al tipo de condiciones diseñadas para exponer debilidades mucho antes de que el coche llegue a la competición.

“Es un coche nuevo para mí en Sebring”, dijo Rossi. “Volver aquí y ser parte de la próxima generación del futuro de IndyCar es un enorme honor. Es un momento emocionante en este deporte. Este coche, en muchos sentidos, es una mejora bastante grande respecto a lo que tenemos”.

Sebring es un destino habitual de pruebas para los equipos de IndyCar, en gran parte por su carácter implacable. Sus baches, superficies irregulares y exigencias constantes sobre los componentes del vehículo lo convierten en un campo de pruebas ideal para un coche que se espera compita en circuitos ruteros, óvalos y circuitos urbanos temporales. Con los circuitos urbanos representando un tercio del calendario de 2026, la durabilidad y la confianza del piloto sobre superficies difíciles siguen siendo consideraciones importantes en el desarrollo del IR-28.

“Lo bueno de este lugar es que es la superficie de peor calidad que puedes tener en un circuito rutero permanente”, dijo Rossi. “Imita un poco a un circuito urbano. Como es un circuito rutero permanente, se usa mucho, así que tiene un nivel de agarre más alto que un circuito urbano. En términos de baches, cambios de pavimento, cambios difíciles en el asfalto, por eso todos vienen a probar aquí. Es una especie de adelanto de lo que vas a encontrar en los circuitos urbanos”.

El plan de pruebas de Rossi el martes se centró en evaluar los sistemas fundamentales y el rendimiento del coche, construyendo sobre el trabajo completado durante sesiones anteriores en Indianápolis. Trabajó junto a responsables de Dallara e IndyCar.

El énfasis de las pruebas ha evolucionado a medida que avanzó el desarrollo. Las pruebas iniciales se centraron en confirmar que los sistemas del coche funcionaran según lo esperado. En Sebring, la prioridad fue entender cómo rinde el conjunto durante una prueba prolongada e identificar problemas que podrían surgir con un rodaje más extenso, especialmente en superficies ásperas y bacheadas.

“No sé si alguien está buscando algo (en particular)”, dijo Rossi. “El mensaje que recibimos es que corramos el coche como si fuera nuestro coche de carreras. A partir de ahí, veremos qué cuestiones, problemas o sorpresas salen de eso. Creo que todos los puntos de la lista de pruebas se lograron realmente en las dos primeras pruebas. Solo asegurarnos de que las cosas funcionaran como cabría esperar.

“Esta prueba es más una aplicación práctica de: ‘¿Rinde durante una prueba de dos días como lo hace el coche actual? ¿Hace lo que se espera de él y qué pequeñas cosas podrían surgir de eso que debamos abordar antes de que la serie produzca un montón de estos?’”

La retroalimentación de los pilotos sigue siendo central en ese proceso, especialmente en lo que respecta a la comodidad y la refrigeración de la cabina. El IR-28 incorpora un enfoque de refrigeración más integrado, con conductos ubicados estratégicamente diseñados en la carrocería inicial en lugar de añadidos a la estructura existente de fibra de carbono. Palou informó una mejora significativa en la refrigeración durante la jornada del lunes, destacando el progreso desde las pruebas iniciales de Indianápolis.

Rossi también experimentó los beneficios de esas mejoras en Sebring.

“En primer lugar, visualmente, es un coche de carreras increíble de ver”, dijo Rossi. “Genera más agarre en curvas de alta velocidad. Es un coche muy agradable de conducir. Está bien construido e increíblemente bien diseñado. En cuanto a la refrigeración, dimos un paso bastante grande en esta prueba, en particular. Es completamente distinto en términos de comodidad y facilidad de conducción en la cabina”.

Aunque el debut competitivo del coche sigue a más de un año de distancia, el calendario de desarrollo permite tiempo para abordar preocupaciones y validar mejoras en distintos tipos de circuitos antes de que comience la temporada 2028. Cada vuelta añade otra pieza a ese proceso, ayudando a garantizar que el IR-28 pueda soportar las exigencias de un fin de semana de carrera mientras ofrece el rendimiento que pilotos y aficionados esperan.

Rossi dijo: “Hay más cosas programadas para llegar con el tiempo que permitirán que este coche compita y rinda aún mejor, lo que solo hará un mejor espectáculo para los aficionados, que es la prioridad número 1 para todos nosotros”.

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