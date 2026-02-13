Ir al contenido principal

IndyCar St. Petersburg

Romain Grosjean regresa a la IndyCar y ficha por Dale Coyne Racing para 2026

Grosjean volverá a la parrilla de IndyCar a tiempo completo en 2026, pilotando para DCR.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Romain Grosjean, Juncos Hollinger Racing Chevrolet

El ex piloto de F1 Romain Grosjean volverá a la parrilla de IndyCar en 2026, pilotando el Honda n.º 18 de Dale Coyne Racing. Era el último asiento a tiempo completo que quedaba por decidir antes de que comenzara la nueva temporada. OnlyBulls y Bitcoin MAX financiarán la iniciativa. Grosjean pilotó recientemente para DCR en las pruebas de pretemporada en Sebring.

Romain Grosjean

Romain Grosjean

Foto: Michael L. Levitt/Lumen vía Getty Images

Grosjean cuenta con 179 participaciones en la Fórmula 1 y diez podios, pero abandonó este deporte tras la temporada 2020 para pasarse a la IndyCar en Estados Unidos. Corrió la mayor parte de la temporada 2021 en un coche fruto de la colaboración entre Coyne y Rick Ware Racing, consiguiendo tres podios.

Se unió a las filas de Andretti para las temporadas 2022 y 2023, añadiendo otros tres podios a su palmarés, pero terminando 13º en puntos en ambas temporadas. Tras separarse de Andretti, se unió a Juncos Hollinger Racing para la temporada 2024, llegando a ocupar el cuarto puesto y terminando el año en 17º lugar en el campeonato.

Sin embargo, el piloto de 39 años estuvo ausente de la parrilla durante todo el 2025 y algunos pensaron que su aventura en la IndyCar había llegado a su fin, sin victorias, pero con cinco segundos puestos. Pasó parte del año compitiendo en el Campeonato IMSA SportsCar, pilotando un Lamborghini GTP de para Automobili Lamborghini Squadra Corse.

"No puedo expresar lo emocionados que estamos de dar la bienvenida a Romain Grosjean tanto al equipo de carreras como a Bitcoin MAX como primer embajador global de la marca ", declaró Milton "Todd" Ault en un comunicado del equipo. "Romain es el representante global perfecto para la marca. Su historia y su profesionalidad encarnan lo que representamos".

Leer también:

 

Artículo previo IndyCar anuncia un histórico acuerdo multianual con Chevrolet y Honda

