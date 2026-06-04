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IndyCar Madison

Romain Grosjean confirma cirugía en la mano derecha después del GP de Detroit

El expiloto de F1 se sometió al procedimiento médico el lunes en Indianápolis, antes del Bommarito 500 de IndyCar de este fin de semana

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
Romain Grosjean, Dale Coyne Racing

Romain Grosjean confirmó en las redes sociales que se sometió a un procedimiento médico tras el Chevrolet Detroit Grand Prix del fin de semana pasado.

El franco-suizo de 40 años terminó 20º en el estrecho y bacheado circuito urbano temporal de 1.645 millas y nueve curvas, completando 91 vueltas después de que su Honda #18 de Dale Coyne Racing fuera golpeado por Alexander Rossi, de ECR, al entrar en la curva 3. No está claro si ese incidente fue cuando ocurrió el contacto.

Todo eso fue revelado por Grosjean en una actualización a través de Instagram el jueves, con una radiografía que mostraba un tornillo en el lado del meñique de su mano derecha, entre varias otras imágenes, incluido trabajo en simulador con el director del equipo Arrow McLaren Tony Kanaan. Grosjean también confirmó en el mensaje que ha sido autorizado para conducir este fin de semana en el Bommarito 500 en World Wide Technology Raceway, con la carrera programada para el domingo por la noche a las 9 p. m. ET.

El pie de foto decía: "Mi semana en algunas fotos. Detroit no fue amable con mi mano derecha. Cirugía el lunes en Indianapolis, recuperación, simulador en @tkanaan [Tony Kanaan] y autorizado para la carrera de St. Louis. Todo el equipo médico ha sido increíble. Rumbo a @wwtraceway."

 

Grosjean ocupa actualmente el 21º lugar en la clasificación del campeonato de la IndyCar Series tras ocho de 18 rondas, con dos resultados entre los 10 mejores esta temporada. Su mejor resultado es un 12º puesto en cuatro participaciones previas en el óvalo de 1.25 millas anteriormente conocido como Gateway, logrado en 2024 durante su segunda temporada con Andretti Global.

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