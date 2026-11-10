IndyCar

Resumen de la temporada 2026 de IndyCar: Dale Coyne Racing

Los honores de novato para Dennis Hauger y un impresionante podio en circuito urbano para Romain Grosjean apuntalaron la campaña 2026 de Coyne

Joey Barnes

Publicado: 10 nov 2026, 2:53

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Dale Coyne Racing (DCR) ofreció actuaciones de garra durante la temporada 2026 de la IndyCar Series.

Al presentar un programa tradicional de dos autos, DCR combinó la experiencia en puestas a punto del veterano Romain Grosjean en el Honda N.° 18 con el fresco potencial del novato Dennis Hauger en la entrada N.° 19. A lo largo del calendario de 18 carreras, la escuadra equilibró las limitaciones habituales de la zona media con una legítima capacidad para pelear podios y la conquista del título de novato.

El reencuentro de Grosjean con Coyne —y su regreso a la parrilla de la IndyCar tras desempeñarse como piloto de reserva con Prema en 2025— permitió al dúo retomar su divertido rol de equipo cenicienta.

El momento consagratorio más destacado de la campaña del piloto franco-suizo —y de DCR en su conjunto— se vivió en las calles de Markham en agosto. Una carrera que se convirtió en un caos vio a Grosjean apoyarse en su ritmo y en una desafiante estrategia de combustible para colocarse en la punta del circuito callejero temporal de 2.19 millas y 12 curvas. En un electrizante relevo final, lideró la prueba hasta que Marcus Ericsson (Andretti Global), con un juego de neumáticos más frescos, lo cazó y le arrebató la victoria a solo cinco vueltas del final. El segundo lugar representó el mejor resultado de Grosjean desde Barber en 2023, siendo el sexto subcampeonato de su trayectoria en IndyCar.

Más allá de Markham, Grosjean también firmó una actuación serena y disciplinada en las 500 Millas de Indianápolis para asegurar un disputado top 10. Para cuando cayó la bandera a cuadros en la última fecha del año, el podio de Grosjean, combinado con otros tres resultados dentro de los diez primeros, le permitió acumular 259 puntos en total para finalizar 19.º en la tabla general del campeonato.

Romain Grosjean, Dale Coyne Racing

Photo by: Indrawan Kumala / NurPhoto via Getty Images

Al otro lado del garaje, la campaña de debut de Hauger en la categoría reina de monoplazas de Norteamérica rindió dividendos inmediatos, culminando con la obtención del título de Novato del Año 2026 de la IndyCar.

Tras dar el salto a la categoría principal, el campeón 2025 de la Indy NXT hizo sentir su presencia de inmediato los sábados con un ritmo demoledor a una sola vuelta en clasificación. En repetidas ocasiones extrajo un rendimiento inesperado en clasificación, metiéndose dos veces en el Firestone Fast Six —incluyendo su debut con un tercer lugar en St. Petersburg, el mejor de su carrera— junto con dos salidas adicionales dentro del top 10. Las carreras, sin embargo, resultaron ser más complicadas, con la degradación de neumáticos y el ritmo en carrera formando parte de sus dolores de crecimiento. Al final, logró cosechar dos top 10 y seis finales adicionales dentro de los 15 primeros para asegurar el puesto 22 (228 puntos) en el campeonato: el último y crucial cupo en el Leaders Circle. Además, los resultados del noruego fueron suficientes para superar a una generación de novatos que incluyó a Mick Schumacher y Caio Collet en la lucha por el honor del mejor debutante.

Al repasar la temporada 2026 de Dale Coyne Racing, la organización cumplió sus objetivos primordiales de ubicar ambas inscripciones en el valiosísimo Leaders Circle. La estructura cenicienta demostró que puede ser una amenaza en circuitos callejeros, pero sus principales limitaciones continuaron enfocadas en el agarre mecánico en óvalos de alta velocidad, la preservación de neumáticos y fallos ocasionales en la ejecución en la zona de pits que impidieron que grandes clasificaciones se tradujeran en resultados dentro de los cinco primeros.

El "pequeño equipo que sí puede" siguió demostrando que, en cualquier domingo de carrera, es capaz de conectar golpes certeros a los gigantes de la categoría.

Sin embargo, el próximo año promete ser diferente, ya que ambos asientos están sin confirmar para 2027. Tras una brillante campaña de novato, Hauger terminó concretando su pase a AJ Foyt Racing, mientras que el futuro de Grosjean para la siguiente temporada sigue siendo una incógnita.

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