IndyCar

Resumen de la temporada 2026 de IndyCar: Arrow McLaren

Cinco victorias, un histórico 1-2 y dos pilotos entre los cuatro primeros del campeonato marcan un enorme paso adelante para el equipo papaya, aunque la esquiva consistencia sigue siendo el último obstáculo

Joey Barnes

Publicado: 19 nov 2026, 1:16

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La temporada 2026 de la IndyCar Series será recordada como una campaña transformadora y de alto riesgo para Schmidt Peterson Motorsports: un año definido por una expansión organizativa revolucionaria, hitos históricos en pista y los persistentes desafíos internos de un equipo que empuja sin descanso contra su propio techo.

El equipo papaya entró en el año con ambiciones descomunales, presumiendo de una infraestructura técnica renovada, una alineación de pilotos repleta de estrellas y el peso de enormes expectativas por parte de su cúpula y su base global de aficionados. Cuando se asentó el polvo tras 18 agotadoras rondas de carreras, Arrow McLaren consolidó su estatus como auténtico peso pesado del campeonato, incluso mientras dejaba puntos cruciales y una ejecución limpia sobre la mesa en momentos clave del calendario.

En el centro de la evolución física y operativa del equipo estuvo la monumental gran inauguración del nuevo McLaren Racing Center (MRC) a principios de febrero. El paso de su anterior taller de 33,000 pies cuadrados a unas instalaciones de última generación de 86,000 pies cuadrados casi triplicó la huella operativa del equipo. Por primera vez, el taller de mecanizado, la sala de cajas de cambios, el taller de fabricación y las áreas de ensamblaje funcionaron bajo un único techo, completo con un complejo de élite de fitness y recuperación en el propio recinto. Esta enorme mejora estructural optimizó las eficiencias de ingeniería y marcó un tono profesional para toda la organización antes de que una sola rueda girara en competición. Sin embargo, igualar esta modernización corporativa con una ejecución impecable en pista resultó ser una prueba de química y resistencia de múltiples capas durante todo el año.

En la pista, la dupla de pilotos formada por Pato O'Ward y Christian Lundgaard produjo algunas de las actuaciones más electrizantes de la temporada 2026, impulsando a Arrow McLaren a terminar tercero y cuarto, respectivamente, en la clasificación del Campeonato de Pilotos.

Al observar el alcance completo de la campaña de Lundgaard, sus dos brillantes victorias —una clase magistral táctica en el trazado rutero del Indianapolis Motor Speedway seguida de una sensacional victoria remontando desde atrás en Road America— cimentaron su estatus como especialista de élite en circuitos ruteros y urbanos, mientras que el infortunio de Barber Motorsports Park sirvió como un dramático y decisivo punto de prueba de inicio de temporada que mostró su velocidad pura. A lo largo de 18 rondas de intensa competición, su segunda temporada con Arrow McLaren lo estableció como una fuerza principal en la parrilla, arrojando una brillante línea estadística de dos victorias, siete podios (incluido su primero en un óvalo), ocho resultados entre los cinco primeros, 14 top 10, una pole position, 91 vueltas lideradas y 535 puntos en total.

Christian Lundgaard, Arrow McLaren

Photo by: Penske Entertainment

Mientras tanto, O'Ward ofreció otra temporada característicamente ardiente, encabezando al equipo con tres victorias en carrera.

La campaña del mexicano alcanzó un crescendo inolvidable durante el caótico fin de semana de doble carrera en Milwaukee a finales de agosto. Con la Carrera 1 suspendida y trasladada al domingo después de la Carrera 2, O'Ward afrontó la rara y agotadora perspectiva de disputar dos carreras completas el mismo día exacto. Pilotando con precisión suprema, barrió ambas mangas en la Milwaukee Mile, logrando una hazaña no vista en las carreras de IndyCar durante 45 años, desde que Rick Mears consiguió una doble victoria en Atlanta en 1981. Al hacerlo, también grabó su nombre junto al de otras leyendas como Mario Andretti, Dan Gurney, Johnny Rutherford, Al Unser Sr. y Bobby Unser, mientras cimentaba un brillante doble podio para el equipo (en la Carrera 2) junto a Lundgaard. A lo largo de 18 rondas de intensa competición, su empuje implacable arrojó una línea estadística de tres victorias, seis podios, nueve resultados entre los cinco primeros, 13 top 10, dos pole positions y 184 vueltas lideradas camino a 522 puntos.

El punto culminante absoluto de la temporada de Arrow McLaren, sin embargo, llegó durante un soleado fin de semana del Cuatro de Julio en el Mid-Ohio Sports Car Course. Allí, O'Ward y Lundgaard coparon la primera fila en la clasificación y ejecutaron una carrera táctica impecable para entregar el primer 1-2 de McLaren Racing en la historia de IndyCar. Lundgaard controló las 41 vueltas iniciales antes de que O'Ward hiciera su movimiento decisivo en la Vuelta 42, sellando un hito histórico que se erigió como el indiscutible punto destacado organizativo del año.

Pato O'Ward, Arrow McLaren

Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

El equipo también dio famosamente la bienvenida de vuelta a la parrilla al ganador de la Indy 500 de 2014 Ryan Hunter-Reay con una popular cuarta inscripción liderada por un veterano en Indianapolis en mayo, añadiendo una profundidad técnica invaluable a los preparativos para el Speedway. Por desgracia, la búsqueda de Hunter-Reay de una segunda Indy 500 terminó prematuramente tras 17 vueltas debido a un accidente.

A pesar de un punto alto de cinco victorias totales en toda la organización y un total combinado de 10 apariciones en el podio, la temporada no estuvo exenta de corrientes turbulentas de fondo.

Nolan Siegel vivió un difícil año de desarrollo en su segunda campaña a tiempo completo, mostrando destellos de velocidad en los márgenes del top 12 antes de acabar finalmente 20.º en la clasificación, lidiando con problemas de consistencia que pusieron de relieve la empinada curva de aprendizaje y que se tradujeron en cero top 5, cuatro top 10, 13 vueltas lideradas y 234 puntos en total. Además, las dudas subyacentes sobre la química en el garaje y una decepcionante Indianapolis 500 sirvieron como recordatorios aleccionadores de que Arrow McLaren aún busca la consistencia metronómica y libre de errores necesaria para destronar a Chip Ganassi Racing a lo largo de una campaña completa de 18 rondas.

En última instancia, la temporada 2026 fue un enorme paso adelante marcado por una compleja evolución interna para Arrow McLaren. Al consolidar a dos pilotos firmemente dentro del top cinco del campeonato, el equipo liderado por Tony Kanaan demostró que posee todos los ingredientes brutos y la potencia de ingeniería necesarios para conquistar un título de IndyCar. Sin embargo, mientras la organización gira hacia 2027 —despidiéndose de Lundgaard y Siegel y dando la bienvenida a una potente alineación veterana con el seis veces campeón de la serie Scott Dixon y el ganador de la Indianapolis 500 Felix Rosenqvist junto a O'Ward—, la forma en que la dirección navegue la siguiente fase durante esta transición dictará si 2026 sigue siendo un brillante peldaño o el preludio directo a la gloria absoluta del campeonato.

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