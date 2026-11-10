IndyCar

Resumen de la temporada 2026 de IndyCar: AJ Foyt Racing

Una turbulenta temporada 2026 puso a prueba a Foyt Racing, pero el brillo en los óvalos y el desarrollo de su novato mantuvieron al legendario equipo en terreno firme

Joey Barnes

Publicado: 10 nov 2026, 22:18

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Caio Collet, AJ Foyt Enterprises Chevrolet, ahead of teammate Santino Ferrucci

Foto de: Geoff Miller / Lumen via Getty Images

Para A.J. Foyt Racing, la temporada 2026 en la IndyCar Series fue un ejemplo de manual de resiliencia ante una forma fluctuante.

La legendaria escuadra se mantuvo como una amenaza persistente y combativa en la zona media durante un año turbulento.

Santino Ferrucci volvió a liderar el Chevrolet #14, con una campaña exigente que incluyó cuatro top 10 camino de terminar 17.º en la clasificación del campeonato con 280 puntos.

La campaña del piloto de Connecticut volvió a encontrar su momento más fuerte en la carrera más importante de IndyCar. Firmó otro mes de mayo estelar en Indianápolis, saliendo quinto y manteniéndose cerca del frente para conseguir un trabajado octavo puesto en la 110.ª edición de las 500 Millas de Indianápolis. El resultado amplió su propio récord, con ocho resultados consecutivos entre los 10 primeros para comenzar una carrera en “The Greatest Spectacle in Racing”.

Aunque logró tres top 10 en Barber Motorsports Park (octavo), Road America (noveno) y en las calles de Markham (10.º), el equipo siguió afrontando una exigente curva de desarrollo en circuitos ruteros y urbanos. El auto #14 se encontró con frecuencia luchando entre el denso tráfico de la zona media durante las sesiones de clasificación, lo que aumentó aún más la importancia de las remontadas del domingo. Si bien el estilo agresivo de Ferrucci y su ejecución en carrera salvaron regularmente puntos valiosos en trazados más sinuosos, mejorar el ritmo a una vuelta sigue siendo un claro foco para el grupo de ingeniería. Fue una campaña aguerrida y de gran esfuerzo que subrayó su fortaleza en óvalos, al tiempo que puso de relieve el trabajo pendiente para desbloquear un ritmo constante en todos los tipos de circuitos.

Larry Foyt, President of AJ Foyt Enterprises

Photo by: Geoff Miller / Lumen via Getty Images

Al otro lado del garaje, el muy valorado prospecto Caio Collet dio el salto al principal campeonato de monoplazas de Norteamérica, haciéndose cargo del Chevrolet #4 en su campaña de debut. Tras ascender desde las categorías júnior de Indy NXT, donde logró tres victorias camino de ser subcampeón en 2025, Collet afrontó la notoriamente empinada curva de aprendizaje de la IndyCar Series, terminando finalmente 24.º en el Campeonato de Pilotos - a dos posiciones del importantísimo Leaders Circle - con 203 puntos.

El brasileño llamó la atención desde el principio durante un electrizante mes de mayo en Indianápolis. En las pruebas de clasificación de su primer fin de semana de calificación para las Indy 500, brilló al avanzar al Fast 12 y marcar inicialmente el 10.º mejor tiempo para asegurarse el reconocimiento como el novato más rápido del pelotón. Sin embargo, el golpe llegó después de la clasificación, cuando la inspección técnica reveló una infracción relacionada con las directrices de los componentes de los brazos en A de la suspensión, atribuida por la dirección del equipo a un fallo interno de comunicación. Despojado de sus tiempos del Fast 12, Collet fue relegado al 32.º puesto de la parrilla de salida.

Sin desanimarse, Collet protagonizó una remontada estelar durante la prueba estelar de 500 millas, abriéndose paso entre el pelotón para liderar nueve vueltas y rodar firmemente dentro del top 15. Estaba llamando a la puerta de un notable resultado entre los 10 primeros, marchando 11.º a falta de solo nueve vueltas, antes de que un accidente en la fase final arruinara cruelmente su día. Por desgracia, eso se convirtió en la tónica, ya que el extenuante tramo de verano trajo un bajón a mitad de temporada, dejándole solo un resultado entre los 10 primeros (Washington, D.C.) como balance de toda la campaña.

Con una campaña complicada ya en el retrovisor y una alianza técnica continuada con Team Penske, AJ Foyt Racing avanza con una alineación de pilotos renovada para el próximo año, con Dennis Hauger - el Novato del Año 2026 de IndyCar - llegando desde Dale Coyne Racing, junto al debutante Josh Pierson. Ferrucci sigue siendo una posibilidad para un tercer auto en las Indy 500 del próximo año, mientras Collet busca en otra parte su próxima oportunidad.

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