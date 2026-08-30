Resultados oficiales de la doble jornada de IndyCar 2026 en Milwaukee
Pato O'Ward ganó las dos carreras del domingo, mientras que Alex Palou se hizo con su
Pato O'Ward ganó ambas carreras en Milwaukee este domingo; ahora suma 12 victorias en su trayectoria, tres de las cuales ha logrado en la temporada 2026.
O'Ward se impuso en la primera carrera de la jornada (que en realidad correspondía a la segunda prueba del calendario del fin de semana), acompañado en el podio por Scott McLaughlin y Christian Lundgaard.
En la segunda carrera del día (que en realidad era la primera), O'Ward arrebató el liderato a David Malukas en la última reanudación, dejando a este último con su sexto segundo puesto en la categoría mientras sigue buscando su primera victoria. Rinus VeeKay se adjudicó el último lugar del podio tras arrebatárselo a McLaughlin al sortear el tráfico de pilotos doblados.
O'Ward es el primer piloto desde Rick Mears en 1981 que gana dos carreras de IndyCar en un mismo día.
IndyCar Milwaukee Carrera 1
|cla
|#
|driver
|team
|laps
|time
|gap
|int
|mph
|pits
|retirement
|pts
|1
|5
|Patricio O'Ward
|Arrow McLaren
|250
|-
|5
|2
|12
|David Malukas
|Team Penske
|250
|1.7535
|1.754
|1.754
|5
|3
|76
|Rinus VeeKay
|Juncos Hollinger Racing
|250
|2.8641
|2.864
|1.111
|5
|4
|3
|Scott McLaughlin
|Team Penske
|250
|5.2225
|5.223
|2.358
|6
|5
|21
|Christian Rasmussen
|Ed Carpenter Racing
|250
|7.2108
|7.211
|1.988
|6
|6
|7
|Christian Lundgaard
|Arrow McLaren
|250
|7.7279
|7.728
|0.517
|5
|7
|2
|Josef Newgarden
|Team Penske
|250
|8.8271
|8.827
|1.099
|6
|8
|28
|Marcus Ericsson
|Andretti Global
|250
|9.8435
|9.844
|1.016
|5
|9
|66
|Marcus Armstrong
|Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|250
|15.2149
|15.215
|5.371
|5
|10
|10
|Alex Palou
|Chip Ganassi Racing
|250
|15.9026
|15.903
|0.688
|6
|11
|45
|Louis Foster
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|250
|16.0861
|16.086
|0.183
|5
|12
|47
|Mick Schumacher
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|250
|17.0485
|17.049
|0.962
|6
|13
|6
|Nolan Siegel
|Arrow McLaren
|250
|17.6015
|17.602
|0.553
|4
|14
|20
|Alexander Rossi
|Ed Carpenter Racing
|250
|18.1247
|18.125
|0.523
|6
|15
|27
|Kyle Kirkwood
|Andretti Global
|250
|20.8217
|20.822
|2.697
|7
|16
|8
|Kyffin Simpson
|Chip Ganassi Racing
|250
|22.5506
|22.551
|1.729
|6
|17
|60
|Felix Rosenqvist
|Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|250
|24.5998
|24.600
|2.049
|5
|18
|9
|Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|249
|1 lap
|7
|19
|18
|Romain Grosjean
|Dale Coyne Racing
|249
|14.0833
|1 Lap
|14.083
|7
|20
|14
|Santino Ferrucci
|A.J. Foyt Enterprises
|248
|1 lap
|7
|21
|19
|Dennis Hauger
|Dale Coyne Racing
|248
|1 lap
|7
|22
|77
|Ray Robb Sting
|Juncos Hollinger Racing
|248
|1 lap
|6
|23
|15
|Graham Rahal
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|246
|3 laps
|7
|24
|4
|Caio Collet
|A.J. Foyt Enterprises
|211
|38 laps
|5
|25
|26
|Will Power
|Andretti Global
|199
|50 laps
|5
IndyCar Milwaukee Carrera 2
|la
|#
|driver
|team
|laps
|time
|gap
|int
|mph
|pits
|retirement
|pts
|1
|5
|Patricio O'Ward
|Arrow McLaren
|250
|1:57'50.2411
|129.204
|5
|51
|2
|3
|Scott McLaughlin
|Team Penske
|250
|1:57'51.0327
|0.7916
|0.7916
|129.189
|4
|41
|3
|7
|Christian Lundgaard
|Arrow McLaren
|250
|1:57'52.9868
|2.7457
|1.9541
|129.153
|5
|35
|4
|12
|David Malukas
|Team Penske
|250
|1:57'53.5296
|3.2885
|0.5428
|129.143
|5
|32
|5
|10
|Alex Palou
|Chip Ganassi Racing
|250
|1:58'02.2850
|12.0439
|8.7554
|128.984
|5
|34
|6
|27
|Kyle Kirkwood
|Andretti Global
|250
|1:58'07.7721
|17.5310
|5.4871
|128.884
|5
|28
|7
|76
|Rinus VeeKay
|Juncos Hollinger Racing
|250
|1:58'08.9411
|18.7000
|1.1690
|128.863
|5
|27
|8
|21
|Christian Rasmussen
|Ed Carpenter Racing
|250
|1:58'13.0248
|22.7837
|4.0837
|128.788
|5
|25
|9
|28
|Marcus Ericsson
|Andretti Global
|250
|1:58'14.3249
|24.0838
|1.3001
|128.765
|5
|22
|10
|45
|Louis Foster
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|250
|1:58'17.1028
|26.8617
|2.7779
|128.714
|5
|20
|11
|20
|Alexander Rossi
|Ed Carpenter Racing
|249
|1:57'52.5731
|1 Lap
|1 Lap
|128.644
|5
|19
|12
|14
|Santino Ferrucci
|A.J. Foyt Enterprises
|249
|1:57'53.0768
|1 Lap
|0.5037
|128.635
|5
|18
|13
|47
|Mick Schumacher
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|249
|1:57'55.4059
|1 Lap
|2.3291
|128.593
|5
|17
|14
|26
|Will Power
|Andretti Global
|249
|1:57'55.9223
|1 Lap
|0.5164
|128.583
|5
|17
|15
|9
|Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|249
|1:57'58.1829
|1 Lap
|2.2606
|128.542
|5
|16
|16
|66
|Marcus Armstrong
|Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|249
|1:58'14.0740
|1 Lap
|15.8911
|128.254
|6
|14
|17
|6
|Nolan Siegel
|Arrow McLaren
|249
|1:58'14.6986
|1 Lap
|0.6246
|128.243
|5
|13
|18
|77
|Ray Robb Sting
|Juncos Hollinger Racing
|248
|1:57'59.6236
|2 Laps
|1 Lap
|128.000
|5
|12
|19
|8
|Kyffin Simpson
|Chip Ganassi Racing
|248
|1:58'06.4200
|2 Laps
|6.7964
|127.877
|5
|11
|20
|60
|Felix Rosenqvist
|Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|248
|1:58'06.9745
|2 Laps
|0.5545
|127.867
|5
|10
|21
|19
|Dennis Hauger
|Dale Coyne Racing
|248
|1:58'10.6482
|2 Laps
|3.6737
|127.801
|5
|9
|22
|15
|Graham Rahal
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|247
|1:58'05.9776
|3 Laps
|1 Lap
|127.370
|5
|8
|23
|4
|Caio Collet
|A.J. Foyt Enterprises
|246
|1:58'05.2528
|4 Laps
|1 Lap
|126.867
|4
|7
|24
|18
|Romain Grosjean
|Dale Coyne Racing
|155
|1:14'27.2482
|95 Laps
|91 Laps
|126.783
|4
|Collision
|6
|25
|2
|Josef Newgarden
|Team Penske
|150
|1:44'53.2142
|100 Laps
|5 Laps
|87.094
|3
|Collision
|6
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