Varios pilotos esperan con interés el nuevo formato de clasificación para el Gran Premio inaugural de Arlington de este fin de semana.

El estilo tradicional de "eliminación" para el primer y segundo segmento permanece sin cambios, pero el Fast Six tendrá nuevas tandas de clasificación de un solo coche y una sola vuelta en la lucha por la pole. El nuevo formato hará que el sexto clasificado más rápido del Segmento 2 salga primero durante el Fast Six y continúe en orden hasta el más rápido de la ronda anterior.

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Kyle Kirkwood, de Andretti Global, fue uno de los que apoyaron la modificación en la clasificación.

"Creo que es una gran idea", dijo Kirkwood. "Estamos en el negocio del entretenimiento y necesitamos entretener a los aficionados. Esta es una manera de hacerlo.

"El único matiz o quizás aspecto negativo es que los coches que salen primero van a tener mucho más calor en los frenos, calor en el coche, lo que hace que los neumáticos entren en temperatura más rápido. Y si es una sola vuelta, el que sale último, que probablemente sea tu coche más rápido, si sale último será el que tenga todo más frío. Así que hay un pequeño aspecto negativo ahí.

"Te gustaría ser el coche más rápido en pista y ser sexto en el Fast 12, pero obviamente eso no se elige. Será interesante ver cómo se desarrolla. Creo que es una buena idea. Es bueno para los aficionados. Es bueno para nuestro deporte. Pero, como pilotos, simplemente no quieres que sea algo como: 'Oh, hombre, no tuve suficiente temperatura en algo por culpa de esto'".

Este formato de Fast Six es actualmente exclusivo del circuito callejero temporal de 14 curvas y 2,73 millas, pero a Kirkwood no le molestaría verlo implementado también en otros circuitos mixtos y urbanos del calendario.

"Sí, creo que es una buena idea", dijo Kirkwood. "En los circuitos más largos está bien.

"Aquí va a estar bueno. Pero si vamos a un lugar, digamos Detroit, donde sales de boxes y haces cuatro curvas antes de empezar la vuelta, vas a querer ser uno de los primeros en salir para tener un poco más de temperatura en los neumáticos si usas usados; vas a querer un poco más de temperatura en el coche y en los frenos, en todo.

"Será más complicado en esos lugares, pero al final del día será lo mismo para todos. Si es una forma de igualar un poco el campo, quizás, entonces sí. Como dije, estamos en el negocio del entretenimiento".

El nuevo formato del Fast Six es una "idea fantástica"

David Malukas, Team Penske Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

David Malukas, quien se unió a Team Penske durante el receso entre temporadas, expresó opiniones similares.

"Es muy genial", dijo Malukas. "Es una idea fantástica. Será interesante ver cómo es el procedimiento con los neumáticos, el calentamiento de los neumáticos. Quizás aquí no sea un problema tan grande; es una vuelta muy larga, así que creo que estarás algo calentado.

"Estoy pensando que si siguen haciendo esto en otros circuitos, será interesante ver cómo será el procedimiento de calentamiento.

"Pero es muy genial, la presión, la intensidad. Siempre me encantó eso en la clasificación de los óvalos, donde vas uno por uno y sientes esa presión. Ahora tener eso también en el Fast Six es fantástico.

"Y hay más juego estratégico. Así que es una idea fantástica".

No es la primera vez que una variación de este formato de clasificación forma parte de la serie. Entre 2005 y 2007, la parrilla comenzaba con tandas de clasificación de un solo coche, con los seis más rápidos avanzando a una batalla grupal por la pole en los circuitos mixtos y urbanos.

Por lo tanto, este formato actualizado no es algo totalmente nuevo para el seis veces campeón de la IndyCar Series Scott Dixon.

"Sí, ya he visto esa película", dijo Dixon, piloto del Honda número 9 de Chip Ganassi Racing.

"He estado en ella. Ya lo hicimos antes. Fue hace bastante tiempo, quizá a mediados de los 2000 o algo así, así que para mí no es nada nuevo, obviamente. Creo que para la mayoría de la parrilla probablemente sea algo nuevo, o quizá solo sea yo. Ni siquiera estoy seguro, así que creo que está bien, cambiar un poco las cosas.

"Una vez que estás dentro del Fast Six, no creo que la estrategia importe demasiado. Aún tienes mucho con lo que jugar, pero creo que es divertido para IndyCar cambiar ese tipo de cosas".

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