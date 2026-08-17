Pato O’Ward transformó lo que comenzó como un fin de semana de pesadilla en un resultado extraordinario, remontando desde la 23.ª posición de salida hasta cruzar la meta en quinto lugar durante la caótica carrera Ontario Honda Dealers Indy.

"Vaya, ha sido un fin de semana realmente pésimo, así que fue muy agradable terminarlo entre los cinco primeros y con una carrera sólida", comentó O’Ward.

Al volante del Chevrolet n.º 5 de Arrow McLaren en el circuito urbano temporal de 2,19 millas y 12 curvas, O’Ward no perdió tiempo en recuperar terreno. Ganó cinco posiciones tan solo en la primera vuelta, marcando de inmediato la pauta para una remontada implacable a través del pelotón.

La batalla de 90 vueltas estuvo lejos de ser un camino de rosas. Al principio de la carrera, el mexicano recibió un toque por detrás en la curva cerrada (horquilla), lo que estuvo a punto de hacerlo trompear y poner en peligro su remontada antes de que esta pudiera cobrar impulso. Sin embargo, logró recuperar el control de su monoplaza y salvar un resultado estelar, cruzando la meta como el piloto de Chevrolet mejor clasificado. Lideró la actuación de Arrow McLaren, terminando justo por delante de su compañero de equipo Christian Lundgaard, quien había partido desde la primera fila en segunda posición antes de retroceder hasta el sexto puesto.

Aunque satisfecho por haber logrado un puesto entre los cinco mejores, O’Ward no se anduvo con rodeos al describir la naturaleza agresiva y llena de contactos de las reanudaciones de la carrera.

"Fue una locura ahí fuera; en cada reanudación parecía que estábamos en los coches chocones", dijo O’Ward. "No creo que nadie te deje pasar sin que haya contacto. Siento que el nivel de conducción se está volviendo una locura: o los chocas tú o te chocan a ti".