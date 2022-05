O'Ward hizo las paces y está cerca de un nuevo acuerdo con Arrow McLaren SP

Tras conocerse que su rival Colton Herta, piloto de Andretti Autosport, probará un coche de Fórmula 1 de McLaren, se han producido roces entre O'Ward y su equipo, y el piloto mexicano ha declarado estar abierto a otras ofertas. Las especulaciones en torno a su futuro en Arrow McLaren SP no fueron del todo apaciguadas por el CEO de McLaren, Zak Brown, que solo las calificó como "ruido infundado".

Ahora ha llegado una confirmación sobre la situación real por parte de O'Ward cuando se bajó de su coche luego de cruzar la meta victorioso en Barber.

"Hombre, es una mierda estar en guerra dentro de tu propio equipo. Me alegro de que haya habido conversaciones muy positivas para el futuro, y quería hacerlo por estos chicos. Quería hacerlo por Arrow McLaren SP, el equipo Chevy", dijo.

Preguntado por Motorsport.com sobre lo cerca que estaba de un nuevo acuerdo con AMSP, O'Ward declaró: "Diría que está cerca. Pero sinceramente, ya estamos en la temporada, así que no quiero preocuparme por ello. Creo que las cosas se arreglarán".

"Ha habido conversaciones muy positivas. Creo que el ambiente en el equipo es fantástico. Creo que eso es lo que necesitamos de cara al mes de mayo. El resto creo que se hará por sí solo".

"No tengo una fecha para ti. Supongo que cuando se firme, probablemente lo verás en algún medio de comunicación, probablemente serás uno de los primeros en saberlo, en realidad".

El presidente del equipo, Taylor Kiel, añadió: "Sí, lo que dijo Pato. Estamos en un buen lugar", antes de que O'Ward interviniera con: "¡Todo sonrisas y unicornios, hombre!".

Ganador Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet se toma una selfie con el equipo Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

O'Ward, cuyas tres primeras victorias han llegado en un óvalo (Texas 2021), en un circuito urbano (Detroit 2021) y ahora en un circuito mixto realizó una carrera muy controlada en Barber Motorsports Park. Tras haber sido superado en la pole por Rinus VeeKay, piloto del Ed Carpenter Racing-Chevrolet, O'Ward se mantuvo a 2,5 segundos del joven neerlandés durante el primer y segundo stint.

Luego, en la vuelta de entrada a boxes, O'Ward se acercó a la cola del coche de ECR, ayudado en parte por Jimmie Johnson que retenía ligeramente al líder, y salieron del pitlane cabeza con cabeza. En la subida a la curva 5, O'Ward se acercó a VeeKay, y cuando su presa se movió a la izquierda para proteger la línea interior en la zona de frenada, el piloto del AMSP lo rodeó por fuera para tomar el liderazgo.

Dos vueltas más tarde, Palou salió de los boxes entre ambos, y se mantuvo como la única amenaza de O'Ward hasta el final de la carrera. Pero el defensor del título no se acercó a un segundo de O'Ward hasta que el piloto del AMSP aflojó en la última vuelta.

"Creo que fue una carrera de ritmo muy lento", dijo O'Ward, que en la misma pista en 2021 había terminado cuarto después de ejecutar una estrategia de tres paradas. "El año pasado hicimos la estrategia que no hicimos hoy. Hoy fue un poco diferente en términos de ver realmente dónde nos llevarían estos neumáticos en términos de negros a rojos, rojos a negros. Pero ha estado bien. Creo que lo hemos conseguido. Hemos sido muy pacientes".

"Rinus fue muy rápido. Alex también lo fue. Creo que fue una situación de seguir al líder. Cuando se presentaron las oportunidades, pudimos aprovecharlas, sí, para desafiar a estos chicos por el liderato de la carrera".

Describiendo el adelantamiento ganador, el mexicano dijo: "Sabía que la única oportunidad que iba a tener era en ese momento. Como he dicho, es un circuito tan rápido y fluido en el que te mantienes en un segundo y probablemente puedes llegar a estar a siete décimas del coche de delante una vez que sus neumáticos se calientan. Es muy difícil atacar, sobre todo si ellos también siguen la misma estrategia de ahorro de combustible, 'push to pass', etc".

"Sí, fue una buena lucha. Creo que fue muy agradable correr junto a alguien con quien siento que siempre nos respetamos cuando corremos. Creo que es fantástico tener eso cuando estás luchando por el liderato".

Galería: Las fotos de la victoria de Pato O'Ward en Barber:

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

