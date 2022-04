O'Ward hoy ve "cero factible" volver a probar con McLaren en F1

El piloto mexicano tuvo un período de gran romanticismo con McLaren en IndyCar desde que se unió al equipo en 2020, especialmente en la pasada temporada, cuando logró dos victorias, tres poles y un total de cinco podios para llegar al final del campeonato siendo uno de los contendientes al título.

El hecho de haber logrado ganar le permitió probar con McLaren en la Fórmula 1 en los ensayos de postemporada de diciembre de 2021 en Abu Dhabi y la relación parecía ir viento en popa con la organización que lidera Zak Brown.

Sin embargo, desde que McLaren anunció el mes pasado que Colton Herta, piloto del equipo de Andretti en IndyCar, completaría un programa de pruebas de F1 este año con la escudería británica, algo parece que se rompió para O'Ward.

El propio mexicano admitió a poco de conocerse esa noticia que su futuro era incierto tras el acuerdo de Herta -algo lo cual Brown descartó- y ahora volvió a mostrarse en la misma sintonía en una entrevista con ESPN.

Preguntado si veía posible, una vez que termine la temporada de IndyCar, probar nuevamente con McLaren en algún viernes de gran premio, posiblemente en México o Estados Unidos, O'Ward tuvo una respuesta clara.

"Me encantaría, claro que me encantaría. Ahorita no hay nada sobre la mesa de eso. A mí no me van a subir sin yo firmar algo, entonces hasta que yo no firme algo yo sé que eso es cero factible", indicó.

"Yo creo que los dos, dijo al ser consultado si su referencia era a firmar para seguir en IndyCar o un contrato directo con McLaren en F1.

"O sea, al final del día es algo que ellos usan y pueden usar como una esferita, como una zanahoria. Soy sincero, yo creo que, si me hubieras preguntado antes diciembre o en diciembre te habría dicho sí, ahorita la verdad, no sé qué pensar", explicó.

Patricio O'Ward, McLaren, durante su test en Abu Dhabi en diciembre de 2021. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

En cuanto a la llegada de Herta a McLaren, O'Ward siente que se ha generado un duelo particular con él, pero se encargó de aclarar que no cuentan con las mismas herramientas en IndyCar y que, cuando sí fue el caso en Indy Lights, el mexicano quedó por delante.

"Lo que yo puedo es hacer mi chamba, en lo mejor que yo pueda con las cosas que me den para poder hacer el trabajo. Pero lo que mucha gente tiene de captar, es que Colton (Herta) y yo estamos en la misma serie, no estamos en la misma posición, no estamos en el mismo escenario y no tenemos las herramientas iguales y no les tengo que platicar qué pasó cuando sí teníamos las herramientas iguales", dijo, recordando tácitamente cuando fue campeón sobre el estadounidense en la serie previa a IndyCar en 2018.

"No me puedo enfocar en eso, claro me encantaría, les quiero ganar a todos, pero yo en la posición en la que estoy es diferente a la que él está. Él toda su carrera de IndyCar ha estado en un carro que es capaz de ser campeón, yo no", agregó.

O'Ward: "Tengo el talento para ganar en Fórmula 1"

Por otro lado, O'Ward, quien luego del test con McLaren en Abu Dhabi no tuvo problema en plantear que tiene "un máximo de dos años" para llegar a la F1, siente confianza total en que se luciría si estuviera en la máxima categoría.

"¿Tengo el talento para estar ganando en Fórmula 1? Sí. Sí lo tengo y sé que lo tengo, porque yo he corrido con muchos de los que están ahí y les he ganado. El punto es que es diferente cómo yo me he desarrollado y cómo ellos se han desarrollado, ellos han estado en Europa han tenido oportunidades muy diferentes a las mías y yo he tenido oportunidades muy diferentes en Estados Unidos. Entonces es difícil, es realmente difícil, pero si llega la oportunidad sí estoy más que listo", aseguró.

Este fin de semana la IndyCar su tercera carrera de la temporada 2022 en Long Beach, donde O'Ward necesita un buen resultado tras finalizar 12° y 15° en las dos primeras citas, disputadas en San Petersburgo y Texas, lo cual lo tiene 13° en el campeonato.