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IndyCar Road America

Pato O'Ward protesta contra los neumáticos de IndyCar en Road America

O'Ward dijo que cada nuevo juego de neumáticos blandos se sentía como "lanzar una moneda" después de clasificarse 10º para la carrera de IndyCar del domingo

Joey Barnes
Joey Barnes
Edited:
Pato O'Ward

ELKHART LAKE, WISCONSIN - JUNE 20: #5: Pato O'Ward, Arrow McLaren Chevrolet during the NTT INDYCAR Series XPEL Grand Prix at Road America on June 20, 2026 in Elkhart Lake, Wisconsin

Foto de: Photo by Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Pato O'Ward se quedó buscando respuestas después de clasificarse 10º para el XPEL Grand Prix del domingo en Road America.

El mexicano de 27 años, que actualmente ocupa el quinto lugar en la clasificación del campeonato de la IndyCar Series, marcó una vuelta lanzada de 1m,44.4003s en el circuito mixto de 4.014 millas y 14 curvas. Fue una caída significativa respecto a su tiempo de referencia de 1m44.0029s en la segunda práctica del sábado por la mañana, donde fue el único piloto que salió e intentó una tanda con un juego de neumáticos alternativos más blandos.

Cuando fue entrevistado por FOX Sports, O'Ward admitió que la estrategia de usar alternativos en la práctica los ayudó a ajustar temprano el balance de su #5 Arrow McLaren Chevrolet, pero esos datos aparentemente se fueron por la ventana cuando comenzó la clasificación.

Pato O'Ward, Arrow McLaren

Pato O'Ward, Arrow McLaren

Photo by: Geoff Miller / Lumen via Getty Images

"Me ayudó simplemente a conseguir un mejor balance sobre dónde estaba el auto, debatiendo si quizá deberíamos haber ido con negros [compuesto primario más duro] allí", dijo O'Ward.

"Es que… los neumáticos han sido tan raros de un juego a otro, como que el auto se ha transformado por completo usando dos juegos de blandos, pero incluso varios (pilotos), como (Alex) Palou, perdieron seis décimas de la Q1 a la Q2. Yo perdí tres décimas, tres décimas y media. Es muy extraño, muy, muy extraño. Sabíamos que este neumático blando ya estaba funcionando bastante raro en comparación con donde estaba el primario.

"Sí, en general pensé que teníamos un poco más para dar allí y al menos pelear. Pero estaba simplemente patinando ahí fuera. El auto simplemente se deslizaba mucho. Y realmente no creo que la pista haya cambiado tanto como para tener esos problemas tan exponenciales como lo fueron. Así que parece que no somos los únicos. Incluso (Will) Power, creo, perdió seis décimas de la Q1 a la Q2 con el mismo juego de neumáticos nuevos. Así que no lo sé."

Pato O'Ward, Arrow McLaren

Pato O'Ward, Arrow McLaren

Photo by: Penske Entertainment

Con una carrera de 55 vueltas por delante, todavía hay bastante optimismo para O'Ward, que tiene dos podios en sus ocho salidas anteriores en el circuito ubicado en Elkhart Lake, Wisconsin.

"En este punto, todo lo que podemos hacer es realmente intentar maximizar lo que creemos que necesitamos para la carrera", dijo O'Ward. "Y, ya sabes, hasta ahora ha sido un fin de semana muy tranquilo. Pero, sí, yo solo digo que cada vez que pones un juego nuevo de blandos, se siente como lanzar una moneda al aire sobre lo que obtendrás del auto. Así que solo tenemos que agachar la cabeza para mañana y abrirnos camino hacia adelante lo mejor que podamos."

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