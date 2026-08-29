Pato O'Ward arranca primero el sábado en la IndyCar pese a no lograr la pole en Milwaukee

Scott McLaughlin y Alex Palou lograron las poles para la ronda doble de IndyCar en The Milwaukee Mile.

La sesión de clasificación a dos vueltas vio cómo la primera vuelta determinó la parrilla para la Carrera 1, prevista para más tarde hoy (2:30 p.m. hora del Este de EE.UU.), mientras que la segunda vuelta fijó la parrilla para la Carrera 2 del domingo (1 p.m. hora del Este de EE.UU.).

Al volante del Chevrolet #3 de Team Penske, McLaughlin registró una vuelta inicial de 165.536mph para llevarse la pole de la Carrera 1. Palou, vigente campeón y cuatro veces campeón de la IndyCar Series, al volante del Honda #10 de Chip Ganassi Racing, fue el último piloto en salir y marcó una segunda vuelta de 164.658mph, lo que desbancó a Pato O'Ward, de Arrow McLaren, por un estrecho margen de 0.0003s.

McLaughlin será acreditado con la pole de la Carrera 1, pero no saldrá desde la primera posición tras recibir una penalización en parrilla por un cambio de motor no aprobado. Palou, que marcó la segunda vuelta inicial más rápida, y el tercero más rápido, David Malukas, recibieron la misma penalización. Eso asciende a O'Ward, cuarto más rápido en las vueltas iniciales con 164.019mph, a la pole de salida de la Carrera 1.

Ninguna de las penalizaciones por cambio de motor no aprobado antes de la Carrera 1 se traslada a la Carrera 2.

Resumen de la clasificación

Sting Ray Robb, de Juncos Hollinger Racing, fue el primer piloto en salir a pista, con 159.564mph en su vuelta inicial y una segunda vuelta de 159.392mph.

El debutante Mick Schumacher fue el segundo en salir y registró vueltas consecutivas de 162.344mph y 163.244mph en el Honda #47 de Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL). Ambas vueltas lo colocaron en la pole provisional.

Su colega rookie Caio Collet salió tercero en el Chevrolet #4 de AJ Foyt Racing, marcando una vuelta inicial de 160.033mph antes de respaldarla con una de 159.847mph.

Christian Rasmussen, que consiguió su primera victoria en IndyCar en Milwaukee el año pasado y también estuvo involucrado en un accidente durante los entrenamientos del viernes, salió cuarto en un Chevrolet #21 de ECR reconstruido. Marcó una primera vuelta de 161.015mph, con una segunda de 160.409mph.

Hauger registró una primera vuelta de 163.192mph y una segunda vuelta de 161.253mph.

El debutante de Dale Coyne Racing, Dennis Hauger, que fue segundo más rápido en los entrenamientos, fue el quinto piloto en pista. Hauger registró una primera vuelta de 163.192mph y una segunda vuelta de 161.253mph. La primera vuelta de Hauger desbancó a Schumacher de la pole provisional para la Carrera 1.

El siguiente fue Louis Foster, de RLL, que registró una vuelta inicial de 163.011mph y una última vuelta de 162.910mph.

Nolan Siegel, que se accidentó en los entrenamientos, salió séptimo en el Chevrolet #6 de Arrow McLaren, registrando un par de vueltas de 155.959mph y 157.754mph, respectivamente.

El octavo piloto en salir a pista fue Romain Grosjean, de Dale Coyne Racing, y registró vueltas consecutivas de 162.379mph y 160.260mph.

Santino Ferrucci, de AJ Foyt Racing, el noveno piloto en salir a pista, hizo una primera vuelta de 159.040mph, con una segunda en 159.595mph.

Alexander Rossi fue el siguiente y registró una primera vuelta de 162.536mph antes de clavar una marca de 160.745mph en su segunda vuelta en el Chevrolet #20 de ECR. Marcus Armstrong, de Meyer Shank Racing salió 11º y marcó una primera vuelta de 161.163mph, con 162.331mph en su segunda vuelta.

El 12º piloto en salir a pista fue Graham Rahal, de RLL, que registró una vuelta inicial de 160.651mph antes de una segunda de 160.309mph.

Kyffin Simpson fue el siguiente piloto en el Honda #8 de Chip Ganassi Racing (CGR), con una primera vuelta de 161.065mph y una pasada de 160.313mph en su segunda vuelta.

El seis veces campeón de la IndyCar Series, Scott Dixon, siguió a su compañero de equipo en CGR como el 14º piloto en clasificar, con una primera vuelta de 161.820mph antes de una segunda vuelta de 162.153mph.

Rinus VeeKay, de Juncos Hollinger Racing, fue el 15º piloto en salir a pista y logró vueltas consecutivas de 160.978mph y 161.776mph, respectivamente.

Will Power, de Andretti Global y dos veces campeón de IndyCar, salió a pista después de VeeKay y marcó 163.220mph en su primera vuelta antes de una segunda vuelta de 163.243mph.

McLaughlin era el siguiente. Se disparó hasta una vuelta inicial de 165.536mph - para hacerse con la pole provisional - antes de caer a 162.560mph en su segunda vuelta.

Fue Felix Rosenqvist, de Meyer Shank Racing, el 18º piloto en salir a pista. La primera vuelta del sueco fue de 163.183mph, y la respaldó con una salida de 162.667mph.

Su compatriota sueco Marcus Ericsson le siguió en el Honda #28 de Andretti Global. Hizo una primera vuelta de 161.896mph, con una segunda vuelta de 161.623mph.

El siguiente fue el dos veces campeón de la IndyCar Series, Josef Newgarden, que tuvo una vuelta inicial de 163.771mph en el Chevrolet #2 de Team Penske. Logró una segunda vuelta de 163.767mph para arrebatarle a Schumacher la pole provisional en la Carrera 2.

O'Ward, que ocupa el quinto puesto en la clasificación del campeonato, encabezó la tanda de los últimos cinco pilotos en salir. O'Ward registró una primera vuelta de 164.019mph, suficiente para ser segundo provisional en la general, con una segunda vuelta lo bastante rápida como para desbancar a Newgarden de la pole provisional en la Carrera 2 con un registro de 164.655mph.

Malukas, de Team Penske, salió a continuación y arañó una vuelta inicial de 164.058mph para situarse por delante de O'Ward en la Carrera 1, con una segunda vuelta significativamente lejos de la referencia en 161.615mph.

Christian Lundgaard, al volante del Chevrolet #7 de Arrow McLaren, marcó una primera vuelta de 162.573mph antes de completar una segunda vuelta de 162.087mph.

Kyle Kirkwood, de Andretti Global, que estuvo involucrado en el accidente de entrenamientos con Rasmussen el viernes, fue el penúltimo piloto en salir. El piloto de Florida tuvo un movimiento en su vuelta de calentamiento antes de una primera vuelta nerviosa de 159.919mph y una segunda de 159.234mph.

Palou fue el último piloto en salir a pista en la sesión de clasificación. Extrajo un registro de 164.147mph en la primera vuelta, antes de arrebatarle por poco a O'Ward la pole de la Carrera 2 con una vuelta de 164.658mph.