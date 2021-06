Palou será penalizado en Detroit con seis posiciones

El piloto número 10 de Chip Ganassi Racing es el primer piloto en caer víctima de una regla introducida en 2020, según la cual un cambio de motor "temprano" incurre en una penalización de seis lugares en la parrilla en circuitos permanentes o callejeros y de nueve posiciones en óvalos.

El auto de Palou requirió un nuevo motor Honda después de la práctica final del Carb Day para las 500 Millas de Indianápolis, momento en el que ya se habían instalado todos los motores de carrera para la Indy 500, cuando HPD detectó un problema no especificado, según un portavoz.

El español pasó a pelear por la victoria con Helio Castroneves, y su segundo puesto, en la única carrera de dobles puntos de la serie, lo deja liderando la pelea por el campeonato por 36 puntos, con 10 carreras por disputas.

Pero Palou, por lo tanto, perderá seis lugares para la primera de las carreras de 70 vueltas del sábado en la pista de Belle Isle de 2.35 millas.

"Eso va a hacer que nuestras cosas sean realmente difíciles, pero intentaremos tener una estrategia buena y limpia, estaremos ahí arriba para el final de la competencia”, dijo el español.

Aunque este es el segundo año de Palou en IndyCar, este será su primer visita a Detroit, ya que el evento del año pasado el evento fue cancelado como resultado de la pandemia. También hay solo una práctica de 75 minutos antes de la clasificación para la primera carrera, pero dijo que llega con una mentalidad positiva.

“La pista se ve increíble, llena de brincos”, dijo, “pero creo que el diseño es agradable en el circuito callejero. Es muy bueno para mí que haya una carrera doble, así que sé que tengo una segunda oportunidad el domingo… El equipo Chip Ganassi Racing obtuvo buenos resultados en el 2019 y el 2018, así que estoy deseando que llegue el fin de semana”.

“El equipo tuvo muy buenos resultados los últimos años, así que sé que Scott va a ser rápido, Marcus consiguió su primer podio allí en el 2019, así que va a ser muy rápido, y sí, podré aprender de todos ellos y espero que podamos estar allí”.

“Nunca he estado en ese circuito y también es más difícil ponerse al día. Pero está bien. Es lo que es. Es lo que tenemos. Tenemos una hora y 15 de práctica, así que intentaremos aprovecharla al máximo, intentaremos correr tanto como sea posible, y lo que me da un poco de confianza es que en el GP de Indianápolis nos perdimos la primera práctica porque tuvimos un problema y pudimos estar ahí arriba en la clasificación. Así que creo que deberíamos estar bien en Detroit, solo tenemos que mantener la concentración”.

El español dijo que para no llegar con una hoja en blanco ha trabajado en el simulador para entender el circuito.

“Me he estado preparando mucho en la simulación, solo para mí, sin tener relación con la puesta a punto. Lo he estado haciendo en casa, solo porque es muy importante en un circuito callejero conocer realmente los baches, para realmente obtener algunas referencias. También, hemos estado trabajando con el equipo haciendo los deberes de configuración para no tener que trabajar tanto durante el fin de semana de la carrera”.