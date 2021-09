Palou no piensa relajarse en Long Beach

Con un margen de 35 puntos sobre Patricio O'Ward, el piloto de Chip Ganassi Racing-Honda sólo necesita terminar 11º en las calles de Long Beach para llevarse el título.

E incluso si O'Ward queda segundo y no logra ninguno de los los puntos extra disponibles, a Palou le vale con disputar la carrera y quedar último. Y, en caso de empate a puntos, Palou se adjudicaría el título en base al número de victorias o, si O'Ward gana y empatan a puntos, en base al número de segundos puestos.

Tras conseguir el segundo puesto en el WeatherTech Raceway Laguna Seca, Palou declaró: "Obviamente, ayuda saber que tenemos un buen margen en lugar de necesitar ganar para conseguir el campeonato. Eso significa que hemos hecho un buen trabajo hasta ahora. Estoy contento con eso".

"Pero como decía Romain [Grosjean], él iba octavo en ese último stint y terminó tercero porque no había más vueltas, si no, habría ganado. En la IndyCar no puedes relajarte en ningún momento".

"Seguimos haciendo lo que hemos estado haciendo: correr duro, de forma inteligente y, con suerte, podremos conseguir ese campeonato sin necesidad de terminar 11º o algo así. Intentaremos conseguir el mejor resultado posible".

Más tarde añadió: "Estoy aliviado de haber conseguido siete podios esta temporada. No es que hayamos tenido suerte tres fines de semana. De hecho en realidad hemos tenido un poco de mala suerte".

"Ahora voy a Long Beach, donde nunca he competido. Pato y Newgarden sí lo ha hecho. Dixon también. Todos con los que estoy luchando han estado allí, no va a ser fácil. E incluso aunque solo necesite ser 11º, tengo que ser 11º. Así que, como ya dije, no voy a pensar en los puntos hasta la última parada en boxes".

Cuando Alexander Rossi hizo un trompo y Will Power sufrió un fallo eléctrico, Palou solo tuvo que centrarse en el poleman y finalmente ganador Colton Herta. Con pista despejada, Herta pudo estirar su ventaja, pero los pilotos doblados permitieron a Palou acercarse.

Cuando se le preguntó si podría haber luchado por la victoria, Palou admitió que "desgraciadamente no teníamos el ritmo que tenía Colton. Creo que con los neumáticos rojos y negros él tenía un poco más. En cuanto intenté alcanzarle, se me fueron los neumáticos. Sí, no podía ir tan rápido como él sin perder mis neumáticos...".

"Hubo algunos momentos en los que estuve apretando, sobre todo al principio de la carrera, cuando nos acercamos mucho. Tal vez habría tenido una oportunidad. Pero en cuanto me acercaba, él apretaba un poco más y se iba. Tenía un poco más de margen que yo".

"Lo seguí intentando, incluso al final. Pero, sí, esta vez él estuvo en otro mundo. Ha hecho un trabajo realmente bueno junto con el equipo para ser superior a lo que éramos nosotros este domingo".