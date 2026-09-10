Palou concluye con éxito la prueba de validación en óvalo del IR-28 para la IndyCar en Indianápolis
El pentacampeón de la IndyCar Series concluyó las pruebas antes de lo previsto tras completar toda la lista de comprobaciones del equipo para el coche de nueva generación de 2028.
Alex Palou, cinco veces campeón de la IndyCar Series y ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2025, completó el jueves la segunda jornada de pruebas de validación del IR-28 de IndyCar en el Indianapolis Motor Speedway, dando por concluida la sesión 15 minutos antes de lo previsto tras completar toda la lista de comprobaciones de su equipo.
Palou, en representación de los equipos Honda de Chip Ganassi Racing, tomó el relevo en las pruebas tras las primeras vueltas en óvalo realizadas el miércoles por Alexander Rossi, de ECR, que representaba a Chevrolet. Mientras Rossi completaba vueltas bajo un calor sofocante de 90 grados y una elevada humedad, un frente frío que se acercaba hizo bajar las temperaturas casi 10 grados el jueves, lo que proporcionó a IndyCar y al fabricante de chasis Dallara un espectro más amplio de datos ambientales.
El objetivo principal se centró en evaluar las configuraciones aerodinámicas y los ajustes extremos de la altura de la suspensión, más que en buscar tiempos de vuelta puros. Incluso sin centrarse en la velocidad, Palou señaló que el coche ganó ritmo de forma natural a lo largo de la sesión.
"Dimos muchas más vueltas de las que esperaba, teniendo en cuenta el tiempo, y el coche se comportó bien", afirmó Palou. "De hecho, alcanzamos bastante velocidad. Mejoramos más de 2 millas por hora a lo largo del día, y la verdad es que no tuvimos que esforzarnos demasiado para conseguirlo".
Al comparar la experiencia con el debut inicial del coche en el circuito de carretera del IMS de el mes pasado, Palou observó que la configuración ovalada resultaba mucho más familiar para los monoplazas actuales de la serie.
"En el circuito de carretera, es como si tuvieras que luchar mucho más con el coche y era bastante diferente", dijo Palou. "Aquí, aunque se notaba más fluido, me parece que es muy similar a nuestro coche actual".
Al final de la jornada, el equipo ajustó el coche para una última vuelta, ganando más de 1 mph —un salto que sorprendió a Palou, dado que no se trataba de una configuración específica para la clasificación—. El equipo también aprovechó la sesión para abordar los problemas de calor en la cabina señalados por Rossi durante la prueba del miércoles.
"Creo que la temperatura fue un problema para Rossi ayer, pero, de hecho, hicimos algunos cambios y pudimos activar un sistema de refrigeración disponible en este coche que no tenemos en el actual", explicó Palou. "Y funcionó muy bien. Así que sí, solo me quedan un par de detalles por pulir, no en cuanto al rendimiento, como en los circuitos de carretera".
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