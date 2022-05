O'Ward: el viernes ha sido aterrador con el viento

El Fast Friday ha visto cómo los turbos BorgWarner de los motores de Chevrolet y Honda han pasado de 1,3 a 1,5 bares, lo que supone un aumento de aproximadamente 80 CV, para que los equipos puedan reducir la carga aerodinámica y comprobar su potencial de cara a la clasificación de este fin de semana.

Pero hoy se han registrado ráfagas de viento de hasta 38 mph, y están dando a los coches un viento en contra en la recta delantera, inmovilizando el morro y, por tanto, provocando un sobreviraje en la curva 1, y luego empujando a los coches en la curva 2 antes de que se dirijan a la recta trasera con viento de cola. Ese empuje ayudó al Ed Carpenter Racing-Chevrolet de Conor Daly a pasar por la curva 3 a 243,724 mph, pero como muchos otros, no completó una simulación de calificación completa.

El ganador de la Indy 500 de 2016, Rossi, ha rodado en 38,8127 segundos, a una velocidad de 231,883 mph, pero ha abandonado la pista después de un solo pilotaje.

Sin embargo, O'Ward se ha mantenido durante cuatro vueltas completas y, a pesar de haber bajado de 231,798 mph a 227,854 mph en el transcurso de las cuatro vueltas, ha establecido una media de 230,111 mph. El segundo más rápido ha sido el notable novato David Malukas en el Dale Coyne Racing con HMD-Honda, mientras que el tercero es el cuatro veces y vigente ganador de la Indy 500 Helio Castroneves del Meyer Shank Racing-Honda.

En términos de ritmo a una vuelta, Rossi encabeza el dos veces ganador de la Indy Takuma Sato en el Dale Coyne Racing con RWR-Honda, O'Ward, Marcus Ericsson del Chip Ganassi Racing-Honda, Malukas, el ganador de 2013 Tony Kanaan (Ganassi), y luego los tres Team Penske-Chevrolets.

En declaraciones al servicio de retransmisión en directo Peacock, O'Ward dijo: "Hay una gran caída de una vuelta a otra, al menos para nosotros fue así. Podemos dar una vuelta rápida, ¿pero cuatro de ellas? No tanto”.

"Lo que buscamos es que el coche sea más consistente desde el punto de vista del equilibrio de una vuelta a cuatro. No creo que el viento ayude, no creo que la temperatura de la pista nos esté ayudando”.

"Creo que mañana va a ser bastante diferente: menos viento. No he visto cuál va a ser la temperatura, pero será diferente a la de hoy. No creo que hoy vaya a mejorar mucho”.

"Estoy contento de haberlo conseguido. No ha sido la carrera más limpia, pero creo que hemos sido uno de los primeros coches en completar cuatro vueltas y hemos visto hasta dónde llega. Es un poco aterrador. (Las condiciones son muy impredecibles...) El año pasado lo vimos con muchos coches, pero no fue tan drástico”.

"Hay que tratarlos como si fueran aviones: vas demasiado rápido como para no tener en cuenta la dirección del viento. El equilibrio del coche cambia enormemente de un extremo a otro de la pista; en otras palabras, tienes que ser muy proactivo con lo que puedes mover en el coche”.

"Pero a veces estás adivinando porque no sabes realmente hacia dónde va hasta que haces una tanda completa y puedes ver realmente por dónde ha ido. Así que ahora estás mejor preparado”.

