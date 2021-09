O'Ward molesto con Jones por eliminar sus opciones de pelear con Palou

Patricio O’Ward llegó a la última carrera de la temporada 2021 con 35 puntos de desventaja respecto al español Alex Palou, líder de la clasificación de pilotos. El mexicano tenía que ganar en el circuito de Long Beach y esperar una mala actuación por parte del piloto de Chip Ganassi para darle la vuelta a la situación.

Las esperanzas se acabaron en el segundo giro cuando recibió un contacto en la parte trasera derecha de su coche con el alerón delantero del monoplaza de Ed Jones, quien se pasó de la frenada intentando adelantar a James Hinchcliffe cuando transitaban la última curva.

El impacto dañó la caja de cambios del Arrow McLaren #5. Vueltas después el monoplaza quedó detenido en el circuito poniendo fin a cualquier esperanza de luchar por el campeonato.

La escudería intentó regresar el coche a la pista después de perder varias vueltas, pero el objetivo ya no estaba en pelear por la corona, sino en únicamente conseguir información para la próxima temporada.

“Debemos estar contentos con la buena temporada que tuvimos”, expresó O’Ward al finalizar la competencia.

“Lástima que una estupidez de Jones nos sacó de la carrera por segunda vez. No es la primera vez que nos pega, el por qué (lo hace) no lo sé. No somos los únicos que hemos sido víctimas de él. Ahora el próximo año veremos qué podemos hacer”.

O’Ward y Jones también tuvieron un contacto en el circuito callejero de St Petersburg. El incidente dañó en aquella ocasión el coche del mexicano provocando lo que hasta ahora había sido su peor resultado al ubicarse 19°.

El integrante de McLaren dijo que no quería saber más del tema. “No, (no espero una explicación de su parte) Cuando uno es marrano qué se le va a hacer”, y agregó que si bien no tenía opciones de pelear por la victoria sumar un top cinco era posible, un resultado que lo habría mantenido en el segundo escaño de la clasificación general 2021.

“Bien, la verdad que el coche estaba bien. Las llantas no estaban tan buenas porque maté las de atrás bastante para tratar de darme la vuelta (después del incidente). No estaba mal, traíamos un auto rápido, no creo que para ganar la carrera, pero mínimo para terminar en los primeros cinco”.

Al hablar de su resultado en la clasificación general, segunda ocasión en dos años que finaliza en el top cinco, expresó que espera mantener la inercia para 2022.

“Terceros y debemos estar contentos. Espero que el próximo año nos llevemos dobles o triples de victorias”, finalizó.