O'Ward: Indy 500 de este año tendrá pocos adelantamientos

Patricio O’Ward no se encuentra preocupado por su posición de arranque para la edición 104 de las 500 Millas de Indianápolis. El mexicano no logró su objetivo de meterse al Fast Nine el pasado fin de semana y largará 15°.

El integrante del equipo Arrow McLaren SP ha puesto su enfoque en encontrar la puesta a punto ideal para afrontar la carrera del domingo donde el gran reto será ejecutar adelantamientos.

En opinión del competidor del monoplaza #5 la clave estará en tener momentos de aire limpio.

“Mejoramos en cuanto a calificación y carrera, pero siento sinceros la carrera será casi imposible en los adelantamientos. Va a ser una competencia en donde será importante no cometer errores, tener paradas perfectas para salir en posiciones de pista en las que tengas aire limpio, o que no estés atorado en un tren de competidores”, expresó el mexicano a Motorsport.com.

Al hablar de la causa por la cual están encontrando dificultades para adelantar, O’Ward cree que el aeroscreen ha sido el reto a vencer. Por primera vez en la historia de Indy 500 se utilizará esta pieza de seguridad.

“Creo que sí es el aeroscreen. Es mucho peso que no está cerca del centro de gravedad, está bastante alto, y eso no lo hace fácil con los neumáticos, ni cuanto vas detrás de otro coche”.

“La degradación de los neumáticos no parece estar tan mal, pero es fácil quedar detenido detrás de un grupo de competidores, así que será importante tener aire limpio cuando puedas y no quedarte atorado. Al final del día, la forma de avanzar será el aire limpio”.

“El aire caliente no ayuda mucho porque es el peor de todos cuando llega a tus alas, eso hace perder estabilidad”.

Respecto a la diferencia que los Honda sacaron sobre los monoplazas propulsados por Chevrolet, el mexicano indicó que en ritmo de carrera la situación será diferente a la calificación, por lo que no pierde la esperanza de pelear por una posición importante.

“Se veían muy fuerte en temas de calificación, pero en temas de carrera nos vemos más parejo, así que esperemos que así sea”.

“Yo estaba contento con el coche en calificación, y en tráfico es un poco más difícil cuando conversas con tu ingeniero, porque depende cada línea que usa cada coche, porque se comporta diferente al estar detrás de otros competidores. No es el mismo sentimiento el que tienes cuando estás detrás de un Will Power o de Ryan Hunter-Reay”.

Sin embargo, si la posibilidad de la victoria no es posible, él tiene en claro en que enfocarse: “Indy 500 es la carrera más importante del campeonato, pero también otorga puntos dobles, por lo que tenemos que pensar también en el campeonato”, finalizó el hombre que es cuarto del campeonato de pilotos.