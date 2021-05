O'Ward sobre su 4° lugar en Indy 500: no teníamos potencia al final

Patricio O’Ward luchó por la victoria de las 500 Millas de Indianápolis desde la segunda mitad de la carrera liderando la competencia en diversas ocasiones y enfrascándose en un duelo con Helio Castroneves y Alex Palou por la primera posición.

El mexicano tomó la punta gracias al estiramiento de sus stints pero también con el correcto trabajo del equipo Arrow McLaren en los boxes, quienes lo regresaban por delante de sus rivales o dentro del grupo puntero.

Con 40 vueltas para el final la batalla por el triunfo de la edición 105 de la Indy 500 estaba entre Castroneves, Palou y O’Ward, pero conforme las vueltas avanzaban y los pilotos fueron permitidos por sus equipos para desplegar el máximo potencial de su coche el mexicano entendió que no habría forma de luchar contra el brasileño y el español.

“La verdad que hicimos una carrera perfecta, no pudimos haber hecho nada mejor porque no teníamos la potencial al final”, dijo O’Ward en entrevista telefónica con Motorsport.com.

“No teníamos como pelearle a Helio o a Alex y ellos hicieron una gran carrera. El próximo año tenemos que venir más rápidos, no hay otra manera de decirlo. El balance del coche estuvo muy bien, nuestro coche era un coche ganador”.

El integrante del equipo Arrow McLaren SP dijo que comprendió que no podría pelear por la victoria después de la última ronda de pits que se presentó en los 25 giros finales de la carrera. A partir de ese momento decidió tomar todos los riesgos y eso incluyó un pequeño susto en las dos vueltas finales que le obligaron a soltar el acelerador y perder el tercer puesto ante el Penske del francés Simon Pagenaud.

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

“Al momento que nos soltaron a todos nos dimos cuenta de que no teníamos para batallarle a ellos. Me percaté de eso cuando fuimos al último stint, cuando estábamos dando todo con máxima potencia y nada más no me podía acercar, ni siquiera en la recta ni con el remolque. En ese instante quedó claro”.

“Lástima al final porque perdimos el tercero, pero yo iba por el primero, no iba para estar defendiendo el tercero. Tuve un momento con el coche en el final y tuve que soltarle”.

Si bien el resultado no es lo que O’Ward hubiera querido existe un punto positivo y ese es el ascenso a la tercera posición del campeonato de pilotos por detrás de Alex Palou, líder de la general. El español aprovechó la mala suerte de Scott Dixon, quien era el puntero hasta antes de arrancar esta competencia y que ahora es segundo, una unidad por delante del mexicano.

“Este resultado me deja con hambre pero me deja contento porque son buenos puntos para el campeonato. Estamos en una buena posición para el campeonato”.

GALERÍA: Patricio O'Ward en las 500 Millas de Indianápolis 2021

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 1 / 20 Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 2 / 20 Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 3 / 20 Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 4 / 20 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 5 / 20 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 6 / 20 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 7 / 20 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 8 / 20 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Pato O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 9 / 20 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 10 / 20 Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 11 / 20 Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 12 / 20 Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 13 / 20 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 14 / 20 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 15 / 20 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet, Ed Jones, Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan Honda, Alexander Rossi, Andretti Autosport Honda 16 / 20 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet, Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, JR Hildebrand, A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 17 / 20 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 18 / 20 Foto de: Chris Jones Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet, Takuma Sato, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, Pietro Fittipaldi, Dale Coyne Racing with RWR Honda 19 / 20 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 20 / 20 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA