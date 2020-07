O'Ward: Traemos coche para mantenernos en la pelea por el campeonato

Un año atrás, Patricio O’Ward había dejado inconclusa su primera temporada en IndyCar. La firma de un acuerdo con Red Bull para ser parte de su junior program junto con la incertidumbre económica que enfrentaba para completar su campaña con Carlin en Estados Unidos, lo llevaron a la Fórmula 2 y la Súper Fórmula en Japón.

A finales de año una oportunidad para regresar a Norteamérica se presentó cuando el nuevo proyecto de McLaren en sociedad por Arrow SP fue lanzado. El campeón de la Indy Lights 2018 fue contratado junto al ganador de la serie de desarrollo de ese año, Oliver Askew, para ser parte del regreso de la marca británica a IndyCar.

Con seis carreras disputadas en la temporada 2020, el mexicano se ubica cuarto en el campeonato de pilotos con 162 puntos. La victoria se le ha negado, pero tanto en la segunda carrera de Road America como en las dos en Iowa fue contendiente por el triunfo. En su opinión, su posición en el campeonato no es un espejismo y es un reflejo del trabajo de preparación.

“Nos hemos preparado muy bien y hemos dado un paso a donde debíamos estar compitiendo. Yo sabía que teníamos todo para estar peleando al frente, esa solo cuestión de calificar adelante y pelear ahí. Eso es lo que hicimos en Road America y Iowa”, expresó O´Ward en entrevista con Motorsport.com.

Arranque de temporada 2020 de O'Ward

Carrera Calificación Resultado Texas 18 12 GP Indianápolis 13 8 Road America 1 12 8 Road America 2 1 2 Iowa 1 8 4 Iowa 2 12 12

En Texas, primera carrera de la temporada, el integrante de Arrow McLaren SP se calificó en la posición 18 para cruzar la meta en 12. A partir de ese momento mostró una mejoría y se ubicó en cuatro competencias consecutivas dentro de los 10 mejores, una racha que terminó en la segunda prueba en Iowa cuando un fallo en la parada de pits lo sacó de la contienda por la victoria.

La combinación de estos números lo tienen a 82 unidades del líder del campeonato Scott Dixon. Aunque aún es temprano en la temporada, el mexicano prefiere adoptar una mentalidad de contendiente por el título y enfocarse en sumar la mayor cantidad de puntos posibles para tener una oportunidad de luchar porque considera que están para ello.

Pato O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

“Sé que hemos tenido carro para estar en los podios y ganar carreras”.

“Estar peleando por el campeonato te cambia un poco la mentalidad. Tienes llegar a todos los fines de semana, terminar todas las carreras y además de eso tienes que estar sacando buenos puntos todos los fines de semana”.

“Entre más constante, mejor vas a estar al final del año. Indy es un campeonato muy competido por lo que lo que tenemos que hacer es no cometer errores. Traemos buena potencia, traemos todo para poder mantenernos ahí, estar peleando la punta al final del año”.

“Cuando haya oportunidades de sacar muchos puntos en un fin de semana tenemos que tomarla y ejecutarla. Siento que vamos en un buen rumbo”.

En las dos fechas en Iowa un descuido en pits puso a O’Ward en desventaja. Durante la carrera del sábado su ingeniero le dijo por radio “fue 100 por ciento nuestra culpa” luego de que una falla al colocar el neumático trasero izquierdo lo hiciera perder una vuelta. Para el mexicano, son situaciones normales que se viven dentro del deporte.

“Yo confío en mi equipo y siento que tengo de las mejores personas que existen en el mundo del automovilismo. Es un error humano, la verdad que el pit stop lento del viernes no nos costó mucho, si acaso una posición. El sábado sí probablemente una victoria, es un error humano. No todos somos robots y yo sé que ellos harán todo para que no vuelva a pasar, porque todos queremos ganar. Tengo fe en mi equipo”, indicó el mexicano.

El siguiente reto de O'Ward será el circuito de Mid-Ohio el 9 de agosto antes de encontrarse con una misión pendiente: las 500 Millas de Indianápolis, carrera a la que en 2019 no logró calificar.

GALERÍA: Mira más imágenes de Patricio O'Ward